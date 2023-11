‘One Trillion Dollars’ arriva su Paramount+. La serie internazionale, tratta dal romanzo di Andreas Eschbach dal titolo ‘Mille miliardi di dollari’ (ed. Fanucci) si preannuncia come una delle rivelazioni dell’anno. Basti pensare che il romanzo è diventato un bestseller e ha venduto oltre un milione di copie. Vediamo insieme di cosa parla, dove vederla e il cast.

One Trillion Dollars, la serie su un uomo che diventa il più ricco al mondo

Ogni giovedì, a partire dal 23 novembre 2023, sulla piattaforma Paramount+ è possibile vedere un nuovo episodio di ‘One Trillion Dollars‘. La serie racconta di un corriere, John Fontanelli, che vive a Berlino e grazie ad un’eredità diventa l’uomo più ricco del mondo. L’eredità però è legata a un’antica profezia sulla salvezza dell’umanità e attira l’attenzione di potenti antagonisti che faranno di tutto per fermarlo.

Joh infatti è l’unico erede di una fortuna creata oltre 500 anni fa e che col passare del tempo è cresciuta fino alla cifra di un trilione di dollari, cioè 1.000.000.000.000 di dollari. Cosa faresti se all’improvviso sei miliardario e devi salvare il mondo? Questa è la domanda alla base del thriller in sei episodi che vede un cast internazionale. Il protagonista è infatti interpretato da Philip Froissant poi ci sono Greta Scacchi, Stefano Cassetti, Oliver Masucci e Orso Maria Guerrini.

Alessandra Mastronardi, dopo ‘l’Allieva‘, prende il ruolo di Franca Vacchi e aiuterà John Fontanelli a salvare l’umanità. Un compito non semplice, tra inquinamento, riscaldamento climatico e guerre. John infatti deve restituire all’umanità il suo futuro.

È possibile vedere ‘One trillion dollars’ anche con Sky Cinema, senza costi aggiuntivi.

Dove è stata girata la serie

La serie sarà distribuita non solo in Italia ma anche in Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Regno Unito, Canada, Australia e America Latina. Le riprese si sono svolte in Piemonte e Toscana tra Firenze, Torino, Ivrea, Lucca, Viareggio e Massa come si può notare già dal trailer.