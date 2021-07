Se credevate che le novità musicali per l’estate 2021 fossero terminate, allora vi sbagliavate di grosso. Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino insieme lanciano il nuovo singolo, pronto a diventare il nuovo tormentone dell’estate 2021. “Toy Boy”, questo il titolo del nuovo brano accompagnato da un video diretto da uno straordinario Luca Guadagnino. Il video è disponibile su YouTube dalle ore 14 di oggi 2 luglio.

Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino lanciano “Topy Boy”

Un tris d’assi quello formato da Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino che ricorda un altro tridente di recente costituzione, quello formato da Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, che hanno scalato le classifiche musicali, imponendosi al primo posto con il brano “Mille”.

“Toy Boy” non ha nulla da temere, anche se uscito più tardi rispetto ad altri brani che sono in circolazione da qualche mese. Anche questo nuovo progetto musicale ha tutte le carte in regola per affermarsi come tormentone dell’estate 2021.

“Topy Boy” un brano romantico tra le Isole Eolie

La canzone “Toy Boy” scritta da Colapesce e Dimartino in collaborazione con la grande icona della musica italiana Ornella Vanoni, è una romantica ed ironica bossanova. Un viaggio all’insegna dell’amore tra la le meravigliose Isole Eolie. Nel video si vedono i due cantautori duettare con la Vanoni in un corteggiamento elegante e sensuale. Il brano trae ispirazione dalle atmosfere di “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria”.

Colapesce e Dimartino da “Musica Leggerissima” a “Toy Boy” con Ornella Vanoni

La coppia artistica formata da Colapesce e Dimartino è reduce dal grande successo ottenuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Musica Leggerissima”. Il brano presentato a Sanremo è ancora uno dei più ascoltati del 2021, rientrando di diritto tra i fenomeni musicali anche dell’estate.

Di seguito vi mostriamo il video della canzone “Toy Boy” nata dalla collaborazione tra Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino.