Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 18 al 24 ottobre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 18 al 24 ottobre 2024.

Oroscopo di Branko dal 18 al 24 ottobre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 18 al 24 agosto 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Vi porta lontano questa bella Venere in Sagittario, vi parla di viaggi, avventure, strade mai percorse da scoprire, nuove conquiste da portare a termine, esalta il vostro spirito da pionieri. Che importa se Marte continua a sfidarvi? Voi andate avanti comunque. Eppure dobbiamo suggerirvi un po’ di cautela, è vero che potete sconfiggere ogni nemico, ma non potete vincere tutte le sfide, potete perderne una con voi stessi, per esempio. Cautela alla guida e nel maneggiare oggetti taglienti. Giovedì 24, Primo quarto di vero amore. INCONTRO SÌ: Un Leone ruggisce nel vostro cuore, esige amore e attenzione. Ma un Cancro ha qualcosa che vi stuzzica.

Oroscopo Branko Toro

Con questa Venere sbarazzina e sexy non avete tanta voglia di dedicarvi agli affari, e non è un male, Mercurio è lento e complicato, richiede uno sforzo di concentrazione ulteriore da parte vostra. Sempre vivace invece il settore degli investimenti/immobili, se state acquistando un’abitazione o una seconda casa il cielo vi aiuta a ottenere un finanziamento, non siate impazienti, la risposta positiva arriverà. Marte protegge la forma fisica, avete abbastanza energie per fare movimento fisico. Giovedì 24 famiglia nervosa. INCONTRO SÌ: Vergine è sempre il vostro ideale sotto ogni punto di vista. Una Bilancia vi torna sempre in mente, chissà perché.

Oroscopo Branko Gemelli

Non vi dispiace affatto questa nuova Venere che vi provoca apertamente, le sfide vi attirano sempre, soprattutto in amore. Cercate però di rispettare pienamente la persona che vi piace, questo cielo vi rende un po’ prepotenti anche se non ve ne rendete conto, tutto deve andare sempre come volete voi. Buone prospettive anche per il lavoro, Mercurio e dal 22 anche il Sole aprono nuove strade, sta a voi decidere dove dirigervi, ma la vostra scelta deve essere ponderata, non agite solo d’impulso. Spese da controllare. INCONTRO SÌ: Ariete ha ritrovato il suo tocco irresistibile, chissà dove vuole trascinarvi stavolta. Con un Toro, notti di passione.

Oroscopo Branko Cancro

Questa Venere un po’ materialista vi riempie le tasche, è un buon momento per i vostri affari, siete pieni di grinta e intraprendenti, martedì 22 anche il Sole vi appoggia, potete ottenere molto, giovedì 24 mettete mano ai vostri investimenti, acquistate un immobile, Primo quarto di Luna è propizio. Piuttosto ricchi di idee i giovani del segno, il lavoro in questo momento vi pare un gioco, favoriti anche i creativi, chi si muove nel campo dell’intrattenimento, dei giochi, dello spettacolo. Amore molto passionale. INCONTRO SÌ: Con questa grinta, potete finalmente stregare un Sagittario, portatelo con voi! Un Acquario però vi ispira strane emozioni.

Oroscopo Branko Leone

Venere calda e travolgente vi ha rapiti, non riuscite a pensare che all’amore. Tra sabato 19 sera e domenica 20 Luna vi promette un nuovo incontro emozionante, fate vedere chi siete, nessun rivale – e ne avete diversi, non solo chi si mostra apertamente, c’è anche qualcuno che agisce di nascosto – può battervi quando siete innamorati così, giovedì 24 c’è il vostro Primo quarto, un nuovo inizio. Non perdete di vista i vostri affari, siete troppo distratti, anche in famiglia c’è qualcuno che ha bisogno di voi. INCONTRO SÌ: L’equilibrio di una Bilancia a volte è solo apparente, ora ha bisogno di voi. Ci sarete? Se non vi rapisce un Sagittario, sì.

Oroscopo Branko Vergine

È solo Venere a darvi qualche pensiero, c’è un po’ di tensione in casa, con il coniuge, viene fuori nel weekend a causa di una Luna storta, forse non avete ancora chiarito abbastanza i malintesi del passato. Parlate ora, il resto del cielo va migliorando sempre più, martedì 22 pure Sole diventa vostro caro amico, rende più facile la vita quotidiana, tutto sembra meno faticoso. L’amore è sempre molto passionale, questo Marte è così “fisico,” vi sostiene anche nello sport e vi aiuta a superare in fretta i problemi di salute. INCONTRO SÌ: Toro lo conoscete come le vostre tasche, ma vi piace ancora. Scorpione è sempre lui, pericoloso e affascinante.

Oroscopo Branko Bilancia

La vostra madrinaVenere ora è allegra, simpatica, amica del cuore, nel fine settimana potete anche approfittare di Luna accanto a Giove, magnifica per l’amore, per i viaggi, per scoprire nuovi mondi, esplorare altre scelte di vita. Mercurio insiste nel campo pratico, comprate, vendete, investite e riuscite pure a divertirvi, non è poco. Bel Primo quarto giovedì 24. Peccato Marte insistente che richiede attenzione per la forma fisica, non esagerate, nemmeno con lo sport, siate cauti alla guida. INCONTRO SÌ: Con Gemelli c’è piena sintonia ma anche tanto gioco. Un Pesci invece va preso sul serio, vi riempie di emozioni.

Oroscopo Branko Scorpione

La stagione del compleanno inizia martedì 22, quando è già sera e Luna splende nel cielo accanto a Marte passionale. Che grande energia vi regala il vostro protettore, sembrate rinati, del resto siete la fenice dello zodiaco, è un’altra delle vostre rinascite spettacolari. Il successo in amore è sicuro, se lo volete, ma evitate di diventare troppo possessivi, è un cielo un po’ ingordo, volete divorare tutto quel che vi piace, la persona amata e pure il successo che vi è sfuggito così a lungo e ora sembra a portata di mano! INCONTRO SÌ: Marte risveglia l’attrazione fatale per un Cancro, ma un Leone cattura la vostra curiosità come mai prima d’ora.

Oroscopo Branko Sagittario

Venere trionfa nel vostro segno e vuol dire solo una cosa: amore! Marte è in un punto sexy del vostro oroscopo e scatena le vostre fantasie. E non solo quelle: Primo quarto di giovedì 24 è l’occasione di un’avventura fuori programma, se lo volete. Coglierete l’occasione? Dipende dalla situazione personale ma pure dallo stato d’animo, Mercurio e Sole (da martedì 22) alle spalle vi trattengono un po’, esitate e non sapete nemmeno voi perché. Vita pratica e lavoro un po’ faticosi, scontri per questioni ereditarie. INCONTRO SÌ: Quanto è cocciuto un Capricorno, ancora una volta vi chiedete perché vi attira tanto. Con l’Ariete non avete dubbi.

Oroscopo Branko Capricorno

Venerdì 18 e sabato 19 c’è una Luna amorosa, approfittatene per rilassarvi un po’, se siete in coppia, altrimenti guardatevi intorno, i pianeti in Scorpione favoriscono nuovi incontri e amicizie, uscite fuori, create nuovi legami, che importa se con persone più giovani di voi? L’amore non conosce età e nemmeno la simpatia reciproca. Perché vi piace mostrarvi così freddi quando nel vostro cuore c’è un vulcano di passione? Che verrà fuori giovedì 24 con Primo quarto. Sempre cautela per la forma fisica, Marte è estenuante. INCONTRO SÌ: Vergine non si smentisce mai, è la più bella, voi lo sapete. Con Acquario è tutta questione di testa: come finirà?

Oroscopo Branko Acquario

Giove ben saldo nel settore dell’amore incontra una Luna civetta sabato 19 sera e domenica 20 nel vostro cielo dell’amore. Che farete? Vi lascerete dominare dal malumore – abbastanza immotivato, non c’è nulla di davvero entusiasmante nella vostra vita ma neanche veri problemi, non vi potete accontentare? Martedì 22 sera inizia la stagione dello Scorpione, giovedì 24 c’è il Primo quarto, l’irritazione crescerà, invece di lamentarvi e recriminare mettetevi in modalità Zen, dopo un po’ le idee torneranno a schiarirsi. INCONTRO SÌ: Zitto zitto – i pesci non sono forse muti? – il vicino zodiacale Pesci si getta fra le vostre braccia. I Gemelli? Pure.

Oroscopo Branko Pesci

Con l’arrivo del Sole in Scorpione, martedì 22 sera, il cielo sembra uno spettacolo pirotecnico. Lo sappiamo, da voi c’è ancora Saturno, ma anche questa stella così fredda sa sciogliersi quando è lo Scorpione a dominare. Mentre il rosso Marte si occupa del sex appeal, Sole e Mercurio si danno da fare per offrirvi nuove opportunità professionali e di vita all’estero, lontani dai soliti giri. Un’occasione può presentarsi giovedì 24, con il Primo quarto di Luna. Se riuscite a trasferirvi, tutto può succedere, anche l’amore! INCONTRO SÌ: Martedì 22 sera, con lo Scorpione scoppia l’amour fou! Capricorno, una certezza di fedeltà e dedizione.