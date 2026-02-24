Patty Pravo torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “Opera”. 11esima partecipazione per la divina della musica italiana che, per il suo grande ritorno, ha scelto un brano dall’ampio respiro firmato da Giovanni Caccamo.

Patty Pravo, il testo di “Opera”

di Giovanni Caccamo

Sulla terra siamo soli,

Solitari in compagnia,

Circondati da parole, parole,

Affidati a un’utopia

Siamo santi e peccatori,

Naviganti e sognatori,

Un po’ satelliti,

Filosofi del niente

Semplicemente la vita,

Semplicemente follia

Cantami ancora il presente,

Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera

Ho viaggiato per il mondo

Tra oasi, deserti, e misteriose profezie

Dove il tempo è sospensione dell’eternità

Ma poi sono le emozioni che ci cambiano,

Che ci spingono ad andare via da noi

Verso un’altra dimensione, tralasciando la ragione

Semplicemente la vita,

Semplicemente pazzia

Cantami ancora il presente

Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera

Io canto alla notte, respiro la notte,

Cammino di notte

Sono Musa, colore tagliente e poi Opera

Patty Pravo canta “Opera” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato

“Opera” segna il ritorno di Patty Pravo in gara alla 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2026. Dal debutto nel 1970 con Little Tony e “La spada nel cuore” passando per il 1997 con la meravigliosa “E dimmi che non vuoi morire” fino al 2016 con “Cieli immensi“, brano vincitore del Premio della Critica Mia Martini. La carriera di Patty Pravo, la pazza idea della musica italiana, si è più volte incrociata con la storia del Festival segnandone anche la moda e il costume.

Nel 2026 Patty Pravo torna in gara con “Opera“, una partecipazione speciale che ricade nel 60imo anniversario di carriera. Un brano che celebra l’unicità del singolo essere umano; ognuno di noi è un’opera d’arte nella sua bellezza e fragilità. Una canzone nata in sogno all’assistenza della divina che ha prontamente chiamato Giovanni Caccamo che da un’immagine ne ha scritto un brano.

Il significato di “Opera”

Patty Pravo con “Opera” è tra i 30 big in gara a Sanremo 2026. Un brano senza tempo, la celebrazione della vita e dell’unicità di ogni essere umano. Tutti noi siamo “opera”, tutti noi siamo unici. Proprio l’interprete ha raccontato così il brano a Tv Sorrisi e Canzoni: «è un inno alla nostra unicità: siamo tutti meravigliosi come opere d’arte. Il brano è nato da un sogno: il mio assistente, Simone Folco, mi ha sognata ricoperta di brillantini. Si è svegliato alle 3 del mattino con questa immagine e l’abbiamo affidata a Caccamo perché ne ricavasse una canzone splendida: vorrei che la gente la ascoltasse guardando il mare da una scogliera, come piace a me. E la paragono all’aria fresca, ai profumi e al sole della primavera».