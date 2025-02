È andata in onda ieri sera, sabato 1 febbraio 2025, su Rai1 la quarta attesissima puntata della nuova edizione del programma tv dal titolo ‘Ora o mai più’, il talent show musicale condotto da in questa edizione da Marco Liorni. Ma cosa è successo durante la puntata? Scopriamo insieme chi ha vinto e la classifica della serata.

Ora o mai più 2025: vincitore quarta puntata e classifica

Durante la quarta puntata di Ora o mai più i concorrenti in gara accompagnati dai loro coach si sono sfidati a suon di musica. Quella di sabato 1 febbraio è stata una puntata ancora più speciale del solito perché sul palco sono arrivati 4 artisti, che hanno regalato al pubblico una serata all’insegna della musica e delle emozioni con duetti inediti. In studio sono arrivati infatti: Fabrizio Moro, Mario Biondi, Audio 2 e I Cugini di Campagna.

In un secondo momento, i concorrenti hanno dovuto affrontare la prova delle cover, ovvero hanno dovuto cimentarsi con brani di artisti noti al grande pubblico, sempre accompagnato dai loro rispettivi coach.

La classifica della quarta puntata

Sul finire della quarta puntata è stato svelato il nome del vincitore, ottenuto dalla somma dei voti. A vincere la quarta puntata di Ora o mai più è Loredana Errore. In questa puntata la concorrente ha convinto tutti. Scopriamo insieme adesso le classifiche della quarta puntata.

Le due classifiche

Al termine della prima manche la classifica è la seguente:

1 – LOREDANA ERRORE 10 punti

– – VALERIO SCANU 10 punti

3 – ANTONELLA BUCCI 6 punti

– – PIERDAVIDE CARONE 6 punti

5 – ANONIMO ITALIANO 4 punti

6 – MATTEO AMANTIA SUGARFREE 3 punti

– – CARLOTTA 3 punti

8 – PAGO 1 punti

Classifica della serata

Non si intacca la prima posizione nonostante Loredana non sia stata prima per il pubblico, ma sesta. Il vantaggio di 6 punti è tale da non smuoverla dalla prima posizione dunque è lei a vincere la puntata di stasera!

1 – LOREDANA ERRORE 16 punti

2 – PIERDAVIDE CARONE 13 punti

– – PAGO 13 punti

4 – ANTONELLA BUCCI 11 punti

5 – VALERIO SCANU 9 punti

6 – ANONIMO ITALIANO 7 punti

7 MATTEO AMANTIA SUGARFREE 6 punti

8 CARLOTTA 4 punti