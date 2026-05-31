Trentasettesima e ultima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va oggi, domenica 31 maggio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentasettesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della trentasettesima e ultima puntata del 31 maggio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della trentasettesima e ultima puntata? In studio ci sarà Catherine Louise Birmingham, la mamma di quella che è stata definita dalla stampa come la “famiglia nel bosco”. La donna presenterà il suo libro autobiografico dal titolo “La mia verità”, in uscita il prossimo 2 giugno.

Poi sarà la volta di Enrico Brignano che dopo esser stato giudice di ‘Dalla strada al palco‘ si racconterà tra carriera e vita privata, recitando anche alcuni dei suoi monologhi più amati. Spazio alla musica con Samurai Jay che si esibirà sulle note del suo nuovo singolo “Flamenco paranoia”. Mietta invece presenterà “Mille bugie”, traccia del suo nuovo album “Per avere me” e Gianluigi Lembo porterà sul palco un coinvolgente medley di canzoni napoletane.

Si celebra l’ultima puntata

Per il consueto spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana, insieme ad ospiti ed esperti in studio.

Enzo Miccio, Pino Strabioli e Tommaso Cerno insieme a Mara Venier ripercorreranno questa 50esima edizione di Domenica In che volge al termine con alcuni dei momenti più emozionanti, divertenti e significativi che hanno caratterizzato le puntate.