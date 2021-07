E’ stato svelto il calendario ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 (Tokyo 2020). Tutto pronto per la 32esima edizione dei Giochi olimpici posticipati di un anno sulla tabella di marcia a causa della pandemia da Coronavirus. L’evento sportivo si terrà a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto.

Tokyo 2021 Olimpiadi: tutto quello che c’è da sapere

Al via la 32esima edizione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020-2021. Si parte con le anteprime del 21 e 22 luglio 2021 che vedranno in calendario le gare di calcio e di softball. Tutti gli eventi principali di questo importantissimo evento sportivo si svolgeranno nella città di Tokyo fatta eccezione per le sfide di marcia e maratona che si svolgeranno a Sapporo, mentre le gare di surf si terranno sulla spiaggia di Tsurigasaki.

Un calendario fitto di eventi. Ecco per voi qualche numero: 33 le gare, 339 gli eventi, 42 le sedi. Al momento non è dato sapere il numero preciso degli atleti azzurri chiamati a giocarsi la vittoria nelle varie discipline, anche se numeri alla mano ci saranno 76 azzurri per l’atletica e ben 26 per la disciplina di canottaggio. Numeri importanti che fanno ben sperare per un buon successo della spedizione italiana in Giappone.

Tokyo 2020 Olimpics: il calendario completo suddiviso per giorni

Gli appuntamenti di mercoledì 21 luglio 2021

Softball: 02:00-10:00

Calcio: 09:30-15:30

Giovedì 22 luglio 2021

Softball: 02:00-10:00

Calcio: 09:30-15:30

Venerdì 23 luglio 2021

Canottaggio: 01:30-05:10

Arco: 02:00/04:00

Cerimonia di Apertura: 13:00-16:00

Gli appuntamenti di sabato 24 luglio 2021

Canottaggio: 01:30-05:30

Tiro a segno: 01:30-09:30

Pallamano: 02:00-05:30

Tennistavolo: 02:00-05:45

Beach Volley: 02:00-05:50

Pallavolo: 02:00-05:50

Badminton: 02:00-07:30

Scherma: 02:00-08:40

Sollevamento Pesi: 02:20-04:30

Hockey su prato: 02:30-06:45

Tiro con l’Arco: 02:30-05:05

Ginnastica Artistica: 03:00-05:30

Softball: 03:00-09:30

Taekwondo: 03:00-10:00

Basket (3×3): 03:15-05:25

Judo: 03:30-07:30

Boxe: 04:00-07:30

Ciclismo: 04:00-11:15

Tennis: 04:00-13:00

Pallanuoto: 07:00-09:40

Calcio: 09:00-15:30

Nuoto: 12:00-14:30

Gli appuntamenti di domenica 25 luglio 2021

Surf: 00:00-09:20

Canottaggio: 01:30-04:10

Pallamano: 02:00-05:30

Beach Volley: 02:00-05:50

Pallavolo: 02:00-05:50

Skateboard 02:00-06:55

Tiro a Volo: 02:00-09:00

Scherma: 02:00-09:20

Tiro a segno: 02:00-09:30

Tiro con l’arco: 02:30-04:05

Ginnastica Artistica: 02:30-06:05

Hockey su Prato: 02:30-06:45

Basket: 03:00-05:00

Tennis da tavolo: 03:00-05:00

Pallanuoto: 03:00-05:40

Badminton: 03:00-08:30

Softball: 03:00-09:30

Taekwondo: 03:00-10:00

Basket: 03:15-05:25

Nuoto: 03:30-05:30

Judo: 03:30-07:30

Boxe: 04:00-07:45

Tennis: 04:00-13:00

Pesi: 04:50-07:00

Vela: 05:00-11:00

Canoa: 06:00-09:45

Ciclismo: 06:00-10:35

Pallavolo: 07:20-11:20

Tuffi: 08:00-09:00

Calcio: 09:30-15:30

Equitazione: 10:00-15:00

Scherma: 11:00-15:20

Gli appuntamenti di lunedì 26 luglio 2021

Surf: 00:00-10:40

Triathlon: 00:30-05:50

Canottaggio: 01:30-03:50

Rugby a 7: 02:00-05:00

Pallamano: 02:00-05:30

Beach Volley: 02:00-05:50

Pallavolo: 02:00-05:50

Skateboard: 02:00-06:55

Scherma: 02:00-09:20

Tiro a volo: 02:00-10:00

Tiro con l’arco: 02:30-04:05

Hokey su prato: 02:30-06:45

Basket: 03:00-05:00

Tennis da tavolo: 03:00-06:00

Badminton: 03:00-08:30

Softball: 03:00-09:30

Taekwondo: 03:00-10:00

Nuoto: 03:30-05:30

Judo: 03:30-07:30

Boxe: 04:00-07:45

Tennis: 04:00-13:00

Vela: 05:00-11:00

Pesi: 06:50-09:00

Pallanuoto: 07:00-09:40

Canoa slalom: 07:00-09:45

Pallavolo: 07:20-11:20

Tennis da tavolo: 07:30-10:30

Tuffi: 08:00-09:00

Ciclismo MTB: 08:00-10:00

Rugby a 7: 09:30-12:30

Ginnastica artistica: 12:00-15:00

Gli appuntamenti di martedì 27 luglio 2021

Surf: 00:00-08:00

Triathlon: 00:30-03:00

Canottaggio: 01:30-04:45

Rugby a 7: 02:00-05:00

Pallamano: 02:00-05:30

Beach Volley: 02:00-05:50

Pallavolo: 02:00-05:50

Tiro a segno: 02:00-09:30

Hockey su prato: 02:30-06:45

Tiro con l’arco: 02:30-06:25

Basket: 03:00-05:00

Pallanuoto: 03:00-05:40

Tennis da tavolo: 03:00-06:00

Badminton: 03:00-08:30

Scherma: 03:00-08:50

Taekwondo: 03:00-10:00

Nuoto: 03:30-05:30

Judo: 03:30-07:30

Boxe: 04:00-07:45

Pesi: 04:50-07:00

Vela: 05:00-11:00

Softball: 06:00-08:00

Basket 3×3: 06:00-08:30

Canoa slalom: 07:00-10:00

Tuffi: 08:00-09:00

Ciclismo MTB: 08:00-10:00

Calcio: 10:00-15:30

Equitazione: 10:30-15:40

Ginnastica artistica: 12:45-15:00

Gli appuntamenti di mercoledì 28 luglio 2021

· Surf: 01:00-06:00

· Canottaggio: 01:30-04:45

· Beach Volley: 02:00-04:50

· Rugby a 7: 02:00-05:00

· Pallamano: 02:00-05:30

· Pallavolo: 02:00-05:50

· Badminton: 02:00-07:30

· Tiro a volo: 02:00-09:00

· Tiro con l’arco: 02:30-06:25

· Hockey su prato: 02:30-06:55

· Basket: 03:00-05:00

· Tennis da tavolo: 03:00-06:00

· Scherma: 03:00-08:50

· Nuoto: 03:30-05:30

· Judo: 03:30-07:30

· Boxe: 04:00-07:45

· Tennis: 04:00-13:00

· Baseball: 05:00-08:00

· Vela: 05:00-11:00

· Canoa slalom: 06:00-09:45

· Pesi: 06:50-09:00

· Tuffi: 08:00-09:00

· Calcio: 10:00-15:30

· Equitazione: 10:30-14:25

· Ginnastica artistica: 12:15-15:00

Gli appuntamenti di giovedì 29 luglio 2021

· Golf: 00:30-08:30

· Canottaggio: 01:30-04:55

· Beach Volley: 02:00-04:50

· Rugby a 7: 02:00-05:00

· Pallamano: 02:00-05:30

· Tiro a segno: 02:00-05:45

· Pallavolo: 02:00-05:50

· Badminton: 02:00-08:30

· Scherma: 02:00-09:45

· Tiro a volo: 02:00-10:00

· Tiro con l’arco: 02:30-06:25

· Hockey su prato: 02:30-06:45

· Basket: 03:00-05:00

· Ciclismo BMX: 03:00-05:00

· Pallanuoto: 03:00-05:40

· Nuoto: 03:30-05:30

· Judo: 03:30-07:30

· Tennis da tavolo: 04:00-06:00

· Boxe: 04:00-07:10

· Tennis: 04:00-13:00

· Vela: 05:00-11:00

· Canoa slalom: 07:00-09:45

· Scherma: 11:30-14:25

· Baseball: 12:00-15:00

· Ginnastica artistica: 12:50-15:00

Gli appuntamenti di venerdì 30 luglio 2021

· Golf: 00:30-08:30

· Equitazione: 01:00-04:10

· Canottaggio: 02:00-04:10

· Beach volley: 02:00-04:50

· Rugby a 7: 02:00-05:00

· Atletica: 02:00-05:30

· Badminton: 02:00-05:30

· Pallamano: 02:00-05:30

· Pallavolo: 02:00-05:50

· Tiro a segno: 02:00-08:00

· Tiro con l’arco: 02:30-04:15

· Hockey su prato: 02:30-04:45

· Basket: 03:00-05:00

· Ciclismo BMX: 03:00-05:20

· Scherma: 03:00-08:50

· Nuoto: 03:30-05:30

· Judo: 03:30-07:30

· Boxe: 04:00-07:10

· Baseball: 05:00-08:00

· Judo: 03:30-07:30

· Vela: 05:00-11:00

· Tennis: 05:00-13:00

· Ginnastica trampolino: 06:00-08:25

· Canoa slalom: 07:00-10:00

· Tuffi: 08:00-10:30

· Calcio: 10:00-16:00

· Equitazione: 10:30-13:55

Gli appuntamenti di sabato 31 luglio 2021

· Golf: 00:30-08:30

· Equitazione: 01:00-04:10

· Triathlon: 01:30-03:30

· Beach volley: 02:00-04:50

· Atletica: 02:00-05:00

· Rugby a 7: 02:00-05:00

· Pallamano: 02:00-05:30

· Pallavolo: 02:00-05:50

· Badminton: 02:00-09:00

· Tiro con l’arco: 02:30-04:15

· Hockey su prato: 02:30-06:45

· Basket: 03:00-05:00

· Pallanuoto: 03:00-05:40

· Scherma: 03:00-08:50

· Ciclismo BMX: 03:10-05:20

· Nuoto: 03:30-05:30

· Judo: 03:30-07:30

· Boxe: 04:00-06:55

· Pesi: 04:50-07:00

· Baseball: 05:00-08:00

· Tiro a segno: 05:00-10:10

· Vela: 05:00-11:00

· Tennis: 05:00-13:00

· Ginnastica trampolino: 06:00-08:25

· Tuffi: 08:00-09:30

· Calcio: 10:00-16:00

· Scherma: 11:30-13:35

· Atletica: 12:00-14:55

· Baseball: 12:00-15:00

Gli appuntamenti di domenica 1 agosto 2021

· Atletica: 23:00-05:00

· Gold: 03:00-09:00

· Equitazione: 01:30-04:55

· Tiro a segno: 01:30-06:15

· Beach volley: 02:00-03:50

· Pallamano: 02:00-05:30

· Pallavolo: 02:00-05:00

· Scherma: 02:00-09:30

· Hockey su prato: 02:30-06:45

· Basket: 03:00-05:00

· Tennis da tavolo: 03:00-06:00

· Ciclismo BMX: 03:10-05:45

· Nuoto: 03:30-05:30

· Lotta: 04:00-06:00

· Boxe: 04:00-06:40

· Baseball: 05:00-08:00

· Vela: 05:00-11:00

· Tennis: 05:00-13:00

· Badminton: 06:00-09:00

· Pesi: 06:50-09:00

· Pallanuoto: 07:00-09:40

· Ginnastica artistica: 10:00-13:00

· Scherma: 11:30-14:15

Gli appuntamenti di lunedì 2 agosto 2021

· Tiro a segno: 01:30-11:00

· Beach volley: 02:00-03:50

· Atletica: 02:00-04:55

· Pallamano: 02:00-05:30

· Pallavolo: 02:00-05:50

· Canoa sprint: 02:30-06:00

· Hockey su prato: 02:30-06:45

· Basket: 03:00-05:00

· Pallanuoto: 03:00-05:40

· Tennis da tavolo: 03:00-06:00

· Lotta: 04:00-06:30

· Pesi: 04:50-07:00

· Baseball: 05:00-08:00

· Vela: 05:00-11:00

· Badminton: 06:00-08:30

· Tuffi: 08:00-10:30

· Ciclismo pista: 08:30-11:30

· Ginnastica artistica: 10:00-12:15

· Calcio: 10:00-13:00

· Equitazione: 10:00-15:25

· Nuoto sincro: 12:30-14:30

Gli appuntamenti di martedì 3 agosto 2021

· Beach Volley: 02:00-03:50

· Pallavolo: 02:00-04:00

· Beach volley: 02:00-03:50

· Atletica: 02:00-05:35

· Pallamano: 02:30-04:30

· Canoa sprint: 02:30-06:00

· Tuffi: 03:00-04:30

· Basket: 03:00-05:00

· Tennis da tavolo: 03:00-06:00

· Hockey su prato: 03:30-05:15

· Lotta: 04:00-06:30

· Boxe: 04:00-06:35

· Pallavolo: 06:00-08:00

· Pesi: 06:50-09:00

· Pallanuoto: 07:00-09:40

· Vela: 07:30-09:50

· Ciclismo su pista: 08:30-11:10

· Ginnastica artistica: 10:00-12:15

· Calcio: 10:00-13:00

· Arrampicata: 10:00-15:40

· Atletica: 12:00-14:55

· Baseball: 12:00-15:00

· Equitazione: 12:00-15:45

· Nuoto sincro: 12:30-14:00

Gli appuntamenti di mercoledì 4 agosto 2021

· Nuoto fondo: 00:00-03:00

· Golf: 00:30-08:30

· Beach volley: 02:00-03:50

· Pallavolo: 02:00-04:00

· Atletica: 02:00-05:15

· Skateboard: 02:00-06:45

· Pallamano: 02:30-04:30

· Canoa sprint: 02:30-06:00

· Basket: 03:00-05:00

· Tennis da tavolo: 03:00-:05:00

· Hockey su prato: 03:30-05:15

· Lotta: 04:00-06:30

· Baseball: 05:00-08:00

· Vela: 07:30-09:50

· Tuffi: 08:00-10:30

· Ciclismo su pista: 08:30-12:00

· Arrampicata: 10:00-15:40

· Atletica: 11:30-15:00

· Equitazione: 12:00-14:40

· Baseball: 12:00-15:00

· Nuoto sincro: 12:30-14:00

Gli appuntamenti di giovedì 5 agosto 2021

· Nuoto fondo: 00:00-03:00

· Golf: 00:30-08:30

· Beach volley: 02:00-03:50

· Skateboardo: 02:00-06:45

· Atletica: 02:00-07:50

· Canoa sprint: 02:30-06:05

· Tuffi: 03:00-04:30

· Karate: 03:00-07:35

· Hockey su prato: 03:30-05:15

· Lotta: 04:00-06:30

· Tennis da tavolo: 04:00-07:00

· Pallavolo: 06:00-08:00

· Pentathlon moderno: 06:00-12:30

· Basket: 06:15-08:15

· Pugilato: 07:00-09:05

· Pallanuoto: 07:00-09:40

· Tuffi: 08:00-09:30

· Ciclismo su pista: 08:30-15:50

· Atletica: 09:00-11:05

· Pallamano: 10:00-12:00

· Calcio: 10:00-13:00

· Arrampicata: 10:30-15:20

Gli appuntamenti di venerdì 6 agosto 2021

· Atletica: 23:00-00:35

· Golf: 00:30-08:30

· Canoa sprint: 02:30-04:40

· Beach volley: 03:00-05:50

· Karate: 03:00-07:35

· Ginnastica ritmica: 03:20-06:15

· Hockey su prato: 03:30-05:15

· Lotta: 04:00-06:30

· Calcio: 04:00-07:00

· Tennis da tavolo: 04:00-07:00

· Pallavolo: 06:00-08:00

· Basket: 06:15-08:15

· Boxe: 07:00-08:35

· Pallanuoto: 07:00-09:40

· Pentathlon moderno: 07:30-13:30

· Tuffi: 08:00-10:30

· Ciclismo su pista: 08:30-12:15

· Pallamano: 10:00-12:00

· Arrampicata: 10:30-15:20

· Equitazione: 12:00-15:05

· Nuoto sincro: 12:30-14:30

Gli appuntamenti di sabato 7 agosto 2021

· Atletica: 22:30-03:00

· Golf: 00:30-08:30

· Pallanuoto: 02:30-05:10

· Canoa sprint: 02:30-05:50

· Tuffi: 03:00-04:30

· Ginnastica ritmica: 03:00-05:40

· Beach volley: 03:00-05:50

· Basket: 04:30-06:30

· Baseball: 05:00-08:00

· Pallavolo: 06:30-08:30

· Pallanuoto: 06:40-08:00

· Boxe: 07:00-09:00

· Karate: 07:00-13:15

· Pentathlon: 07:30-13:30

· Tuffi: 08:00-09:30

· Ginnastica ritmica: 08:20-10:50

· Ciclismo su pista: 08:30-11:25

· Pallamano: 10:00-12:00

· Calcio: 10:30-13:30

· Lotta: 11:45-15:00

· Equitazione: 12:00-14:20

· Nuoto sincro: 12:30-14:00

Gli appuntamenti di domenica 8 agosto 2021

· Atletica: 23:00-01:45

· Pallavolo: 02:00-04:00

· Pallanuoto: 02:30-05:10

· Ciclismo su pista: 03:00-06:15

· Ginnastica ritmica: 04:00-05:45

· Pallamano: 04:00-06:00

· Basket: 04:30-07:00

· Boxe: 07:00-09:00