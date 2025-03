Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 21 al 27 marzo 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 21 al 27 marzo 2025.

Oroscopo di Branko dal 21 al 27 marzo 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 21 al 27 marzo 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Sfruttate l’Ultimo quarto di sabato 22 per chiudere un capitolo della vostra vita professionale o personale, ora siete pronti a voltare pagina con serenità. Se è quello che state aspettando, è possibile un nuovo incontro tra lunedì 24 e il 26, una persona molto più giovane di voi, ma piena di entusiasmo saprà risvegliare il vostro cuore addormentato. Giovedì 27 salutate Venere, ma non preoccupatevi, sarà di nuovo da voi in un momento ancora più propizio. Bene gli affari, INCONTRO SI: Catturate un Sagittario prima che scappi. Dolce è l’abbraccio di un Toro.

Oroscopo Branko Toro

Sabato 22 la Luna all’ultimo quarto scuote la vostra relazione, ma non è un male, a volte una litigata serve a rinnovare il feeling in una coppia, a risvegliare l’intesa. La vostra vita a due di solito è piacevolmente tranquilla, ma se v’impigrite troppo potrebbe diventare poco stimolante. Avete un gran Marte, la passione non manca, ma ci vuole un po’ di romanticismo, fatevi guidare da Venere che giovedì 27 torna in Pesci e vi prende per mano, possibile quel giorno anche un nuovo incontro. Gli affari vanno ancora un po’ a rilento. INCONTRI SI: Un Cancro vi attrae come non mai. Con la Bilancia rinasce l’intesa.

Oroscopo Branko Gemelli

L’ultimo quarto di Luna vi provoca nel weekend, avete capito cosa desiderate davvero dall’amore? Siete Gemelli, uno è solare e l’altro più cupo, difficile accontentare la vostra duplice natura, ma questo cielo vi offre un ventaglio di opportunità che non dovete lasciar cadere. Fate uno sforzo pure voi, Giove nel segno vi sta un po’ viziando, non aspettate che la fortuna arrivi da sola, dovete conquistarvela. Gli affari procedono bene, privilegiate le imprese che portate avanti con altre persone, più dinamiche. Spendete troppo. INCONTRO SI: Un Cancro è coinvolgente e passionale. Capricorno, vi vien voglia di stuzzicarlo.

Oroscopo Branko Cancro

Con Mercurio, Sole e Venere in Anele è in corso una guerra di nervi. Marte nel vostro cielo vi rende agguerriti come non mai, chi vi sta vicino ma pure i concorrenti sono spiazzati. Sabato 22 c’è l’Ultimo quarto, le coppie di lunga data devono chiudere una contesa che dura da troppo tempo, ma pure voi dovete cedere un pochino, la passione c’è, ma non basta a sistemare tutto. Per fortuna giovedì 27 Venere torna indietro e dà una mano, accogliete i suoi suggerimenti. Meglio i nuovi incontri. Vita pratica con ostacoli burocratici. INCONTRO SI: Un Gemelli alleggerisce tutto. Uno Scorpione vi fa sangue.

Oroscopo Branko Leone

Con l’Ultimo quarto di sabato 22 vi potete lasciare alle ‘spalle un impegno lavorativo che vi aveva stancato, desiderate sperimentare qualcosa di nuovo, stimolante e il cielo ve ne offre l’occasione, sta a voi coglierla. Ma non è indispensabile affrettarvi, i pianeti sono dinamici, si sta aprendo una nuova fase e altre opportunità si presenteranno in seguito, se volete riflettere, fatelo pure. Anche in amore c’è tanto brio, i nuovi incontri vi fanno sognare una vita diversa, ma forse voi cercate solo il modo per riaccendere la fiamma. INCONTRO SI: un Pesci sa sciogliervi il cuore. L’Ariete è sempre il vostro chiodo fisso.

Oroscopo Branko Vergine

Sabato 22 la Luna all’ultimo quarto ha una languida dolcezza che svela quanto siete passionali, sotto quell’apparenza modesta e riservata. Lo sa il vostro amore di sempre, se siete in coppia da tempo, lo stanno scoprendo anche le persone che incontrate adesso, queste strane amicizie che diventano via via qualcosa di più senza che ve ne rendiate conto. Marte sempre molto forte vi aiuta a liberarvi dei problemi fisici; anche il lavoro del vostro dentista sta per concludersi, finalmente. Vi aspetta un futuro migliore. INCONTRO SI: Toro, mano nella mano. Ariete, stare insieme è una gioia.

Oroscopo Branko Bilancia

Siamo nella stagione dell’Ariete, è normale che ci sia tensione, stress: l’Ultimo quarto, sabato 22, è difficile per la famiglia, ma non è il caso di drammatizzare, già lunedì 24 sera vedete le cose con altri occhi. Giovedì 27 la vostra cara Venere torna sui suoi passi, il vostro amore può iniziare a superare le difficolta che si erano presentate negli ultimi tempi, con questo Giove avete una bella protezione stellare, una lite non può rompere un’unione sincera. La vostra grinta nella professione è notevole, ma non esagerate. Salute da proteggere. INCONTRO SI: Leone è il vostro portafortuna. Sagittario, stringete un patto d’amore.

Oroscopo Branko Scorpione

Marte sempre positivo vi carica al massimo se siete sportivi professionisti i risultati saranno più che lusinghieri e se non lo siete andate in palestra o a correre, riuscirete a scolpire i muscoli e appiattire la pancia. Cercate di liberarvi ora dei fastidi cronici, è il momento giusto. La grinta marziana è utile pure per la professione, riuscite a svolgere una notevole mole di lavoro e a convincere gli altri ad aderire alle vostre proposte. Cercate di moderare il vostro slancio: rischiate di diventare un po’ troppo aggressivi. INCONTRO SI: La Vergine vi completa e vi diverte. Acquario, uno sconosciuto da scoprire.

Oroscopo Branko Sagittario

La Luna all’ultimo quarto sabato 22 vi permette di chiudere una questione in sospeso che riguarda patrimonio e immobili, non importa se dovrete scontrarvi con un familiare a proposito di una proprietà in comune, voi siete in buona fede, prima o poi lo vedranno tutti. Anche gli affari procedono, soprattutto se vi muovete nell’ambito dell’arte o dello spettacolo. Ma è la sfera affettiva che vi riserva le maggiori soddisfazioni, Marte è sexy e Venere, Sole e Mercurio sono nel vostro cielo dell’amore. INCONTRO SI: Lo Scorpione è proprio una calamita. Il Leone splende come un sole d’estate.

Oroscopo Branko Capricorno

Le fatiche in famiglia e con il coniuge non accennano ancora a diminuire, è pure difficile capirsi, Mercurio insiste a creare malintesi – e voi lasciate perdere, non avete voglia di controbattere. Meglio cosi, perchè questo Marte insistente mette zizzania ed è meglio non alimentare le polemiche. Anche voi, però, avete bisogno di una valvola di sfogo, ma non basta a scaricare la tensione accumulata. Sono di grande sostegno le persone più vicine – amici stretti, colleghi, fratelli, persone che incontrate ogni giorno o quasi. INCONTRO SI: Per un bacio e una risata non c’è che il Gemelli. Ma quanto è sexy la Vergine?

Oroscopo Branko Acquario

Il cielo è frizzante, pieno di belle novità, come mai a volte vi sentite disorientati? Cercate di chiudere i conti con il passato sabato 22, l’Ultimo quarto di Luna può aiutarvi, poi potrete finalmente andare avanti e apprezzare questo momento. L’amore che cercate con tanto accanimento è vicino a voi, se guardate sempre agli spazi siderali non riuscirete a vederlo. Meditare fa bene all’anima ma non dovete perdere il senso della realtà. Proseguite il vostro lavoro con il consueto impegno, i risultati che vi aspettate arriveranno. Curate la forma fisica. INCONTRO SI: Il fascino discreto della Bilancia. Capricorno, un segno che vi fa sentire bene.

Oroscopo Branko Pesci

La Luna all’ultimo quarto sabato 22 riporta nella vostra vita qualche amicizia/amore del passato, La sintonia può rinascere, ve ne accorgerete giovedì 27, quando Venere ritorna nel vostro segno e vi colma di bellezza e di fascino. Marte è sempre passionale, siete irresistibili, ve ne sarete accorti. Molto bene anche la forma fisica e le prestazioni sportive, non vi pesa nemmeno andare in palestra, chi vi accusa di essere pigri dovrà ricredersi. Intanto proseguono i vostri affari; le compravendite immobiliari vanno alla grande. INCONTRO SI: Un Acquario vi sfugge ma non per molto. Con un altro Pesci vi scontrate ma vi amate.