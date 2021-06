È iniziata la gara dei tormentoni dell’estate 2021. I big della della canzone si sfidano come ogni anno a ritmo di musica per l’estate. La maggior parte dei brani sono stati presentati. Ma andiamo in ordine con il conoscere i nuovi singoli dell’estate che potrebbero ben presto diventare i nuovi tormentoni dell’estate 2021.

Tormentoni estate 2021: i brani scelti per voi

“Un bacio all’improvviso” di Rocco Hunt e Ana Mena. Lo scorso 4 giugno è uscito il nuovo singolo di Rocco Hunt e Ana Mena. I due artisti presentano il loro nuovo reggaeton. Il brano ricalca le sonorità del successo dell’estate 2020.

“Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino. Tra i brani di maggior successo c’è sicuramente “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino, il singolo più ascoltato del Festival di Sanremo 2021. Il brano del duo siciliano, ha tutte le carte in regola per competere con i brani appena usciti.

Shimmy Shimmy di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri. Tra i brani di successo c’è sicuramente quello di Takagi e Ketra, due dei migliori produttori italiani firmano con Giusy Ferreri la produzione più interessante del panorama estivo 2021 “Shimmy Shimmy”. Un viaggio in Medio Oriente, tra i suoni del sitar e la danza del ventre.

“Marea” di Madame. Madame è sicuramente una delle voci più importanti del nuovo panorama musicale italiano. Il suo brano “Voce” al Festival di Sanremo 2021 è tra i più ascoltati. Per l’estate 2021 l’artista italiana del momento ci regala un singolo che potrebbe diventare il tormentone dell’estate: “Marea”. Ritmo ipnotico e tropicale, il singolo di Madame è tra quelli più ballati del momento.

“In un’ora” di Shade. Inconfondibile colonna sonora di Love Island Italia, dating show condotto da Giulia De Lellis, quello di Shade è uno dei brani più orecchiabili dell’estate. Nel video ufficiale l’artista viaggia tra film come i “Pirati dei Caraibi” fino ad arrivare a “Ritorno al futuro”. Il brano è stato scritto durante il primo lockdown e legato a un tentativo di approccio con una ragazza, da un balcone all’altro. Il brano ha riscosso molto successo anche grazie a TikTok.

“Pa Ti” di Baby K e Omar Montes. Baby K ha presentato il suo singolo prima di tutti. Accompagnata da Omar Montes nel brano “Pa Ti”, tenta di conquistare il Tormentone estate 2021. Prodotto da Congorock, il brano si concentra sul tema del viaggio e della lontananza, dell’estate che riavvicina il corpo e la mente, ma anche i partner.

“Mohicani” di Baby K e Boomdabash. Baby K gioca anche un’altra carta, potrebbe aggiudicarsi il titolo di hit dell’estate grazie a “Mohicani”, prodotta dai Boomdabash, un binomio che in passato ha regalato grandi successi. Un mix tra pop, reggaeton ed elettronica che segna anche un tentativo tutto italiano per Baby K, che dopo l’esperimento italo–spagnolo con Omar Montes in “Pa ti”, corre con due brani in questa lunga estate.

“Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Un trio inedito che pare aver conquistato tutti con “Mille”, quello formato da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Il loro brano è in radio da venerdì 11 giugno. Ironia, leggerezza e un piacevole richiamo alle atmosfere Anni 60 sono gli ingredienti perfetti di una collaborazione insolita ma vincente.

“L’allegria” di Gianni Morandi. Sulla scia di “Ragazzo fortunato”, Jovanotti scrive un’altra hit da classifica e la regala a una colonna portante della musica italiana: Gianni Morandi è l’interprete de “L’allegria”, il «pezzo del millennio» destinato a farci ballare per tutta l’estate 2021 e non solo.

“Ti raggiungerò” di Fred De Palma. Fred De Palma torna con un singolo che fa sognare come quelli presentati in passato: dopo aver ufficializzato l’uscita del nuovo album per il 2 luglio, l’artista continua a macinare record di visualizzazioni con il brano “Ti raggiungerò”, che ha ottenuto recentemente la certificazione platino per le vendite.

“Tuttecose” di Gazzelle e Mara Sattei. “Tuttecose” è il risultato di una collaborazione inaspettata tra due degli artisti più amati del pop contemporaneo: Gazzelle e Mara Sattei, che insieme creano una hit perfetta da gustare davanti ai tramonti estivi in riva al mare.

“Malibu” di Sangiovanni. Una pioggia di premi hanno consacrato Sangiovanni come uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici: dopo “Lady”, arriva con “Malibu”, quinto inedito dell’artista che ha conquistato radio e social. Il nuovo brano che ci accompagnerà durante tutta la stagione estiva potrebbe essere la nuova hit.

“Loca” di Aka7even. Dalla scuola di talenti di Amici arriva direttamente in classifica Aka7even che sta ottenendo numerosi successi grazie al suo nuovo brano “Loca”. Il singolo potrebbe raggiungere il podio e vincere la gara della hit estiva 2021.

“Cinema” di Samuel e Francesca Michielin. “Cinema”, è il singolo della coppia Francesca Michielin e Samuel. Il duo ci conduce in un viaggio musicale in grado di racchiudere icone pop senza tempo: troviamo l’erotismo delle di Tinto Brass, la nouvelle vague di François Truffaut, con il triangolo più famoso della storia del cinema messo in scena da “Jules et Jim” e la citazione del Quentin Tarantino di “Jackie Brown”.

“Makumba” di Carl Brave e Noemi. Altra nuova coppia dell’estate 2021 è quella che vede protagonisti Carl Brave e Noemi: i due artisti scelgono “Makumba” per scalare la vetta dei tormentoni da ascoltare nell’estate 2021. Il brano è fresco e leggero, rispecchia alla perfezione non solo la stagione ma anche il mood del loro incontro personale e artistico.

“Movimento Lento” di Annalisa e Federico Rossi. “Movimento Lento” è un brano divertente, che porta a ballare e a far muovere la testa. Un brano che fa parte dell’album “Nuda10”, dove Annalisa ha scelto di farsi accompagnare da Federico Rossi.

“Boca” di Gaia Gozzi e Sean Paul. Una leggenda reggaeton giamaicana come Sean Paul è un sogno per molti artisti. A realizzare una delle collaborazioni più affascinanti con lui è stata Gaia Gozzi. “Boca”, è il brano pubblicato lo scorso 14 maggio. Dalla melodia che abbraccia il portoghese di Gaia, sposandosi perfettamente con lo slang giamaicano di Sean Paul, ma soprattutto con la produzione Childsplay.

“Pistolero” di Elettra Lamborghini. Dopo i due successi dello scorso anno, quello sanremese dal titolo “Musica e il resto scompare” e quello estivo “Isla”, Elettra Lamborghini torna con “Pistolero”. Il brano dell’ereditiera e cantante emiliana, è un passaggio successivo rispetto a “Pem Pem” di cui sembra ricalcare il ritmo nel ritornello.

“Salsa” di J-Ax e Jake La Furia. J-Ax e Jake La Furia, che per l’estate sembrano essere una garanzia, arrivano con “Salsa”. La differenza con gli altri tormentoni estivi sembrerebbe essere la scrittura, punto di forza dei due autori. Forse non entusiasma il ritornello, vero punto di forza per una hit estiva, e che potrebbe costare alla coppia in termini di ascolti.

“Señorita” di Clementino e Nina Zilli. L’estate 2021 segna l’esordio musicale nella gara dei tormentoni estivi per Clementino. Grazie alla produzione di Zef e Cino e il testo scritto da Rocco Hunt e Federica Abbate, con la sua “Señorita” assieme a Nina Zilli entra in gioco per la conquista del titolo di Tormentone 2021. Sonorità latine, e il ritornello con la struggente e inconfondibile voce di Nina Zilli, il brano restituisce tutto il colore dei due cantanti. Il video ufficiale è un corteggiamento, con l’immaginario di una festa in spiaggia fino a notte fonda.