Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 24 al 30 gennaio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 24 al 30 gennaio 2025.

Oroscopo di Branko dal 24 al 30 gennaio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 24 al 30 gennaio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Settimana in crescendo, con una Luna calda e allegra nel weekend, che allarga i vostri orizzonti professionali e personali; sono spunti che vi ispirano nuove imprese, favoriscono gli studi e specializzazioni, rendono merito al vostro impegno e al vostro valore. Purtroppo partite zavorrati dai soliti contrasti familiari, non sempre chi vi sta intorno capisce che avete bisogno di spazio. Mercoledì 29, però, è da segnare sul calendario: la Luna nuova porta un incontro, Mercurio idee, amicizie, affari. Prudenza al volante. INCONTRO SÌ: Weekend con Sagittario, che spasso! Bilancia, v’incanta senza accorgersene.

Oroscopo Branko Toro

Cercate, se possibile, di concludere i vostri affari entro lunedì 27. Poi Mercurio diventa irritante. Mercoledì 29 c’è pure la Luna nuova, tutto sembra campato in aria, i grandi progetti non hanno una base solida, meglio rivedere i particolari, ricontrollare i conti, la prudenza non è mai troppa – anche se la situazione finanziaria è buona, perché rischiare? Ora avete Marte positivo e le armi per battere la concorrenza. Belli i nuovi amori e gentili le amicizie, Venere è sempre la migliore alleata. INCONTRO SÌ: Capricorno, sa consigliarvi bene, anche il sex tra voi funziona. Pazzi per uno Scorpione.

Oroscopo Branko Gemelli

Non vi dispiacerà qualche strana attrazione, nata magari durante un viaggio, mercoledì 29, con la Luna nuova. Da martedì 28 anche il vostro Mercurio assume un angolo positivo, persino il freddo invernale, a volte, sa sciogliervi il cuore! C’è un gran fermento nella vostra mente sempre così vivace, i contatti con gli ambienti nuovi, anche con l’estero, risultano stimolanti e ricchi di prospettive interessanti, non smettete di cercare, Giove nel segno potrebbe farvi accomodare sugli allori, invece dovete espandervi ora! INCONTRO SÌ: Sotto la Luna nuova c’è un Acquario che vi chiama. Scorpione, perché no?

Oroscopo Branko Cancro

Parlavamo di Mercurio la scorsa settimana come unica nuvoletta nel vostro cielo limpido e immacolato. Bene, martedì 28 un vento cristallino si porterà via anche questo disturbo e non avrete più nessun fastidio stellare: davanti a voi la strada è completamente sgombra e spianata, dovete approfittarne e far valere la vostra bravura, il successo è nelle vostre mani. Marte vi dà la forza che vi serve per vincere pure in amore, grande è la passionalità e altrettanto l’intensità del sentimento, vi basta? INCONTRO SÌ: L’abbraccio del Toro è caldo e avvolgente, abbandonatevi pure. E che dire di un Pesci?

Oroscopo Branko Leone

I fine settimana è buono per l’amore, godetevelo pure, c’è una bella Luna, ma il matrimonio richiede uno sforzo maggiore; non vi conviene chiudervi per orgoglio, pure se l’altro vi fa innervosire dovreste cercare di mantenere aperto e franco il dialogo. Mercurio, infatti, martedì 28 diventa polemico, il giorno dopo si forma il novilunio, basta poco per suscitare una lite anche con i soci e nelle collaborazioni. Dalle amicizie, anche antiche, vengono sempre buone opportunità. Riposate di più, Marte è nascosto. INCONTRO SÌ: L’Ariete vi manca tanto, perché non cercarlo? Cancro, piacevole sorpresa sexy.

Oroscopo Branko Vergine

Riflettori stellari puntati sulla sfera pratica, il cielo vi riporta con i piedi per terra, anche la situazione finanziaria e patrimoniale richiede la vostra attenzione, ci sono buone opportunità di investimento: mattone dopo mattone, con lo stile che vi contraddistingue, costruirete la vostra casa. Bene il lavoro, se lo cercate o desiderate cambiare, è il momento giusto per impegnarvi a fondo, da martedì 28 anche Mercurio vi assiste. Curate la vostra pelle, potete concedervi qualche trattamento di bellezza. INCONTRO SÌ: Cancro, risveglia il vostro desiderio. Non vorrete dire di no a uno Scorpione, vero?

Oroscopo Branko Bilancia

Marte è sempre piuttosto nervoso e richiede prudenza per la forma fisica e alla guida, evitate trattamenti estetici non necessari. Il resto del cielo, però, è in deciso miglioramento, martedì 28 anche Mercurio va in un segno amico, mercoledì 29 c’è la Luna nuova nel vostro cielo dell’amore: queste stelle vi vogliono innamorati e felici! Cresce fortemente la vostra ambizione, ora vorreste ottenere di più e avete tutti i diritti di chiedere un avanzamento, ma gli ostacoli al vostro successo non vanno sottovalutati. INCONTRO SÌ: Vergine, silenziosa ma affascinante. Un Acquario però non vi delude mai.

Oroscopo Branko Scorpione

Semaforo verde per le vostre iniziative sino a tutto lunedì 27, perché avete le spalle coperte anche per gli affari: c’è chi vi finanzia, se la vostra idea è buona e ce la mettete tutta per realizzarla. Venere risplende di luce verde nel vostro cielo dell’amore, la passionalità è garantita grazie a un Marte intraprendente e pieno di vigore. Da martedì 28, però, dovere essere prudenti in casa e in famiglia, mercoledì 29 c’è anche la Luna nuova, i figli vi danno grattacapi, i genitori anziani sono difficili da gestire. INCONTRO SÌ: Gemelli, un compagno per sempre o anche solo per una notte. Cancro, pazzi d’amore.

Oroscopo Branko Sagittario

Non siete ancora liberi da tutti i fastidi stellari, ma il cielo è in notevole miglioramento, ne guadagnano soprattutto le relazioni con le persone vicine, martedì 28 Mercurio porta buone notizie e informazioni preziose per lavoro/affari, mercoledì 29 è la Luna nuova, inizia una fase positiva nonostante tutto, avete dovuto affrontare momenti difficili nel passato. L’amore richiede ancora uno sforzo, vorreste sentirvi liberi e allegri ma sentite il peso delle responsabilità. Il sex però va alla grande. INCONTRO SÌ: Ancora una Bilancia, dopotutto. E sia! Il Leone è un po’ ansioso, cercate di sostenerlo.

Oroscopo Branko Capricorno

Cresce in positivo il vostro settore pratico, certo non vi dispiacerà sapere che gli affari prosperano e il conto in banca non soffre troppo a causa delle uscite impreviste causate da Marte – spese per il matrimonio, per il nuovo ufficio? Non è quindi il caso di litigare per i soldi, ragionate con il cuore e non con il portafoglio, Venere vi vuole empatici ed altruisti, non basta amare con impegno e serietà, ci vuole anche l’emozione. Attenzione alla guida se siete stanchi, una distrazione è sempre possibile. INCONTRO SÌ: Forse è la volta buona con un Gemelli. Eppure il Sagittario è davvero sexy!

Oroscopo Branko Acquario

Settimana praticamente perfetta: il weekend illuminato da una Luna sbarazzina, poi Mercurio che arriva nel segno, mercoledì 29 la vostra Luna nuova, Il cielo non fa una piega! A parte il fastidio di Urano – che però è ormai alla fine del transito. Fissate le priorità per il futuro, ora si tratta solo di andare avanti per la strada che avete scelto, non preoccupatevi per i soldi che servono per i vostri progetti, prima o poi arriveranno. L’amore è sempre dolce. INCONTRO SÌ: Una Vergine non vi abbandona. Leone, che slancio!

Oroscopo Branko Pesci

“Le piace Brahms?” È l’indolenza o la nostalgia a farvi crogiolare in situazioni che neppure voi sapete se vi appagano veramente? Cercate la risposta nel profondo del vostro cuore o magari in un sogno che potrebbe visitarvi mercoledì 29, con la Luna nuova. In questo momento Marte potrebbe darvi la spinta decisiva a rivoluzionare la vostra vita, siete spinti da un entusiasmo e una passione capace di travolgere consuetudini stratificate nel tempo, nella vita professionale ma anche in amore. A proposito, piacete un sacco! INCONTRO SÌ: Abbracciati stretti stretti a un Toro, ma l’Ariete ha il fuoco dentro.