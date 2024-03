I grandi protagonisti degli Oscar 2024 sono stati Oppenheimer e Barbie vincitori rispettivamente di sette e una statuetta. Le pellicole, record di incassi al cinema, saranno presto disponibili anche in tv. Vediamo insieme dove vederli e da quando.

Oppenheimer e Barbie arrivano in tv, su Sky

È Oppenheimer il trionfatore della 96esima edizione degli Oscar 2024. Il film, diretto da Christopher Nolan, ha fatto incetta di premi e riconoscimenti. Si è infatti portato a casa ben 7 statuette partendo da 13 nomination. Oppenheimer, tra gli altri, ha vinto l’Oscar per il Miglior Film, il miglior attore protagonista e la miglior regia.

Questi i sette Oscar conquistati dalla pellicola che racconta la storia del fisico che lavorando al Progetto Manhattan porta allo sviluppo della bomba atomica:

Miglior film

Miglior regia a Christopher Nolan

Miglior Attore è Cillian Murphy, per la sua interpretazione di J. Robert Oppenheimer. Abbiamo già visto l’attore irlandese nei panni di Thomas Shelby nella serie Peaky Blinders.

Miglior Attore Non Protagonista: Robert Downey Jr., nel ruolo di Lewis Strauss

Miglior Colonna Sonora originale

Miglior Montaggio

Miglior Fotografia

Migliori Effetti Visivi

Il film, che vede nel cast anche Emily Blunt nel ruolo di Kitty Oppenheimer, Matt Damon nel ruolo del generale Leslie Groves Jr e Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatlock, sarà disponibile su Sky Cinema dal 29 aprile 2024. Lo stesso giorno, sarà caricato anche in streaming su Now.

Come Oppenheimer, anche Barbie sarà disponibile da aprile in tv su Sky. Il film, campione di incassi numero uno nella storia della Warner Bros. Pictures diretto da Greta Gerwig, si è portato a casa l’Oscar per la Miglior Canzone Originale “What Was I Made For?”. La pellicola che ha come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli di Barbie e Ken, sarà disponibile dal 22 aprile su Sky Cinema e su Now.

In arrivo su Sky anche Povere Creature

Su Sky è possibile trovare molti dei film candidati agli Oscar con più di 120 titoli vincitori delle edizioni passate, dai titoli più recenti ai grandi classici. Inoltre su Sky Primafila è già disponibile “ANATOMIA DI UNA CADUTA” e in arrivo il 19 marzo “POVERE CREATURE!“, con Emma Stone che ha conquistato l’Oscar come miglior attrice protagonista.