Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 10 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna opposta vi invita a stare attenti alle parole di troppo. State andando talmente tanto di corsa in questo periodo che tutto viene affrontato con grande impeto, forse troppa testardaggine nei legami che hanno avuto una crisi già nel weekend ci sarà un recupero ma tenete a bada le provocazioni. Mercurio intanto favorisce il settore legato alla compravendita, alle trattative.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Mercurio entra in questo segno e vi dona ulteriore forza in più. Non sono pochi coloro che stanno affrontando un cambiamento radicale e che magari si sono resi conto di aver dato più di quanto abbiano ricevuto. Venere in buona posizione favorisce l’amore, se ci sono persone che vi interessano non lasciatele andar via o non perdete l’occasione di tentare l’approccio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Luna favorevole con Mercurio e Venere in ottime posizioni, scenario totalmente diverso rispetto al mese passato in cui ci sono state tensioni in famiglia nel rapporto con il partner. Questo sabato vi regala senz’altro emozioni positive, tra domenica e lunedì fase interessante anche per le trattative. Se qualcuno vi ha fatto arrabbiare, inoltre è il momento di rispondere.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

É un momento di piccoli turbamenti o ripensamenti. Siete governati dalla Luna che a volte può amplificare questa sensazione e creare dei dubbi. Non tutte le coppie sono in crisi inesorabile, si tratta anche di piccoli bisticci o problemi organizzativi/economici. Il lavoro è il cardine di questo mese, soprattutto se tenete ad un nuovo incarico o se state lavorando per essere riconfermati: concentratevi quindi sulla sfera professionale e non ve ne pentirete!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se dovete parlare con qualcuno che può fare “il bello e il cattivo tempo” nella vostra vita, fatelo in queste 24 ore. Questo è un periodo di grande azione, dunque anche se dovessero esserci delle provocazioni nessuno riuscirà a fermarvi. Tra sabato e domenica potrebbero però scappare parole di troppo o potreste notare atteggiamenti un po’ sfuggevoli da parte di qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Mercurio favorevole a partire da questo sabato è un ulteriore indizio di forza: d’ora in poi si può progettare qualcosa di importante e sviluppare situazioni nuove. Finalmente torna in ballo la vostra razionalità, l’innata capacità di problem solving che vi aiuta a gestire eventuali crisi e a tornare sempre in pista. L’amore non paga più pegno come ad aprile ed è più facile ritrovare sia la complicità che la passione con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna nel segno è efficace e rende più armonici i vostri discorsi, oltre che amplifica la sensibilità. Giove favorevole privilegia le questioni di lavoro ma non soffocate la creatività perché sarebbe un delitto. Attenzione anche a conflitti d’amore o tensioni di tipo sentimentale perché state spostando tanto l’attenzione sulla sfera professionale. Le stelle vi invitano ad avere pazienza in tutti i rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In queste 24 ore la Luna sarà in questo segno. Avrete notato che di recente c’è stata da parte vostra una forte attenzione all’ambiente circostante, magari anche prevedere cose che si sono puntualmente avverate date quindi spazio alle intuizioni anche se, in realtà, sembrerebbero valere più per gli altri che per voi stessi. Il weekend porta concrete possibilità di rappacificazioni e chiarimenti, sul lavoro invece qualcosa andrà discusso presto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Via libera all’amore in questo fine settimana ma anche alle amicizie e ai contatti sinceri. Siete reduci da un aprile pesante dal punto di vista emozionale, chi ha discusso parecchio ora si sente molto stressato se al vostro fianco c’è una persona che comprende il vostro valore non sarà difficile rappacificarsi e mettersi alle spalle i problemi. Spazio ai nuovi incontri per i single così come anche a progetti vacanze o a un viaggio che possa ricaricarvi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sabato che nasce con qualche dubbio ma la Luna torna attiva già domenica. Fatevi scivolare addosso le provocazioni perché non è giornata per reagire o alimentarle. Questo non è un cielo super passionale e le relazioni che vanno avanti da anni potrebbero aver bisogno di una “sgrassata”, attenzione invece nei rapporti poco chiari che potrebbero essere sottoposti ad un vero e proprio test.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Giornata molto interessante che precede una domenica un po’ più problematica. Qualsiasi tipo di contenzioso aperto o vicenda irrisolta dovrebbe essere gestita questo sabato, non il giorno dopo. Recupero in amore per tutte le coppie, sia quelle stabili che le più giovani: chi farà un passo importante come la convivenza!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo weekend segnala un crescendo di emozioni e sensazioni positive. É un periodo molto interessante e di cambiamenti, anche se rimane di transizione, quindi tutti i progetti che avete messo in un angolo torneranno protagonisti, così come le situazioni che hanno avuto dei problemi che ora sembrano più semplici da affrontare. É ora di gettare le basi per qualcosa di importante in vista di un giugno prolifico.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.