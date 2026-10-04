Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 4 al 10 ottobre 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 4 al 10 ottobre 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 4 al 10 ottobre 2026

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana parte con una forte energia sul fronte sentimentale. L’Ultimo quarto di Luna potrebbe rendere più complicato il rapporto con una persona della famiglia, ma non riuscirà a spegnere il desiderio di vivere l’amore senza troppi freni. Dopo settimane caratterizzate da qualche tensione, torna la voglia di lasciarsi andare e di seguire l’istinto. Anche la passione torna protagonista. Sul piano economico, invece, meglio evitare decisioni troppo impulsive: Giove protegge, ma potrebbe spingervi a sentirvi più sicuri di quanto sia realmente opportuno. Tra i possibili incontri settimanali: Sagittario, insieme avete voglia di partire. Con i Pesci può scattare qualcosa di molto intenso.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Una settimana interessante per chi deve concludere un affare, avviare una trattativa o semplicemente mettere a frutto le proprie capacità. Avete un talento naturale nel capire dove si trova l’occasione giusta, anche se il momento non è dei più semplici per le finanze. Le spese familiari potrebbero aumentare e richiedere maggiore attenzione. Qualche nervosismo può emergere anche nel rapporto con i figli: cercate di non trasformare una piccola discussione in un problema più grande. Tra i possibili incontri settimanali: Capricorno, concreto e affidabile. Con lo Scorpione la temperatura sale rapidamente.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il cielo vi spinge a occuparvi soprattutto di lavoro e futuro. Potreste iniziare a prendere seriamente in considerazione un cambiamento professionale, magari cercando una maggiore stabilità. Per voi non è sempre facile rinunciare all’imprevisto, ma questa volta avere qualche certezza in più potrebbe permettervi di sentirvi ancora più liberi. Attenzione invece alle questioni economiche: l’Ultimo quarto di Luna potrebbe portare davanti a voi un’opportunità interessante, ma prima di dire sì sarà necessario controllare bene ogni dettaglio. Tra i possibili incontri settimanali: Leone, vi guarda nel modo giusto. Acquario, sintonia difficile da ignorare.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La Luna è protagonista e vi invita ad ascoltare maggiormente ciò che sentite dentro. Potreste trovarvi davanti a una scelta importante e capire finalmente quale direzione seguire. In famiglia non mancano alcune resistenze, ma questa volta difficilmente sarete disposti a mettere da parte ciò che desiderate davvero. In amore avete bisogno di autenticità e non avete più voglia di perdere tempo. Sul lavoro e nelle questioni economiche il quadro rimane abbastanza equilibrato: niente grandi colpi di scena, ma nemmeno motivi per preoccuparsi. Tra i possibili incontri settimanali: Scorpione, vi comprendete anche senza troppe parole. Gemelli, preparatevi a una sorpresa.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Passione, orgoglio e qualche reazione di troppo: la vostra settimana potrebbe essere un piccolo ottovolante sentimentale. L’Ultimo quarto di Luna accentua le emozioni e vi rende particolarmente coinvolti nelle questioni di cuore. In famiglia qualche incomprensione potrebbe farvi perdere la pazienza. Eppure basterebbe poco per cambiare il clima: una parola detta al momento giusto, magari anche quelle due semplici parole che spesso fate fatica a pronunciare, può riaprire il dialogo. In amore siete irresistibili, ma provate a non voler avere sempre ragione. Tra i possibili incontri settimanali: Sagittario, passione senza mezze misure. Ariete, insieme siete una scintilla.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

È il momento di uscire dagli schemi. L’Ultimo quarto di Luna può favorire nuovi progetti, collaborazioni e occasioni che inizialmente potrebbero sembrarvi lontane dalle vostre abitudini. Anche un breve viaggio potrebbe aiutarvi a cambiare prospettiva, a patto di mettere in conto qualche contrattempo. Alcune situazioni che vi stanno pesando sono nate anche da vostre scelte del passato: ora avete però la possibilità di correggere la rotta. E sì, dovete ammetterlo: avete più ambizioni di quanto lasciate vedere. Tra i possibili incontri settimanali: Bilancia, vi regala leggerezza. Toro, una presenza su cui potete contare.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Avete bisogno di ritrovare fiducia nelle vostre capacità. L’Ultimo quarto di Luna vi invita a non lasciarvi condizionare troppo dalle insicurezze e a sfruttare con maggiore decisione le occasioni che arrivano. Sul lavoro e negli affari il periodo è favorevole: se c’è una trattativa da portare avanti, questo è il momento di far sentire la vostra voce. In amore, invece, potreste mostrare un lato molto più possessivo del solito. Non fate finta di niente: dietro quella gelosia c’è soprattutto il desiderio di sentirvi importanti per qualcuno. Tra i possibili incontri settimanali: Leone, questa volta fate voi il primo passo. Vergine, riservata ma tutta da scoprire.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana intensa, proprio come piace a voi. L’energia dell’Ultimo quarto di Luna vi rende ancora più determinati e vi permette di leggere le situazioni con grande intuito. Sul lavoro saprete muovervi con strategia, soprattutto se c’è concorrenza o qualcuno prova a mettervi i bastoni tra le ruote. Non sarà necessariamente facile ottenere quello che volete, ma avete tutte le carte per riuscirci. E in amore? Qui le cose diventano decisamente più interessanti: una persona che vi incuriosisce potrebbe essere molto più vicina di quanto pensiate. Tra i possibili incontri settimanali: Pesci, attrazione difficile da controllare. Acquario, insieme avete un’intesa tutta vostra.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana vi porta a guardarvi dentro più del solito. Dubbi, desideri e qualche tentazione che avevate tenuto nascosta potrebbero tornare a galla. Non è necessariamente un problema: alcune risposte arrivano proprio quando smettiamo di scappare dalle domande. Dopo questa fase di riflessione, però, tornerà la vostra voglia di movimento. Vi attirano nuovi luoghi, nuove persone e soprattutto tutto ciò che può portarvi lontano dalla routine. Se state pensando a un viaggio o a un’esperienza all’estero, le stelle sembrano incoraggiarvi. Tra i possibili incontri settimanali: Cancro, emozioni profonde. Leone, insieme il fuoco non manca.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il periodo potrebbe mettere alla prova alcune relazioni, soprattutto quelle più consolidate. L’Ultimo quarto di Luna porta qualche tensione nella coppia e nelle collaborazioni professionali, ma il problema potrebbe essere soprattutto la vostra difficoltà a parlare apertamente di ciò che non funziona. Avete poca voglia di ripetere discussioni già affrontate e preferite prendere le distanze. Con le persone nuove, invece, siete molto più disponibili: potrebbero nascere amicizie interessanti oppure un incontro capace di accendere la curiosità. Tra i possibili incontri settimanali: Toro, avete bisogno di capirvi prima di tutto. Bilancia, attrazione e provocazioni.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Le stelle movimentano soprattutto il settore sentimentale. Marte accende il desiderio e può rendere particolarmente vivace la vita di coppia, ma anche favorire incontri improvvisi e decisamente fuori programma. Attenzione però a non lasciarvi trascinare troppo dall’impulsività: alcune tensioni potrebbero trasformarsi in discussioni inutili. Anche nella coppia sarà importante parlare con chiarezza, evitando supposizioni e silenzi che possono generare equivoci. Una vostra iniziativa potrebbe però cambiare completamente il tono della settimana. Tra i possibili incontri settimanali: Capricorno, più vi avvicinate più la situazione si complica. Ariete, incontro sorprendente.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Avete un fascino particolare e qualcuno potrebbe accorgersene molto più di quanto immaginiate. L’Ultimo quarto di Luna vi rende particolarmente ricettivi sul piano emotivo e vi spinge a vivere l’amore con maggiore trasporto. Qualche reazione imprevedibile potrebbe però mettere alla prova la pazienza di chi vi sta accanto. Sul lavoro, invece, si aprono prospettive interessanti, soprattutto se siete pronti a guardare oltre i soliti ambienti. Le occasioni potrebbero arrivare anche attraverso contatti con persone lontane o situazioni nuove. Non correte: avete bisogno di recuperare un po’ di energia. Tra i possibili incontri settimanali: Cancro, attrazione immediata. Vergine, insieme potreste fare qualcosa di completamente inatteso.