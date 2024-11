Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va al 25 novembre al 1 dicembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal al 25 novembre al 1 dicembre 2024.

Oroscopo di Branko al 25 novembre al 1 dicembre 2024

Oroscopo Branko Ariete

Periodo ottimo per fare un check della vostra situazioni economico-finanziaria, di che si tratti di investimenti o proprietà immobiliari. Grazie a Plutone potrete fare nuove conoscenze autorevoli per vostro lavoro e la carriera, la fortuna vi assiste. In amore c’è un po’ di freddezza ma la passionalità quella è alta.

Oroscopo Branko Toro

Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Branko è tempo di giocare a carte scoperte e accettare nuove sfide professionali, con questo Marte sotto attacco meglio arroccarsi ma non è detto che sarete voi a perdere.

Oroscopo Branko Gemelli

Capirete dov’è che state sbagliando anche se le emozioni non si possono ne pesare ne misurare, l’amore sembra un po’ in crisi ma alla fine capirete come muovervi. Cautela e attenzioni negli affari e sul lavoro mi raccomando.

Oroscopo Branko Cancro

Si prevedono nuovi incontri emozionanti per i nati del segno, un po’ contrastanti ma eccitanti e possono portare a belle amicizie e contatti utili nella carriera. Ci saranno spese ed entrate mentre in amore fate voi il primo passo.

Oroscopo Branko Leone

L’oroscopo di questa settimana fornito da Branko svela chi è in coppia potrebbe rafforzarsi grazie a nuove consapevolezze e nuovi percorsi spinti dall’eros, la situazione lavorativa, invece, sarà più delicata ed è necessario agire con cautela.

Oroscopo Branko Vergine

Le Stelle di questa settimana vi pongono davanti nuove possibilità per scoprire nuove possibilità sia nella carriera che nella vita privata, Plutone porta grande efficacia per il vostro lavoro e per chi tende a puntare su uno scatto di carriera.

Oroscopo Branko Bilancia

Amore a gonfie vele con incontri romantici e viaggi emozionanti e fruttosi mentre sul lavoro la strada è in discesa, forma fisica al massimo e cielo stupendo anche per progettare un figlio.

Oroscopo Branko Scorpione

L’oroscopo settimanale di Branko svela che la Luna Piena provoca tensioni nella coppia, potete ottenere delle conferme anche sul lavoro mentre se state acquistando caso e volete accedere ad un mutuo i parenti possono aiutarvi.

Oroscopo Branko Sagittario

L’amore è sotto la luce benevola di Marte, che favorisce sia le relazioni stabili e durature che le storie più leggere per chi è alla ricerca di avventure senza troppi legami. Le stelle sono pronte a regalarvi momenti emozionanti, intensità nei sentimenti e nuove occasioni per approfondire legami già esistenti o crearne di nuovi. Buone notizie vi attendono anche in famiglia, dove l’armonia e la complicità sembrano essere in crescita. Inoltre, questo è un periodo estremamente produttivo per chi studia o si dedica alla crescita personale: la vostra mente è più lucida che mai, pronta ad apprendere e a cogliere ogni opportunità per migliorare e raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo Branko Capricorno

Amore nel vostro cielo, possibili nuovi incontri per chi è solo quindi uscite, incontrate gente e date una possibilità alla fortuna di farvi battere il cuore, incentivati i guadagni e incrementato il patrimonio personale.

Oroscopo Branko Acquario

Il Cielo è in continua evoluzione e si mostra particolarmente generoso nei vostri confronti: vi porta potere, opportunità economiche e un fascino personale irresistibile che saprete utilizzare a vostro vantaggio in ogni situazione. Tuttavia, nonostante queste prospettive promettenti, è possibile che in ambito familiare emergano tensioni o piccoli fastidi che potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza. Non lasciate che queste situazioni vi distraggano dai vostri obiettivi, ma cercate piuttosto di affrontarle con calma e saggezza, trovando il giusto equilibrio tra aspirazioni personali e affetti.

Oroscopo Branko Pesci

Stando a quanto riporta l’oroscopo di questa settimana fornito da Branko questo periodo non è particolarmente florido e redditizio, cercate di rallentare e riposarvi e soprattutto non date ascolti a saccenti e presuntuosi. Nuovi incontri se cercate l’amore.