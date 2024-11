Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 8 al 14 novembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 8 al 14 novembre 2024.

Oroscopo di Branko dal 8 al 14 novembre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 8 al 14 novembre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Sfruttate per l’amore i giorni sino a domenica 10: il cielo è magnifico con Mercurio, Marte e Venere così luminosi. Sabato 9 la Luna al Primo quarto apparecchia un nuovo incontro per chi è solo, non perdete questa occasione, pure il Sole è molto eccitante. Lunedì 11 la stella della bellezza diventa fredda e ambiziosa, questo non vuol dire che non ci sarà amore, ma solo che la conquista diventerà una sfida – non vi tirerete indietro, vero? Martedì 12 e mercoledì 13 la Luna nel segno v’invita a dedicarvi agli affari e al successo. INCONTRO SÌ: Pesci, è un fiore da cogliere subito. Sagittario, vi lancia una freccia d’oro diretta al cuore…

Oroscopo Branko Toro

Una nuova sfida professionale arriva sabato 9 con la Luna primo quarto, attrezzatevi per rispondere adeguatamente, dovete avere le spalle coperte. Serviranno forse dei fondi, ma in questo momento non avete veri problemi di denaro; Giove vi assicura gli introiti che vi servono, meglio spendere qualcosa in più ma evitare lo stress, Marte sarà faticoso sino a dicembre, non sprecate energie. L’amore respira da lunedì 11, con la vostra cara Venere che passa in un segno amico, è quel che vi serve per ritrovare il sorriso. INCONTRO SÌ: Avete sempre nel cuore una Vergine. All’orizzonte compare un Gemelli, che vi sorprenderà.

Oroscopo Branko Gemelli

Sabato 9 la Luna primo quarto allarga i vostri orizzonti, le prospettive e gli interessi personali, e porta uno spunto prezioso per gli studiosi; non trascurate un input anche se Mercurio è lento e non vi aiuta a coglierlo in fretta come potreste. Datevi tempo per capire bene di che cosa si tratta e decidere. Un aiutino arriva anche da Venere, che lunedì 11 lascia l’opposizione e diventa generosa con gli sponsor e i finanziamenti. È anche una bella notizia per l’amore, una storia iniziata per gioco diventa seria. INCONTRO SÌ: Se la Bilancia non è il vostro primo amore, non importa. Scorpione, sempre così eccitante.

Oroscopo Branko Cancro

Grande fermento nel campo pratico: siete molto attivi nel settore del patrimonio personale, degli immobili, ma pure il lavoro dipendente vi vede al centro dell’attenzione. Se vi occorre un finanziamento concentrate gli sforzi entro domenica 10, sabato 9 la Luna è al Primo quarto nel settore dei finanziamenti e delle eredità; per il progetto che v’interessa potete chiedere un aiuto anche ai familiari. La Luna del fine settimana, però, è pure molto sexy, cogliete un’occasione per una bella avventura, da lunedì 11 Venere è fastidiosa. INCONTRO SI: Leone, con lui il sesso è magnifico. Un Toro si avvicina cautamente. Che ne pensate?

Oroscopo Branko Leone

Nel fine settimana la Luna al Primo quarto è fastidiosa per il matrimonio e per i rapporti di vecchia data, ma le nuove attrazioni sono forti, avete fortuna con i nuovi incontri. E che passionalità! Ora l’energia vitale proviene da Marte, che vi assicura un’ottima ripresa; nei due mesi passati eravate un po’ scarichi pure nell’attività sportiva, ora siete a pieno ritmo. Mercurio in Sagittario vi fa sentire giovani ed entusiasti come adolescenti. Venere da lunedì 11 si occupa della sfera lavorativa, il vostro impegno garantisce risultati. INCONTRO SÌ: Con questo sprint potete travolgere una Vergine. Un Sagittario non vi delude. Mai.

Oroscopo Branko Vergine

Lo sappiamo che vi sentite un poco scarichi e demoralizzati, ma dovete stringere i denti ancora per poco: già lunedì 11 sera Venere arriva nel vostro cielo dell’amore con il suo raggio gentile, e nella notte pure la Luna diventa simpatica, non è cambiato molto, ma vi sembra tutto un altro cielo. Sfruttate questa spinta per far valere le vostre qualità anche nella professione; Mercurio resta per ora fastidioso, ma se riuscite a evitare qualche trappola burocratica tutto andrà come desiderate. Rispettate gli orari del sonno e il ritmo del vostro corpo. INCONTRO SÌ: Capricorno, è sempre un grande amore. Con il Leone il sesso va alla grande.

Oroscopo Branko Bilancia

Sabato 9 la Luna al Primo quarto nel vostro cielo dell’amore offre l’occasione di un nuovo incontro romantico, o di un ritorno di fiamma che, però, dovete saper coltivare con impegno e affetto, perché Venere da lunedì 11 diventa un po’ fredda. Per fortuna in questo periodo Marte è davvero passionale, vi aiuta molto, per chi è solo e disponibile ci saranno due mesi pieni di flirt, avventure sexy, amicizie “con privilegi”, come si dice al giorno d’oggi. Mercurio è sempre vivace e favorevole per le notizie, gli affari, la comunicazione. INCONTRO SÌ: Acquario, apritegli il vostro cuore, risponderà. Lo Scorpione però vi tenta tantissimo.

Oroscopo Branko Scorpione

Un evento che provoca nervosismo in famiglia può verificarsi sabato 9 con la Luna primo quarto: cercate di non reagire impulsivamente. È Marte contro che vi rende così aggressivi, ma non è la via giusta per risolvere i problemi, avete altre armi potenti, come l’intuito, la capacità di capire le motivazioni che spingono chi vi sta accanto a comportarsi così. Già domenica 10 la Luna è più affettuosa; lunedì 11 pure Venere diventa gentile e porta più empatia. Mercurio è molto attivo nel settore pratico, affari lucrosi. INCONTRO SÌ: Venere vi spinge fra le braccia del Capricorno. Un’avventura sexy? Gemelli!

Oroscopo Branko Sagittario

Una bella Luna al Primo quarto, nella notte fra venerdì 8 e sabato 9, vi rende socievoli e allegri, è piacevole chiacchierare e spettegolare un po’ con gli amici più stretti o i colleghi di lavoro. Il fine settimana è un momento simpatico per stare insieme, ma è anche molto piacevole per la vita amorosa; sfruttate gli ultimi raggi di Venere nel segno, da lunedì 11 il pianeta si sposta nel campo pratico e diventa affarista, pensa al denaro, agli investimenti, più che al romanticismo. Marte sostiene la forma fisica ed è passionale. INCONTRO SÌ: Non potete che scegliere un Acquario. Lo Scorpione è sempre complicato, ma quant’è sexy!

Oroscopo Branko Capricorno

Non è male questa Luna primo quarto, che si forma sabato 9 nel segno vicino, vi fa venir voglia di mettervi ai fornelli, perché non cucinate qualcosa di buono per la persona amata? È un buon modo per accogliere la bella Venere, che lunedì 11 arriva nel vostro cielo, prima stella a presentarsi da voi quest’anno, un segnale d’amore. Il nuovo Marte, che resta in questa posizione sino a fine anno, è tanto sexy, e si vede dai vostri sguardi. Chi vi piace non potrà non accorgersene. Affari in fase di preparazione, non abbiate fretta. INCONTRO SÌ: Toro, sempre affidabile. Eppure non riuscite a resistere a una Bilancia.

Oroscopo Branko Acquario

La Luna forma il Primo quarto nel vostro cielo sabato 9, qualcosa in voi sta cambiando e iniziate a rendervene conto. Siete spiriti liberi, sempre alla ricerca di nuove verità, di grandi ideali, ora avete voglia di lottare per quello in cui credete, non importa se gli ostacoli sono tanti. Marte in Leone segnala che dovrete lottare ma anche che le vostre convinzioni sono più salde che mai. Prima di partire in quarta, però, dedicate il fine settimana all’amore, Venere è ancora affettuosa, amichevole, favorisce incontri e solidarietà. INCONTRO SÌ: Vergine, è una grande compagna. L’Ariete però vi fa divertire da matti.

Oroscopo Branko Pesci

Vi somiglia quest’Ultimo quarto di Luna che nasce sabato 9 alle vostre spalle, vi fa sognare mondi incantati, esperienze mai vissute, vi chiedete il perché dell’esistenza umana. Ci fate pensare al pastore errante di Leopardi! Forse è l’amore che vi manca da un po’? Quel che cercate, però, non è affatto lontano: già lunedì 11 Venere si sposta in un segno amico mentre la Luna è nel vostro cielo, vi porta nuovi incontri, nuovi sogni romantici, avrete pane per i vostri denti. Vanno ancora a rilento gli affari, tocca aspettare un po.’ INCONTRO SÌ: Cancro, ogni attimo con lui è emozionante. Leone, però, è davvero sexy!