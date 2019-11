View this post on Instagram

Eccomi qua …finito ora sul set a Napoli e desidero condividere il mio pensiero con voi. Ieri sera su Canale5 è andata in onda la prima puntata di OLTRE LA SOGLIA. E’ stata una grande emozione. Innanzitutto sono onorata per tutti i generosissimi complimenti di colleghi,addetti al lavoro,amici e del mio pubblico ..grazie a tutti davvero 🙏🏻 E’ stata ed e’ una sfida per Mediaset e per me come attrice portare sul piccolo schermo un progetto ed una protagonista così inusuali. Come attrice sentivo la necessità di esprimermi attraverso un linguaggio nuovo,di rottura e che fosse capace di colpire il cuore così come accade nella realtà quando si parla di malattia. Ho voluto mostrarmi nella mia vulnerabilità. Ho cercato di scremare fino all’osso il dolore del convivere con una patologia psichiatrica e di aggrapparmi alla vita con coraggio e dignità attraverso Tosca. Questo e’ per me l’UNICO motivo per cui faccio quello che faccio ,cioè L’ATTRICE. Il mio mestiere E’ Comunicare. Emozionare. Tenere compagnia. Ispirare. Nel caso di Oltre la Soglia… Esorcizzare la paura di un qualche cosa che è invisibile ,impalpabile e sconosciuto come la malattia mentale e attraverso il racconto Dare Voce alla forza interiore che ognuno di noi ha e spesso non sa di avere. Come essere umano e come attrice avevo bisogno di Tosca per dire ad alta voce che non c’è vergogna nell’essere imperfetti,nel non essere i primi,nell’ammalarsi e nel fare fatica a vivere…ogni vita è unica e meravigliosa e vale la pena di essere vissuta al massimo, fino alla fine, fino in fondo ,fino a che ce n’è. Se sono riuscita anche solo in UNO di questi miei intenti,e’ un successo. Vi aspetto mercoledì prossimo con la seconda puntata. Vi voglio bene Gabri ☘️ @oltrelasogliatv @fiction_mediaset @mediasetplay #oltrelasoglia #noisiamooltre #tosca #grazie