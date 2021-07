Tutto pronto per le Olimpiadi di Tokyo 2021 le più attese della storia, dopo il rinvio di un anno a causa della pandemia da Covid-19. Qualche giorno fa la delegazione di atleti Azzurri è partita alla volta di Tokyo per prendere parte alle competizioni sportive nelle diverse discipline. La cerimonia di Apertura avrà luogo il 23 luglio ma alcune gare inizieranno già il 21 luglio. In vista dell’attesissimo evento dedicato allo sport, anche la tv italiana si adegua con una programmazione dedicata ai Giochi Olimpici.

Olimpiadi di Tokyo: “Il Circolo degli anelli” in tv con Jury Chechi

Una delle grandi novità in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021 viene proposta dalla Rai. La tv di Stato, che seguirà in diretta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi e le gare di tutte le discipline sportive, che quest’anno vedono cinque nuovi sport quali: baseball e softball (riuniti in un’unica federazione), skateboard, incontri di karate, arrampicata sportiva e l’affascinante surf, ha pensato ad un programma serale dedicato alle Olimpiadi.

“Il Circolo degli anelli”: quando e dove vederlo

La novità di cui parliamo proposta da Rai 2 per tutti gli appassionati dell’evento sportivo a cinque cerchi, riguarda il lancio di un programma serale dedicato alla manifestazione sportiva. “Il Circolo degli Anelli”, questo è il titolo del nuovo programma di Rai 2.

Si tratta di uno speciale quotidiano che tutte le sere, dopo il Tg2, aprirà la programmazione. Il programma vede la presenza del campione olimpico Jury Chechi. “Il Circolo degli Anelli” andrà in onda dal 23 luglio all’8 agosto 2021, su Rai 2 dalle ore 21.20 circa.

Chi conduce “Il Circolo degli anelli”, programma dedicato alle Olimpiadi di Tokyo

La conduzione del programma “Il Circolo degli anelli” è stata affidata alla giornalista, conduttrice e scrittrice napoletana Alessandra De Stefano. A commentare come ospiti fissi della trasmissione ci saranno due icone del nostro sport, che tanto hanno dato lustro al tricolore: Jury Chechi e Sara Simeoni.