Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 16 al 22 agosto 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 16 al 22 agosto 2024.

Oroscopo di Branko dal 16 al 22 agosto 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 16 al 22 agosto 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Archiviato Ferragosto, la vostra estate d’amore continua. Domenica 18 inizia a formarsi la Luna piena nel settore delle amicizie, dei nuovi incontri, e lunedì 19 è al culmine. V’innamorerete? Certamente sì, se il vostro cuore non è già saldamente occupato da un affetto profondo, da una relazione soddisfacente. Se, però, c’è uno spazietto libero, non sfuggirete alle frecce di quel mascalzone di Cupido, che vi fa comportare come adolescenti anche se la vostra età non è più verde. Bene i lavori creativi, nel settore dello spettacolo, divertimento. INCONTRO SÌ: Acquario, sembra sfuggirvi. Forse è solo una mossa, comunque lo prenderete. Un Pesci?

Oroscopo Branko Toro

Venere stupenda, generosa, innamorata, vi fa dimenticare tutto il resto, persino Sole e Mercurio in posizione irritante per la famiglia, per i figli; c’è qualcosa che non vi torna, non capite certe mosse, certe reazioni. La Luna, venerdì 16 e sabato 17, è magnifica; lunedì 19 diventa Piena e vi lancia una sfida, suggeriamo di non raccoglierla, aspettate, fra una settimana il cielo sarà migliore per voi e sarete sicuri di vincerla. Intanto godetevi i caldi abbracci del vostro amore, se ancora soli è probabile una dolce novità. INCONTRO SÌ: Un Pesci vi sfugge, aspettatelo al varco e lo catturerete. Un Gemelli ha qualcosa di speciale.

Oroscopo Branko Gemelli

La Luna piena, tra domenica 18 e lunedì 19, illumina la strada che dovete percorrere, un viaggio all’estero promette divertimenti e passioni improvvise, che vi fanno sentire come adolescenti. Dureranno? Difficile dirlo, molto dipende dal cielo personale, sta a voi viverle con leggerezza e poi chissà. Se non riuscite ad andare lontano, va bene pure qualche gita con mete non troppo distanti, e portatevi dietro gli amici più stretti. I reportage – anche online, sui vostri social – delle vostre esplorazioni guadagneranno molti like. INCONTRO SÌ: L’abbraccio di un Leone è caldo. Questa Venere, però, rende molto attraente uno Scorpione.

Oroscopo Branko Cancro

Ancora sette giorni senza disturbi stellari, anche se la cara Luna sembra un po’ nervosa venerdì 16 e sabato 17. Probabilmente avete solo bisogno di riposare dopo le emozioni di Ferragosto. Domenica 18 e lunedì 19 la Luna piena vi rivela che ci si può innamorare anche in una sola serata, se riuscite ad aprire il vostro cuore senza timori. Siamo in pieno periodo di vacanze, ma se siete in città e al lavoro le occasioni di far bene non mancano, affari, compravendite, investimenti sono protetti dalle stelle. INCONTRO SÌ: Sagittario, un po’ selvaggio e imprevedibile, ma vi fa battere il cuore. Amerete un Toro?

Oroscopo Branko Leone

Lunedì 19 la Luna piena vi chiede di mettere le carte in tavola nel matrimonio, non fate gli offesi, aprite il vostro grande cuore, tutto si chiarirà, lo promette pure Mercurio, ora stabile nel vostro cielo. Se siete soli e in cerca d’amore o di avventure, Giove e Marte nel settore dei nuovi incontri promettono momenti vivaci, novità, divertimenti, sesso, forse quella che era nata come una bella amicizia diventa un piacevole flirt e poi chissà… È agosto, la stagione del vostro compleanno, perché pensate agli affari? INCONTRO SÌ: Ariete, è uno dei vostri segni del cuore. Ma siete così attratti da un Acquario.

Oroscopo Branko Vergine

Con questa Venere nel cielo dovremmo mettervi al primo posto fra i segni fortunati di agosto, ma Giove e Marte in Gemelli continuano a tirar fuori quello che non va nella coppia, lo mettono in evidenza… Riuscireste a non pensarci per un po,’ diciamo sino a fine mese? Siamo sicuri che se evitate di rimuginare riuscirete a dare all’affetto che vi lega l’importanza che merita, tutto si può superare quando ci si ama, l’avete dimostrato in questi anni di Saturno. Lasciatevi cullare da questo nostro mare. INCONTRO SÌ: Cancro, è dolce e vi sa capire, saprà abbracciarvi e amarvi. Un Ariete vi conquista.

Oroscopo Branko Bilancia

La Luna è un po’ fastidiosa venerdì 16 e sabato 17, in famiglia l’atmosfera è inquieta, forse siete stati distratti ultimamente. Ma non sono incomprensioni insuperabili, Mercurio favorisce il dialogo, basta chiarirsi. Domenica 18 e lunedì 19 si forma la Luna piena nel cielo dell’amore, altra occasione perfetta per dichiararvi, scegliere la convivenza, decidere la data delle nozze o mettere in cantiere un erede, Marte è molto fecondo. Venere è un po’ materialista, non dimenticate di essere Bilancia, romantici più di tutti. INCONTRO SÌ: Ora l’Acquario non si tirerà indietro, siete troppo seducenti. Volete a un Pesci? Pescatelo!

Oroscopo Branko Scorpione

Ottima Luna venerdì 16 e sabato 17, sfruttatela per rafforzare una storia d’amore appena iniziata, la persona che vi piace va tenuta vicina, non fate i ruvidi. Famiglia nervosa con il Plenilunio lunedì 19 verso l’imbrunire, avete fatto almeno una telefonata a casa? Venere gen- tile vi propone occasioni per nuove amicizie, saranno utili anche per la professione, ma una di queste po- trebbe trasformarsi in amore, dipende pure da voi. Nonostante l’atmosfera vacanziera, continuate a pensare al vostro successo, volete un giusto riconoscimento. INCONTRO SÌ: Ariete, folle quanto basta, sexy come sempre. La Vergine ha qualcosa che vi turba.

Oroscopo Branko Sagittario

La Luna piena in Acquario, domenica 18 e lunedì 19, vi ricorda che avete intorno tante belle persone, che vi apprezzano e vi vogliono bene anche se a volte non riescono a dimostrarlo. Se sentite crescere l’ansia, staccate per un giorno o due, siete troppo stanchi, perché vi caricate di impegni e responsabilità anche in vacanza? Per un po,’ il mondo può andare avanti bene anche senza di voi, concedetevi una pausa, coccolatevi, nuotate in questo bel mare, curate la pelle, è un po’ spenta. Cautela alla guida e nello sport. Notizie dall’estero. INCONTRO SÌ: Gemelli, vi fa arrabbiare ma vi attira. Quel Leone un po’ in disparte sta aspettando voi…

Oroscopo Branko Capricorno

In questo cielo estivo così limpido e privo di disturbi – persino la Luna è sempre amica – i raggi di Venere gentile vi invitano a visitare il mondo, ad allargare gli orizzonti; anche l’amore vi chiama da terre lontane e suggestive. Se siete in viaggio, state di certo vivendo un’esperienza che vi arricchisce personalmente e professionalmente, non ci stupiremmo se decideste di cambiare lavoro, città, nazione entro breve. Tutte le vie sono aperte davanti a voi, dovete solo scegliere e di certo non sbaglierete. Il denaro circola. INCONTRO SÌ: Toro, è nel vostro cuore (e nel vostro letto). Un altro Capricorno? Certo che sì!

Oroscopo Branko Acquario

La Luna piena nel vostro segno domenica 18 e lunedì 19, due giorni perfetti per sognare la gloria, un cambiamento, l’amore… Marte e Giove scaldano la vostra vita affettiva, forse non siete mai stati così passionali, questa Venere non si svela subito, ma lavora in silenzio per unire due cuori, due anime, due corpi. Il cielo protegge e spinge soprattutto le nuove coppie, mentre le unioni consolidate vanno un po’ rinnovate, dovete trovare insieme un nuovo progetto che vi unisca e vi entusiasmi. Forse un figlio? INCONTRO SÌ: Bilancia, è la prima scelta. Date, però, una chance a una Vergine, la merita.

Oroscopo Branko Pesci

Vi somiglia, la Luna piena che inizia a formarsi domenica 18 e si completa lunedì 19, è visionaria e intuitiva, priva di pregiudizi. Scrivetevi i sogni che vi porta la notte, hanno qualcosa di profetico, ascoltateli. Ci sono problemi in famiglia o in casa, è vero, ma c’è pure da parte vostra una straordinaria disponibilità verso gli altri, con la vostra empatia sapete consolare tutti e riportare il sorriso. Siete straordinari: in pieno agosto siete capaci di partorire un’idea originale, dovete lavorarci, non lasciatela andar via… INCONTRO SÌ: Scorpione, è più disponibile e aperto ai nuovi incontri… Un Leone è solo da addomesticare.