Dopo l’esordio della scorsa settimana, torna in onda stasera, sabato 18 gennaio, alle ore 21.30 su Raiuno, “Ora o mai più“, lo show condotto da Marco Liorni in cui ad essere protagonisti sono artisti finiti nel dimenticatoio e alla ricerca della ribalta. Nel corso della seconda puntata proseguirà la gara tra gli otto artisti abbinati ai loro coach: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf e Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.

Ora o mai più 2025, anticipazioni e ospiti

Seconda puntata di “Ora o mai più”. I concorrenti canteranno in coppia con i loro coach ma anche da soli per mostrare al pubblico la loro crescita artistica. Ad accompagnarli ci sarà l’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Le performance saranno poi giudicate dagli otto coach anche se il voto social potrebbe ribaltare l’esito della puntata.

Tra le esibizioni più attese c’è il duetto tra Riccardo Fogli e Patty Pravo. I due cantanti, legati sentimentalmente intorno agli anni Settanta, canteranno i brani del loro repertorio che hanno segnato la loro carriera.

Nel corso della serata non mancheranno poi degli ospiti speciali: Fausto Leali, coach della prima edizione del programma, Paolo Vallesi, vincitore della seconda edizione, e Alexia che si esibiranno insieme agli artisti in gara.

La classifica

A dirigere la classifica è Matteo Amantia, ex voce degli Sugarfree. Il cantante ha totalizzato 18 punti in coppia con il suo maestro Alex Britti. Al secondo posto, con 16 punti, si è piazzato Pierdavide Carone. Terzo gradino del podio per Antonella Bucci che ha regalato al pubblico insieme al suo coach, Raf, un’intensa interpretazione di “Amarti è l’immenso per me”. Fanalino di coda per Valerio Scanu che ha cantato “Per tutte le volte che” e “Datemi un martello” assieme alla coach Rita Pavone.

Proprio l’accoppiata Valerio Scanu – Rita Pavone ha suscitato delle polemiche sui social. Il pubblico non ha potuto non evidenziare il contrasto stilistico tra l’artista e la sua coach insinuando la volontà di sabotare un artista come Scanu. In questa seconda puntata, gli occhi saranno puntati ancora su di loro e vedremo se questa volta i due artisti riusciranno a convincere i telespettatori.