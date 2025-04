Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 25 aprile al 1 maggio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 25 aprile al 1 maggio 2025.

Oroscopo di Branko dal 25 aprile al 1 maggio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 25 aprile al 1 maggio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

La giornata della Liberazione quest’anno è dedicata a voi, che siete del tutto liberi da disturbi stellari! Domenica 27 il Novilunio vi apre nuove opportunità nel campo pratico e finanziario, prendete l’iniziativa; Mercurio vi suggerisce nuove imprese esaltanti – cercate però di restare pratici e concreti, badate al sodo. Mercoledì 30, all’ora del vespro, Venere entra nel vostro segno e v’incorona sovrani d’amore, siete come calamite che attirano gli sguardi, Marte vi rende impetuosi, desiderabili come non mai. INCONTRO SÌ: Una strana timidezza vi porta verso i Pesci. Sagittario, insieme per sempre.

Oroscopo Branko Toro

La stagione del compleanno è già matura, domenica 27 si forma Luna nuova, inizio del vostro anno zodiacale, dovete festeggiare! Il vostro cielo è buono, esitazioni e dubbi sono legati a Mercurio che insiste alle vostre spalle con Nettuno, non date corpo alle ombre, guardate avanti con fiducia, avete grande appoggio da Venere, che vi procura simpatie e favori dalle amicizie, contatti sociali, può nascere un nuovo grande amore. Il fastidio di Marte tocca specie la forma fisica, cauti alla guida. INCONTRO SÌ: Il treno che vi porta al cuore di un Capricorno è in partenza. Ariete? Sì, sì, sì!

Oroscopo Branko Gemelli

La Luna nuova domenica 27 attenua un po’ il vostro slancio, vi porta a riflettere di più su ciò che desiderate davvero per la vostra vita. Saturno, alle ultime battute del transito negativo è accanto a Venere, vi chiede di prendere una decisione a proposito di una relazione strana, ma molto eccitante, prima o poi dovrete scegliere. Il freno di questi pianeti è però bilanciato dalla vivacità di Mercurio e di Marte, che vi spingono a lanciarvi senza rete. Lo farete di sicuro mercoledì 30 in amore, quando Venere entra in Ariete per un lungo transito. INCONTRO SÌ: Bilancia, non è mai stata così alla vostra portata. Il Cancro non sa dirvi di no.

Oroscopo Branko Cancro

Mercurio e Nettuno nel settore del successo personale alimentano i vostri sogni di gloria, vi rendono un po’ imprudenti pure a causa di Marte nel settore del vostro patrimonio/investimenti; meglio limitare un po’ le spese e pensarci due volte prima di acquistare fondi o azioni rischiose. Un buon consiglio che viene dalle vostre amicizie può arrivare con la Luna nuova di domenica 27: in quel giorno è probabile anche un nuovo incontro pieno di belle promesse. Il vostro amore è protetto da Venere sino a mercoledì 30 mattina. INCONTRO SÌ: Scorpione, è preso dai suoi giochi pericolosi… saprete domarlo? Vergine, I love you.

Oroscopo Branko Leone

La stagione del Toro vi lancia una sfida professionale: con la Luna nuova domenica 27 la situazione si fa tesa ma più chiara. Gli imprevisti sono sempre possibili, voi però avete l’appoggio di Mercurio, che vi suggerisce tattiche vincenti e la grinta di Marte che può fare la differenza. Le occasioni migliori vengono da ambienti nuovi, cercate sbocchi altrove, anche all’estero, ce la farete. Mercoledì 30 Venere va a occupare un segno amico e rafforza il vostro successo anche in amore, i nuovi incontri sono la vostra fortuna. INCONTRO SÌ: Con il Sagittario l’emozione è intensa. Vergine, un segno che vi completa.

Oroscopo Branko Vergine

Grandiosa Luna nuova in un segno amico vi apre nuove strade all’estero e favorisce gli studi e il perfezionamento della vostra preparazione, la ricerca scientifica e universitaria. È anche il momento ideale per regalarvi un bel viaggio, il cielo è favorevole e se c’è qualcuno che vi invidia, peggio per lui. Mercoledì 30 termina il fastidio di Venere, non è stato un gran problema, ma ora potrete stare più tranquilli in coppia, finalmente. L’intesa diventa più profonda e solidale. Non escludiamo una piccola eredità, un’elargizione. INCONTRO SÌ: Toro, vi fa sentire più liberi. Un Acquario è un seducente mistero.

Oroscopo Branko Bilancia

Le piccole incomprensioni con il vostro amore, ma anche con i soci e i collaboratori sono dovute a Mercurio che mette zizzania. Evitate di farvi trascinare in polemiche sterili e pettegolezzi inutili, avete altro a cui pensare, che vi può portare maggiori vantaggi. Domenica 27 è la Luna nuova nel vostro settore del patrimonio familiare, potrebbe essere finalmente a portata di firma un accordo di spartizione, la vendita di una proprietà comune che rincorrevate da tempo. Potete riposare e pensare all’amore, che è molto sexy! INCONTRO SÌ: Acquario, vi sfugge poi torna sempre da voi. Il Pesci v’incanta.

Oroscopo Branko Scorpione

Marte negativo va in urto con Plutone, i vostri due pianeti guida non vi fanno stare tranquilli – ma quando mai lo siete davvero? Dentro il vostro animo ribollono pensieri, emozioni potenti. Ora tutto questo rischia di venir fuori all’improvviso quando la Luna diventa nuova domenica 27: cercate di non esagerare con le reazioni emotive, avete superato ben altro! L’amore è bellissimo e intenso. L’ambiente lavorativo è vivace e collaborativo, ma dovete concedervi anche un po’ di relax, Marte vi stanca. INCONTRO SÌ: Bilancia, sa alleggerire la vostra vita, apprezzatela. Leone, fa rima con passione.

Oroscopo Branko Sagittario

L’arrivo di Marte in un segno amico riempie di energia vitale la vostra primavera, vi sembra che tutto sia in fiore accanto a voi. Mercurio vi fa sentire giovani ed entusiasti. Lo farete sicuramente mercoledì 30, quando anche Venere raggiunge il vostro amico Ariete, il segno che risveglia il vostro romanticismo – con passionalità marziana, siete irresistibili! Ma il cielo sottolinea anche che si sta presentando un’interessante opportunità per il vostro lavoro, domenica 27 si forma la Luna nuova, potrebbe darvi la spinta decisiva. INCONTRO Si: L’Ariete vi scalda il cuore e non solo. Toro, con la Luna nuova è un sì.

Oroscopo Branko Capricorno

Ti disturba Mercurio nel settore della famiglia, porta incomprensioni e malintesi fra genitori e figli, con i fratelli, forse vi eravate illusi che certi meccanismi fossero ormai superati, invece non è così, ci vuole ancora da parte vostra uno sforzo di apertura e dialogo. Anche gli affari possono essere disturbati da ritardi nell’arrivo di notizie e documenti errati. Eppure la Luna nuova di domenica 27 è superba per ogni aspetto della vostra vita e soprattutto per l’amore. date alla vostra coppia un’occasione. La passione è più intensa che mai. INCONTRO Si: Stracotti di un Gemelli. Il Leone è una calda promessa

Oroscopo Branko Acquario

C’è una bella allegria in questo cielo di primavera, che farà un altro passo avanti mercoledì 30, quando Venere andrà a stabilirsi nel vostro amico Ariete accanto a Mercurio. La combinazione fra queste due stelle parla di divertimenti, di un ambiente accogliente che vi permette di sentirvi a vostro agio. L’amore c’è ed è accanto a voi, anche se a volte può scoppiare una lite. Cercate di non esagerare domenica 27, la Luna nuova è molto irritante, una parola di troppo in famiglia potrebbe scavare un fossato difficile da colmare. INCONTRO Si: Gemelli, è sempre il vostro caro amore. Cancro, nostalgia canaglia.

Oroscopo Branko Pesci

L’abbraccio di Venere nel segno prosegue sino a mercoledì 30 mattina, poi la stella della bellezza e dell’amore va a occuparsi maggiormente della sfera pratica – banche, Borsa, azioni, immobili, patrimonio. Anche Mercurio l’affarista è nello stesso punto del cielo e si dà molto da fare, lancia idee, contratta, vende, ricompra. Non dovrebbe dispiacervi troppo. Dovete, però, cercare di non esagerare, Marte che vi ha sostenuti per tanti mesi, ora non è negativo ma influenza comunque la vostra forma fisica. INCONTRO SÌ: Sapete bene come domare uno Scorpione. Il Capricorno invece è una bella sfida.