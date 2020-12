Oroscopo Paolo Fox 2021, le previsioni segno per segno

Paolo Fox è tornato anche quest’anno protagonista nel salotto de I Fatti Vostri con l’Oroscopo 2021. Il noto astrologo ha condiviso in anteprima le previsioni delle stelle per tutti e dodici i segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del 2021? Tante le novità in arrivo per un anno che rappresenta per tutti la ripartenza dopo un 2020 segnato irrimediabilmente dalla pandemia da Coronavirus.

Oroscopo Ariete 2021

Devo dire che il segno dell’Ariete, al di là di quello che è successo in questo 2020 anno da dimenticare ma non per tutti, è stato un pò giù di corda già dalla fine del 2019. Abbiamo un oroscopo di recupero per il 2021, perchè quei pianeti che avevano bloccato la vostra ascesa, Giove e Saturno, tornano attivi. Già a febbraio avremo una concentrazione di pianeti molto interessanti in un segno amico; la prima cosa da fare è ritrovare fiducia e questo l’Ariete lo rifarà prestissimo perchè siete persone eccezionali, che dopo un momento di sosta possono ripartire alla grande. Mi raccomando anche di dare spazio a nuovi progetti. Per le relazioni, lo dico a chi è rimasto solo o ha avuto una crisi d’amore, la primavera potrebbe essere risolutiva.

Il grafico di Paolo Fox per l’Ariete: Gennaio sottotono per l’amore, ma poi si recupera per quanto riguarda gli incontri. Febbraio, Marzo e Aprile sono mesi importanti per i contatti; dicevo che è un anno di sblocchi. L’Ariete 2021 si troverà di fronte a delle novità importanti. Contate anche su un pizzico di fortuna anche a Febbraio.

Oroscopo Toro 2021

Conservazione. Questo è un periodo in cui dovete cercare di essere cauti. Il Toro 2021 ha bisogno di riflettere bene anche sulle scelte che deve fare nell’ambito del lavoro. Giove e Saturno portano un pò di insicurezze, voi nelle relazioni, nei rapporti con gli altri chiederete qualcosa di più. Se vivete una crisi sentimentale o magari avete qualche dubbio di lavoro, Febbraio non è proprio il mese ideale per fare grandi lanci o rilanci, mentre i mesi centrali dell’anno saranno migliori.

Il grafico di Paolo Fox per il Toro: Gennaio e Febbraio sottotono, Maggio e Giguno i mesi più importanti. Non dimenticate che questo 2021 è un anno propedeutico ad un anno, il 2022, che vedrà anche Giove favorevole. Giugno e Dicembre mesi di recupero, conservate un pò di attenzione alle finanze e alle questioni legali.

Oroscopo Gemelli 2021

I Gemelli 2021 hanno una risorsa in più da sfruttare subito. Si parte un pò bassi a Gennaio, ma Febbraio e Marzo sono mesi importanti. Anche in anni bui e difficili ci sono segni che eccellono rispetto ad altri. Questo è un anno importante per i segni d’aria. Mi piace molto il cielo di rinnovamento che avete, tutte le cose che non vi piacciono più saranno chiuse. Molto interessante il cielo di Parole.

Il grafico di Paolo Fox per i Gemelli: la primavera vi porta un pà di successo. Sul lavoro solo il mese di Agosto è difficile, qualsiasi scelta dobbiate fare muovetevi entro i primi quattro mesi oppure alla fine. Questo è un anno che vi permette di salire e risalire la china.

Oroscopo Cancro 2021

E’ un 2021 per il Cancro senza Saturno aggiunto. Vi liberate di un peso notevole, che siete più leggeri, anche se ci saranno dei mesi in amore che potrebbe riportare in auge un pò di scontentezza. Venite da un anno e mezzo di grande fatica; a Giugno vi troverete a decidere se continuare o meno un progetto e se portare avanti o no una situazione. L’estate porta successo e Giugno e Luglio sono mesi molto interessanti.

Il grafico di Paolo Fox per il Cancro: si parte un pò bassi. Marzo è un mese che inizia a dare un pò di forza nell’amore, ma l’estate è ancora più forte con l’arrivo di Giove. Dal 13 maggio al 28 Luglio le scelte migliori per il vostro futuro professionale. Piccole fortune in arrivo nel mese di Aprile.

Oroscopo Leone 2021

Ricordiamo che questo è un momento in cui dovete combattere contro qualcuno. Alcune persone non sono state fedeli, avete ricevuto dei colpi bassi, ogni giorno dovete lottare per risolvere un problema. Da qualche giorno avete Giove e Saturno in opposizione, non esistono anni negativi, ma esistono degli anni in cui bisogna stare attenti ai rapporti che non funzionano. Il 2021 Leone è un anno in cui bisogna chiudere tutte le situazioni che non funzionano e stare attenti ai conti. La primavera porta consiglio con la presenza dell’Ariete, mentre Giugno e Luglio saranno i mesi migliori.

Il grafico di Paolo Fox per il Leone: Febbraio bassino su tutti i fronti, cercate di non mandare a quel paese nessuno. Non escludo che tra Gennaio e Febbraio debba chiudere dei percorsi e cercare un pò di aiuto per risolvere dei piccoli problemi.

Oroscopo Vergine 2021

Uno dei segni protagonisti del 2020 è stata la Vergine. Non tutti hanno chiuso l’anno in maniera deficitaria, anzi ci sono state delle new entry. Confido molto nel 2021, chi ha vissuto un 2020 importante potranno contare su un 2021 che non aggiunge nulla, ma permette di consolidare le proprie posizioni. Possibile una piccola crisi fra Maggio e Giugno perchè la primavera inoltrata può essere fonte di qualche dubbio, l’amore parte basso ma recupererete.

Il grafico di Paolo Fox per la Vergine: Marzo e Aprile mesi importanti per chi vuole formare una coppia e parlare d’amore. Giugno, Luglio e Agosto tutta la seconda parte dell’anno è importante. Dalle fine di questo 2021 avremo un Giove in opposizione, quindi dovete cercare di risolvere i problemi prima che arrivi Dicembre.

Oroscopo Bilancia 2021

La Bilancia 2021 è forte, ha una grande energia e soprattutto un grande desiderio di recuperare il tempo perduto. Attorno al 10 di Febbraio avremo una concentrazione di pianeti, è un momento molto improntate per rilanciarsi. Buone notizie a Febbraio, Marzo. La primavera è la stagione migliore per rimettersi in gioco.

Il grafico di Paolo Fox per la Bilancia: Marzo è un mese che vi invita ad esplorare qualcosa di nuovo se si è chiusa una situazione lavorativa oppure se siete disorientati. Il 2021 con Giove e Saturno favorevoli darà un indizio in più. A Maggio l’amore può subire una piccola crisi, mentre per quanto riguarda l’estate e la fine dell’anno siete protetti. Rinascita e soprattutto nuove collocazioni.

Oroscopo Scorpione 2021

Questo 2021 per voi è un anno che appare un pò disorientato all’inizio. Quando abbiamo delle stelle particolari, Gennaio e Febbraio saranno mesi un pò al ribasso, è molto importante evitare di mettersi contro qualcuno. Attenzione alle questioni legali ed economiche, poi non vi rendete conto di essere un pochino provocatori. Non provocate dissensi attorno, andate coi piedi di piombo fino al mese di Aprile poi le cose si sbloccano, avremo un Giugno importante per quanto riguarda il lavoro.

Il grafico di Paolo Fox per lo Scorpione: c’è un inizio di anno sottotono con Giove e Saturno contrario. In particolare attorno al 10 di febbraio potrete avere una piccola crisi. Se un rapporto d’amore o di lavoro è in sospeso dovrete cercare di metterlo in equilibrio. La fine dell’anno è importante con Ottobre, Novembre e Dicembre sono mesi di grande recupero. Qualcosa andrà tagliato, concluso e rinnovato, ma alla fine ce la farete. Attenzione alle spese nei primi due mesi dell’anno che mi sembrano i più caotici.

Oroscopo Sagittario 2021

Vivere senza esplorare il mondo e vivere novità per voi è assurdo. Siete stati tra i segni più provati del 2020. Ora si riparte, Giove e Saturno sono favorevoli, abbiamo un Sole molto bello nel mese di Aprile. Chi ha un amore importante, vuole cambiarlo o confermare un sentimento, potrà contare su una primavera di grandi e buoni auspici.

Il grafico di Paolo Fox per Sagittario: Aprile per quanto riguarda l’amore è uno dei mesi più importanti con Giugno. Molto interessante la situazione a Luglio per il lavoro. Adesso, piano piano, riuscirete ad avere risultati migliori. Chi si ferma, chi ha paura di mettersi in gioco, chi non esplora nuovi orizzonti, ma per fortuna il Sagittario è forte. Una bella concentrazione di pianeti nella prima parte di Febbraio porta fortuna.

Oroscopo Capricorno 2021

Credo che molti di voi hanno chiuso il 2020 con qualche risorsa in meno, ma tante idee in più. Addirittura c’è un nuovo progetto, voi siete dei perfezionisti e in questo 2021 dovete mettere in regola quello che è nato male l’anno scorso. Abbiamo un Marzo molto interessante per i sentimenti e tutta la stagione primavera ed estate a vostro favore.

Il grafico di Paolo Fox per Capricorno: tra Maggio e Agosto le occasioni migliori per quanto riguarda le questioni di carattere di lavoro. Forse dovrete collegarvi al 2020, quello che è nato o che bisogna far ripartire sarà di guida. Questo è un cielo che mette in guardia per quanto riguarda le spese. La fine dell’anno è importante con un Dicembre che invita a recuperare.

Oroscopo Acquario 2021

L’Acquario è il protagonista del 2021 perchè è il segno del progresso. C’è una grande esuberanza che sembra quasi confinare con una voglia di rivoluzionare la propria vita, ma attenzione perchè le risorse economiche non sono molte e bisogna agire con prudenza. Tantissima concentrazione di pianeti attorno al 10 Febbraio, che è un mese importante per l’amore e le relazioni.

Il grafico di Paolo Fox per l’Acquario: la prima parte del 2021 porta il desiderio di cambiare vita, forse ruolo, mansione, orario. C’è una innovazione che sentirete anche a livello spirituale, c’è una crescita importante. Un anno molto attivo da tanti punti di vista con un picco massimo per la fortuna per la fine d’agosto.

Oroscopo Pesci 2021

Inizia un pò male dal punto di vista emotivo questo 2021. Siete un pò sottotono per le relazioni e gli accordi, c’è stato un piccolo grande conflitto. Marzo e Aprile sono molto importanti per la vostra vita. Poi fa capolinea nella vostra vita e sarà potente a Giugno Giove: per chi deve iniziare un lavoro o dopo un periodo di stop, Giugno è un mese di riferimenti importanti e lo sarà per tutto il 2022.

Il grafico di Paolo Fox per i Pesci: quello che fate adesso è propedeutico ad un anno, il 2022, che vi darà grande successo. Ottobre, Novembre e Dicembre mesi di grande forza e recupero per chi ha vissuto una crisi.

Tutti i grafici dell’Oroscopo di Paolo Fox del 2021

