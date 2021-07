Il 2021 è l’anno dello sport in tv. Dopo gli Europei 2021 di Calcio che hanno visto la Nazionale italiana aggiudicarsi il titolo, e uno storico Matteo Berrettini arrivare a disputare la finale del torneo di tennis a Wimbledon, tra qualche giorno sulle nostre reti debutteranno le Olimpiadi di Tokyo 2021. Come di consueto ad aprire le competizioni sportive ci sarà la cerimonia inaugurale. Scopriamo insieme quando e dove vedere la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 in diretta TV e Streaming.

Olimpiadi di Tokyo 2021: quando e dove vedere la cerimonia di apertura

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo avrà luogo venerdì 23 luglio 2021 alle ore 13.00 (ora italiana). È possibile seguire la cerimonia in diretta Tv su Rai 2. I Giochi Olimpici proseguiranno fino a domenica 8 agosto 2021. La Rai seguirà le Olimpiadi su Rai 2, (con 200 ore di diretta, oltre a rubriche e approfondimenti), Rai Sport, Radio 1 e Radio 2.

Olimpiadi di Tokyo: il fuso orario

Il Giappone è avanti 7 ore rispetto all’Italia: il fuso orario comporterà, per chi vorrà assistere ad alcune gare, qualche sveglia in orari non proprio favorevoli, specialmente per le gare che si disputeranno la mattina in Giappone.

Dove e come vedere le Olimpiadi 2021 in tv e streaming

In Italia, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo e le relative gare sportive saranno mandate in onda, come anticipavamo prima, in diretta in chiaro su Rai 2. La cerimonia di apertura e le gare saranno visibili anche in streaming su Discovery+ e Eurosport. Il calendario con tutti gli orari di ogni disciplina olimpica e i relativi orari è consultabile al seguente link (Calendario Olimpiadi Tokyo).

I nuovi sport olimpici da vedere in tv

Quest’anno avremo la possibilità di vedere in tv alcuni sport che fino ad ora non entravano a far parte degli sport olimpici. In totale gli sport alle Olimpiadi di Tokyo 2021 saranno 33, con ben 50 discipline distribuite su 339 eventi in 42 location diverse.

Sono 5 i nuovi sport olimpici che debuttano alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Vedremo per la prima volta alle Olimpiadi partite di baseball e softball (riuniti in un’unica federazione), skateboard, incontri di karate, arrampicata sportiva e l’affascinante surf.