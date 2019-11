La quarta puntata di Oltre la soglia andrà in onda su Canale 5 il 27 novembre 2019. Stando alle anticipazioni, mercoledì prossimo Tosca (Gabriella Pession) prende in carico Diego e Adila, due nuovi casi non semplici da risolvere. Diego, infatti, sta male in palestra dopo un allenamento faticoso. Adila, invece, è in preda alle allucinazioni. Ecco il video Mediaset con il nuovo promo dedicato alla fiction.