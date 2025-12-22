Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 22 al 28 dicembre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 22 al 28 dicembre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 22 al 28 dicembre 2025

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana molto vivace ma non priva di alcune tensioni per voi dell’Ariete. Avete voglia di fare e di muovervi, ma le festività vi impongono anche qualche rallentamento durante le giornate. In ambito lavorativo conviene rimandare alcune decisioni importanti al nuovo anno. In amore cresce il bisogno di chiarezza: Natale favorisce dialoghi sinceri, utili a ristabilire equilibri. Pensateci!

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Periodo stabile e rassicurante per voi del Toro. Le stelle vi invitano a concentrarvi sugli affetti più importanti per voi e sulla famiglia. Sul lavoro è tempo di consolidare ciò che avete costruito, senza forzare nuove iniziative. In amore le coppie trovano la loro serenità, mentre i single vivono una fase riflessiva ma costruttiva che farà del bene a voi stessi.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Settimana movimentata, ricca di contatti e spostamenti per il segno dei Gemelli. Le festività vi rendono più socievoli del solito: bravi! Sul lavoro arrivano notizie o messaggi molto interessanti, anche se non immediatamente concreti. In amore torna la voglia di leggerezza, ma attenzione a non essere ambigui mi raccomando.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Settimana emotivamente intensa per il Cancro. Il Natale riporta al centro affetti, ricordi e legami profondi. In amore c’è bisogno di protezione e conferme: le coppie si rafforzano sempre di più, i single sentono il desiderio di qualcosa di autentico. Sul lavoro conviene rallentare e recuperare energie per il 2026.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Periodo positivo, soprattutto sul piano personale per il Leone. Le festività vi vedono protagonisti nelle relazioni sociali e familiari. In amore torna la grande passione, mentre sul lavoro si raccolgono i frutti di ciò che avete seminato nei mesi precedenti: bravi. Ottimo momento per fare dei bilanci.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Settimana che invita al riequilibrio per la Vergine. Avete bisogno di ordine e tranquillità, anche mentale. Sul lavoro meglio non caricarsi di ulteriori responsabilità. In amore serve maggiore elasticità: lasciate spazio alle emozioni senza voler controllare tutto come al solito.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Periodo di recupero e maggiore serenità per coloro della Bilancia. Il Natale favorisce chiarimenti importanti nei rapporti familiari e sentimentali con il partner. Sul lavoro tornano lucidità e calma dopo settimane tese. Buona fase per ristabilire un equilibrio interiore.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana intensa e profonda per lo Scorpione. Le festività vi spingono a riflettere su ciò che vale davvero. In amore emerge il bisogno di verità: meglio evitare giochi di potere. Sul lavoro potreste fare una valutazione importante in vista del nuovo anno.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Periodo dinamico e propositivo per voi del Sagittario. Avete voglia di guardare avanti e di programmare il vostro futuro. In amore siete più disponibili e sinceri del solito, mentre sul lavoro crescono idee e progetti da sviluppare nel 2026. Natale stimolante anche dal punto di vista sociale: bravi.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Settimana di ripresa per il Capricorno. Dopo un periodo molto impegnativo, ritrovate maggiore equilibrio e fiducia. In amore cresce il bisogno di stabilità e vicinanza emotiva. Sul lavoro è il momento di fermarsi, osservare e preparare le mosse per gennaio 2026.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Periodo stimolante e creativo per voi dell’Acquario. Le feste vi rendono molto più aperti ai rapporti e alle nuove idee. In amore cresce il desiderio di avere massima libertà, ma sarà importante trovare un punto d’incontro con il vostro partner. Buone intuizioni in arrivo.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Settimana dolce e introspettiva per voi dei Pesci. Le stelle favoriscono sensibilità e ascolto interiore. In amore potrete vivere momenti di grande complicità con il vostro partner, soprattutto nei giorni di Natale. Sul lavoro conviene procedere con molta calma, senza forzare i tempi.