Come ogni ultimo dell’anno l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo per il prossimo anno. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni dal nuovo anno? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko per il 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per il 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Grande ritorno di Saturno nel segno, che invita a fare i conti con il tempo e con gli ostacoli. Non manca anche Nettuno che rimarrà in Ariete fino al 2039, con l’intento di portarvi profondi cambiamenti. Urano e Plutone sostengono il rinnovamento e l’interesse per la tecnologia. Nel 2026 sarete sotto i riflettori.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Grandi novità anche per il segno del Toro. Marte vi invita alla prudenza e creerà qualche tensione. I primi mesi dell’anno saranno dominati dall’amore, che può arrivare anche da lontano. Il vero vostro punto di forza sarà Urano. Che vi sosterrà nel lavoro e nelle finanze fino ad aprile. Saturno e Nettuno in Ariete non vi condizioneranno, ma il loro flusso si farà sentire.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Uno 2026 movimentato per i Gemelli. Contrasti e imprevisti non mancheranno. Mercurio suggerisce attenzione sul lavoro. La seconda parte dell’anno è ideale per gestire le dinamiche familiari e personali con Urano nel vostro segno fino ad aprile. Non mancheranno le acrobazie professionali.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

L’anno si apre con la Luna Piena in capricorno. Questo vi garantirà relazioni stabili. La coppia sarà centrale sin da gennaio, sia per chi è sposato ma anche per chi vive relazioni libere. Saturno potrebbe spingervi a fare scelte definitive l’amore da febbraio in poi crescerà sempre di più fino all’estate, quando Giove entra in Leone. Un anno importante per i rapporti.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il 2026 è il vostro anno decisivo. Saturno vi farà essere ancora più ambiziosi, mentre Urano vi darà lucidità. Nettuno, in Ariete vi darà una dimensione più spirituale. Gli affetti e la creatività saranno fondamentali e molto stimolati. Con impegno e sacrificio sul lavoro potrete raggiungere la posizione desiderata.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Arriva finalmente una svolta. A San Valentino Saturno lascia i Pesci ed entra in Ariete, si chiude un capitolo importante e si apre uno nuovo legato all’amore. La Luna Piena del 3 febbraio in Vergine è un momento di consapevolezza. La primavera porta con sé la rinascita, anche se qualche progetto subirà rallentamenti per via dei movimenti di Mercurio.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Grandi cambiamenti per la Bilancia, i rapporti stretti entreranno in una fase delicata con Saturno e Nettuno in opposizione. Potrete contare sul sostegno di Plutone vero protagonista degli equilibri mondiali.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sarà la conclusione di un percorso che avete già iniziato nel 2023. Saturno in Ariete vi farà avere nuove conquiste ma anche scontri e prove da superare. È importante andare avanti con cautela perché Plutone e Giove vi porteranno delle tensioni. Alla fine tutto si concluderà con un successo significativo.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Nuove possibilità in arrivo Saturno esce dai Pesci proprio a San Valentino e aprirà un percorso favorevole. I single saranno protagonisti in ambito amoroso sul lavoro arriva il salto di qualità che attendete da tempo. Nel 2006 avrete la possibilità di ristabilire le priorità come carriera e sentimenti.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Nascondete una forte passionalità, il 2026 la farà emergere, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Con l’ingresso di Giove in Leone, inizia un processo di trasformazione destinato a durare anni, sia nell’amore che nelle relazioni.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Aprite l’anno nuovo sotto una Luna in Gemelli, segno amico che regalerà 12 mesi di opportunità. I cambiamenti interesseranno vita privata e lavoro. Plutone continua il suo lavoro, portando cambiamenti singoli che riflettono anche una società in piena evoluzione.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Nel 2026 sarete molto romantici. Le stelle regalano un cielo favorevole per i sentimenti, dialogo e serenità. La Luna Piena del 3 gennaio in Cancro e il passaggio di Giove tra Cancro e Leone rafforzano la sfera della fortuna e l’equilibrio interiore. Un anno da vivere con il cuore favorevole ad innamorarsi.