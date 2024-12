Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 13 al 19 dicembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 13 al 19 dicembre 2024.

Oroscopo di Branko dal 13 al 19 dicembre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 13 al 19 dicembre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Weekend con una Luna frizzantina che diventa piena accanto a Giove: programmate una gita nei dintorni con il vostro amore e, se siete ancora soli e disponibili con i vostri amici, è probabile un nuovo incon- tro emozionante durante il viaggio. Il fine settimana è così divertente che farete forse fatica a rientrare al lavoro lunedì 16. Ma Natale si avvicina, l’atmosfera diventa sempre più allegra. Ultimi giorni per preparare le feste e per comprare i pensierini, affrettatevi. Giovedì 19 una splendida Luna d’amore. INCONTRO SÌ: Com’è vivace il Sagittario! La passione cresce pure per i Gemelli.

Oroscopo Branko Toro

Domenica 15 la Luna è piena nel segno accanto al vostro e voi vi mettete ai fornelli per sperimentare un menù delle feste con i fiocchi: siete Toro, grandi chef per diritto di nascita! Misurate il piccante, tra Venere e Marte rischiate di esagerare. Ci vuole senso della misura pure per la salute; siete un po’ stanchi, nervosi, fate attenzione alla guida e nel maneggiare oggetti taglienti. Lunedì 16 e martedì 17 la Luna riporta il buonumore e allontana l’agitazione. Trattative in corso per una proprietà in comune. INCONTRO SÌ: L’intesa con Gemelli è magnifica. Vergine, vi prendete, vi lasciate…

Oroscopo Branko Gemelli

La Luna diventa piena domenica 15 nel vostro cielo accanto a Giove e vi dà una bella scossa: è un’iniezione di fiducia in voi stessi, quel che ci voleva in questa fine del 2024 così frenetica per collaborazioni/associazioni ma anche per il matrimonio. Non che manchi l’amore, anzi, i nuovi incontri sono piacevoli, emozionanti, per tutti la passionalità è forte, ma i vecchi legami soffrono un po’, hanno bisogno di un reset, va ritrovata l’intesa, una visione comune. Fate un passo verso l’altro… INCONTRO SÌ: Cancro, vi ricorda che stanno arrivando le feste! Con un Acquario è un’altra storia.

Oroscopo Branko Cancro

La vostra cara Luna diventa piena alle vostre spalle e voi vi chiudete un po’ nel vostro guscio, perché siete così guardinghi? Il feeling che c’è con il vostro amore di sempre o con una persona che vi piace molto è reale, non vi state inventando nulla. Piuttosto concentratevi sul periodo di festa che ormai è alle porte, senza il vostro impegno Natale non è veramente Natale, è il vostro cuore affettuoso a renderlo così caldo. Concludete gli impegni professionali in fretta, così sarete davvero in vacanza. INCONTRO SÌ: Fuga d’amore con un Pesci, sta facendo sul serio. Una Bilancia vi sorprenderà.

Oroscopo Branko Leone

La Luna piena, domenica 15, è la ciliegina sulla torta di una fine d’anno davvero magnifica per voi. Solo Venere vi provoca un po,’ fa la preziosa, vi lancia messaggi contrastanti. Che cosa vorrà da voi la stella dell’amore? Chiedetelo alla Luna che diventa piena nel vostro cielo dei nuovi incontri, sono previsti batticuori a sorpresa per i giovanissimi del segno e anche per i “diversamente giovani”, non è mai troppo tardi per innamorarsi. Cielo molto creativo per i Leone che si muovono nel campo dello spettacolo e dell’arte. INCONTRO SÌ: Pazzi d’amore per un Ariete. Saprete scaldare anche un Capricorno.

Oroscopo Branko Vergine

Strano questo dicembre per il vostro segno, anche l’avvicinarsi delle festività di fine anno vi sembra piuttosto faticoso, come al solito vi siete caricati di impegni e responsabilità sino allo stremo delle forze. Perché, invece, non vi coccolate un po’? Dedicatevi al vostro benessere, va bene fare regali alle persone a cui tenete, ai familiari, ma il dono più bello riservatelo a voi stessi. L’amore, però, non vi delude, anche se non è travolgente vi fa sentire accuditi e al sicuro, riscalda le vostre giornate. INCONTRO SÌ: Il Toro è una cer- tezza che non scade. Lo Scorpione vi agita ma che passione…

Oroscopo Branko Bilancia

Magnifica Luna del fine settimana: diventa piena domenica 15 e ha il sapore della libertà, di essere voi stessi senza complessi e senza giudizi, che bella sensazione! La Luna illumina Venere nel cielo dell’amore, è un momento fortunato, pure i nuovi incontri sono assolutamente passionali. Le festività di fine anno vi riavvicinano ai familiari, fratelli, sorelle, ai giovani di casa, con loro vi sentite a vostro agio. Bene gli affari, i commerci, le trattative; arrivano le notizie e i documenti che attendevate. INCONTRO SÌ: Sagittario, è un compagno d’affari e di avventure sexy. Leone, un match perfetto.

Oroscopo Branko Scorpione

L’anno si avvia alla conclusione, le festività natalizie sono vicine, ma voi siete ancora in piena attività: il campo pratico è vivace e volete concludere il più possibile prima delle vacanze di fine anno. Marte, in posizione critica, vi stanca e vi innervosisce, ma pungola l’ambizione, avete intenzione di resistere agli attacchi della concorrenza e ce la farete. Domenica 15 si forma la Luna piena e porta nostalgie e strani desideri, ma… naufragar v’è dolce in questo mare, fantasie e sogni vi portano lontano. INCONTRO SÌ: Fra tutti i mari, quello dei Pesci è il più dolce. Capricorno, sogno proibito.

Oroscopo Branko Sagittario

SAGITTARIO

Siete ancora i protagonisti della vostra stagione molte stelle vi sono amiche, anche se avete ancora avversari potenti. Domenica 15 la Luna piena vi lancia una grande sfida, la raccoglierete? Siamo certi di si, con questo Marte e questa Venere non perderete di certo una guerra d’amore; i pianeti esaltano la vostra bellezza genuina e un po’ sfacciata. E un cielo viaggiatore proprio come siete voi, pianificate una partenza per le feste natalizie, potete andare dove volete. INCONTRO Si: Ariete, vi resta sempre nel cuore. Con l’Acquario potete andare lontano.

Oroscopo Branko Capricorno

La stagione del vostro compleanno e le festività natalizie si avvicinano, siete pronti a

festeggiare? La Luna, che diventa piena domenica 15, vi suggerisce di dedicare un po’ di tempo al vostro benessere; una dieta leggera vi preparerà a vivere senza pensieri bevute e pranzi di fine anno. Il lavoro va sempre bene, pure le compravendite e le finanze sono in fase positiva. Evitate magari di diventare ipercritici con i colleghi o con il vostro amore, a volte date troppo, a volte, invece, sembrate incontentabili. INCONTRO Si: Coccole e piaceri con il Toro. Una Bilancia vi guarda un po’ cosi. Ricambierete?

Oroscopo Branko Acquario

Domenica 15 si forma la Luna piena nel vostro cielo dell’amore accanto a Giove. Che dire? Emozioni così intense non le avvertivate da tempo, il vostro cuore trabocca, chi dice che l’Acquario è un segno freddo dovrà ricredersi, siete anche particolarmente generosi e protettivi con le persone a cui tenete davvero. In questo bellissimo cielo c’è, però, un fattore di tensione, è questo Marte insistente che vi rende iperreattivi, se vi imbarcate in una polemica rischiate di non finirla più. Cautela alla guida. INCONTRO SÌ: Lo Scorpione vi invita a un confronto acceso ma eccitante. Vergine, vi incanta.

Oroscopo Branko Pesci

Ancora una volta vi invitiamo alla calma, è quasi Natale, vale la pena di innervosirsi per qualcosa che neanche voi sapete definire? Porgete il ramoscello d’ulivo ai familiari che pure hanno dei torti nei vostri confronti, ma se non lo fate ora, quando lo farete? Siete il segno dell’altruismo, della spiritualità, donate agli altri il vostro grande cuore. Sapete bene che dare è molto più gratificante che ricevere, pure sotto l’albero! Non stramangiate domenica 15, la Luna piena è difficile. INCONTRO SÌ: Leone, vi fa venire i brividi… e non per il freddo o la paura! L’Acquario continua a tentarvi.