Ascolti tv sabato 30 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Tutti i sogni ancora in volo” contro “Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 30 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Tutti i sogni ancora in volo vs Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli | Auditel ieri sera, 30 maggio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Tutti i sogni ancora in volo” contro “Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tutti i sogni ancora in volo, lo show che omaggia il “varietà” di una volta con Massimo Ranieri ha incollato alla tv 1.559.000 spettatori pari al 13.2% di share.

Su Rai 2: Omicidio a Les Saintes, il film del 2024 di genere Crime, Mistero, diretto da Marc Barrat, con Anne Décis, Denis Maréchal e Audrey Postel ha coinvolto 726.000 spettatori pari al 5.2%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha registrato 602.000 spettatori e il 4.5 di share.

Rete 4: …continuavano a chiamarlo Trinità, il film del 1971 diretto da Enzo Barboni con protagonisti Terence Hill e Bud Spencer ha divertito 956.000 spettatori pari al 7.3% di share.

Canale 5: Gigi D’Alessio Stadio Maradona – Una notte a Napoli, il concerto – evento del cantautore napoletano allo Stadio Maradona di Napoli ha fatto cantare 1.963.000 spettatori con uno share del 16.9%.

Italia 1: Belle & Sebastien – L’avventura continua, il film del 2015, diretto da Christian Duguay ha appassionato 635.000 spettatori con il 4.4%.

La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha interessato 819.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 579.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte.

Tv8: Paris Saint Germain-Arsenal, la finale di Champions League 2026 ha incollato alla tv 906.000 spettatori (6.7%).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha raccolto 388.000 spettatori con 3.1% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 3.817.000 spettatori con il 24.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.964.000 spettatori con il 25.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 maggio 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte dalle 17:08 alle 18:19 e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5