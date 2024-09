Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 13 al 19 settembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 13 al 19 settembre 2024.

Oroscopo di Branko oggi, domani e fino al 19 settembre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 13 al 19 settembre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Ascoltate la Luna piena mercoledì 18: vi manda un potente messaggio dal vostro inconscio, non saprete decrittarlo subito, ma sappiate che contiene una preziosa indicazione sul vostro futuro a medio termine. Intanto concedete una chance all’amore, anche se vi agita e vi fa soffrire, vale sempre la pena di vivere una passione cosi. Il lavoro è ben sostenuto da questo cielo, gli ostacoli ci sono, ma avete gli strumenti per superarli senza troppa fatica, meglio però sfruttare l’astuzia che lo scontro diretto. Cautela per la salute. INCONTRO Si: Toro, adesso vi dà la calma e la sicurezza che vi serve. Lo Scorpione però è eccitante.

Oroscopo Branko Toro

È davvero un bel momento, non lasciatevi condizionare dalla Luna nel fine settimana, unica

ombra in un cielo privo di disturbi – anche Plutone è tornato amico – siete liberi di fare quel che volete. Rimuginare sulle lotte di potere nell’ambiente professionale non deve impedirvi di vivere momenti piacevoli di pace domestica con il vostro amore; Marte, intanto, è molto sexy. Se siete soli e in cerca di compagnia, guardatevi intorno nella serata fra martedì 17 e

il 18, quando si forma la Luna piena che vi procura un incontro decisamente romantico. INCONTRO Si: Con la Vergine c’è una bella intesa fisica e intellettuale. Il Cancro pero tocca il vostro cuore.

Oroscopo Branko Gemelli

Una Luna stupenda nel fine settimana fa risaltare i raggi amici di Venere nel settore dell’amore, si forma un triangolo perfetto con Giove nel vostro cielo: amerete e sarete amati, qualche piccola scintilla alimenta la passione, sono schermaglie e nulla più. Un po’ di cautela negli affari, attenti a non adottare una strategia troppo aggressiva spinti da Marte, forse vi manca un po’ di lucidità, Mercurio resta noioso, continuano i ritardi nelle risposte della burocrazia. Mercoledì 18 usate cautela con il Primo quarto; insonnia. INCONTRO Si: Bilancia, ha una Venere magnifica. Resisterete? Chissà, se quel cancro insiste ancora.

Oroscopo Branko Cancro

Sole e Mercurio rendono confortevole e produttivo l’ambiente in cui vi movete abitualmente; colleghi e amici stretti vi seguono con convinzione. I vostri progetti vanno avanti spediti e voi potete mostrare, la vostra bravura. Marte nel cielo vi sta dando la sicurezza in voi stessi che vi mancava per proporvi per incarichi prestigiosi, le occasioni arrivano grazie alla vostra rete di conoscenze, non fatevele scappare anche se richiedono un viaggio, come conferma la Luna piena mercoledì 18. Amore pazzerello e stuzzicante. INCONTRO SI: Leone, se vi piace ancora fatevi avanti. Un Pesci è irresistibile con la Luna piena!

Oroscopo Branko Leone

Molto buona la sfera pratica, affari, commerci, trattative, investimenti: vi muovete con sicurezza grazie a una solida rete di conoscenze e amicizie che vi facilitano la marcia in avanti, consolidate la vostra posizione. State però attenti a non procurarvi qualche inimicizia, quando si è molto sicuri di se stessi è facile attirarsi l’invidia di chi non è alla vostra altezza: Marte sarà nella stessa posizione piuttosto a lungo. In amore potete contare sui raggi amici di Venere e Giove, nuovi incontri sono sempre possibili. INCONTRO Si: Ariete, sa travolgevi anche quando pensate solo al lavoro, e non è poco. Con Acquario è intesa.

Oroscopo Branko Vergine

È la stagione del vostro compleanno e Mercurio è con voi, siete pieni di brio e spiritosi. Conquistate più cuori con una battuta che con fasci di rose. Marte vi fa dimenticare la vostra proverbiale timidezza – ma siete davvero così timidi? – e vi lanciate in incontri, avventure, amicizie piccanti. La stessa determinazione vi serve per farvi largo nel lavoro, gli ostacoli sono, ma l’intelligenza e l’impegno vi permettono di superarli. Cautela mercoledì 18 con la Luna piena in Pesci, un’opportunità cela un pericolo. INCONTRO Si: Bilancia, è attirata dalla vostra bellezza. Il Capricorno è la vostra passione segreta.

Oroscopo Branko Bilancia

Tenere incrocia i suoi raggi gentili con la Luna nel vostro cielo dell’amore nel fine settimana e, quando il vostro affetto è ricambiato, vi sentite felici anche in una piccola capanna. Naturalmente, se la vostra capanna e un bell’appartamento in un quartiere elegante, tanto meglio, e voi fate di tutto per procurarvelo, Marte è contrario, ma stimola la vostra ambizione e vi rende aggressivi e sfacciati quanto basta per allarmarvi. Date credito al grande intuito che i pianeti in Vergine vi procurano: non sbaglia. INCONTRO Si: Sagittario, è la vostra prima scelta, ma l’Ariete, in un attimo, diventa grande, grande grande.

Oroscopo Branko Scorpione

A parte il solito Urano che potrebbe provocare qualche imprevisto, il vostro cielo di settembre è una gemma splendente, i pianeti sono nel posto giusto, Marte fornisce all’amore la benzina passionale che lo rende intenso e fisico come piace a voi. La Luna piena in Pesci mercoledì 18 è struggente, sarebbe una giornata perfetta per incontrare la persona giusta, sposarvi, escogitare una fuga d’amore. Bella sintonia con i figli, riuscite a parlare come non capitava da parecchio. Bene la forma fisica. INCONTRO Si. Capricorno, è così chiuso che lo volete a tutti i costi. Se però incontrate un Gemelli…

Oroscopo Branko Sagittario

Sole e Mercurio in Vergine vi confondono le idee, mentre Saturno e Nettuno in Pesci, stimolati dal Plenilunio di mercoledì 18, agitano le acque in famiglia. Giove in Gemelli, intanto, non fa mancare qualche contrasto con il coniuge o con i collaboratori, ma voi non vorrete certo rovinarvi il fegato con queste tensioni, siete abituati a vivere un po’ nel caos, ad andare all’avventura, quindi siete attrezzati per cavarvela in tali situazioni. Bella, però, la Venere, che garantisce amicizie e nuovi incontri, l’amore c’è! INCONTRO Si: L’Ariete vi piace, punto e basta. La Bilancia però in questo momento ha una chance in più.

Oroscopo Branko Capricorno

Marte contrario vi ostacola, ma non vi lascerete certo smontare da superiori e autorità che cercano di fermarvi: quando l’avversario è di fronte non avete paura di nulla, con la vostra forza di carattere e la vostra autorevolezza riuscirete a prevalere. Molto interessanti i rapporti con l’estero, commerci, import-export, studi di perfezionamento o delle lingue sono

favoriti da questo cielo. Mercoledì 18 la Luna piena in Pesci dà un assetto definitivo all’ambiente in cui vi muovete, riuscirete a organizzare al meglio la vostra vita. INCONTRO Si: Sotto la Luna Piena, nothing compares to Pesci. Giri di giostra amorosa con un Gemell.

Oroscopo Branko Acquario

La Luna nel vostro segno nel fine settimana insieme con Venere magnifica: si prospettano momenti romantici e ispirati, l’amore è un pianeta lontano, ma raggiungibile anche da voi, il grande Giove assicura che ce la potete fare. La Luna piena mercoledì 18 richiede un chiarimento su questioni finanziarie, investimenti, fate un salto in banca o dal vostro consulente finanziario, forse avete bisogno di un parere a proposito di una spartizione o di un’eredità. Il lavoro dipendente dà soddisfazione, ma è impegnativo, misurate le forze. INCONTRO Si: C’è grande vicinanza fra voi e un Sagittario. Eppure un Ariete ha qualcosa in più che vi attira.

Oroscopo Branko Pesci

Sole e Mercurio sono irritanti, ma in tutta la settimana non avete neanche una Luna negativa e mercoledì 18 c’è il vostro Plenilunio! È proprio nell’intuito e nelle emozioni che sta la vostra forza, ricordatelo, potete vincere quasi senza combattere. E in questo momento avete anche Marte amico e amante: l’amore è davvero passionale, Venere è in un luogo molto sexy del vostro cielo, potete essere soddisfatti. Unico punto dolente è la famiglia d’origine, difficile Pataragon figli e parenti anziani. INCONTRO Si: Zitto zitto, il Cancro sta navigando felice nei vostri mari del cuore. Il Toro è un porto sicuro.