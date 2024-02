Come ogni mese il catalogo Now si arricchisce con nuovi titoli pronti a debuttare sulla piattaforma di intrattenimento Sky. Molti i film in arrivo, ai quali si aggiungono le nuove stagioni delle serie già in onda, che saranno resi disponibili per la visione on demand. Ecco le novità in uscita a febbraio su Now TV.

Now TV, le serie da non perdere a febbraio 2024

Molte le serie TV e i film in arrivo a febbraio nella piattaforma online. Dall’attesissimo finale della seconda stagione di CSI Vegas a Mission Impossible – Dead Reckoning parte 1, la piattaforma streaming propone titoli che spaziano in tutti i generi televisivi.

2 febbraio – Warriors

Molta l’attesa per la terza e ultima stagione di Warriors, la serie televisiva creata da Jonathan Tropper e Justin Lin, basata sull’idea originale di Bruce Lee e ambientata alla fine del 1870 a San Francisco durante la Tong Wars. Nella 3° stagione Mai Ling riuscirà a prendere il controllo di Chinatown, e utilizzerà i suoi legami politici per consolidare i suoi poteri, mentre Ah Sahm cercherà di trovare nuovi modi per sopravvivere in una città ormai divenuta ostile.

3 febbraio – Felicità

La lotta per riuscire a salvarsi da legami familiari “disturbati” è alla base del film drammatico “Feilicità”. La pellicola del 2023 racconta la storia di Desirè, una truccatrice impegnata nei set cinematografici che – fin dall’adolescenza – è stata “vittima” del padre. L’ingenuità e la disponibilità della ragazza spingono molte persone ad approfittarsi di lei. Il padre la sottopone a continui ricatti morali, il compagno Bruno non perde occasione per farla sentire inadeguata e il fratello Claudio la convince a firmare dei documenti per poter pagare una Mercedes. Nel cast troviamo Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Max Tortora e molti altri. Il film è stato premiato al Festival di Venezia.

4 febbraio – CSI Vegas (Stagione 2)

Torna la squadra di analisi forensi di Las Vegas. La seconda stagione del sequel/revival CSI Vegas era nata come miniserie celebrativa, e alcuni attori non hanno confermato la loro presenza nella stagione 2. Tra loro William Petersen che interpretava Gil Grissom. L’assenza di Grissom ha portato alla necessità di “eliminare” dalla serie anche il personaggio di Sara, interpretato da Jorja Fox. La novità della seconda stagione è il ritorno di Marg Helgenberger.

4 febbraio – Ruby Gillman, la ragazza coi tentacoli

Film animato per tutta la famiglia, Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli racconta le vicende di una famiglia di Kraken intenta ad apparire come una famiglia normale di umani. La figlia maggiore – un’adolescente con il suo gruppo di amici – rischia però di rovinare quell’apparente normalità quando si innamora di un ragazzo e sogna di essere invitata da lui al ballo scolastico. La madre cerca di proteggerla dall’oceano impedendole di venire a contatto con l’acqua salata, che la renderebbe una gigantesca creatura marina. I Kraken sono anche nemici mortali delle sirene, ma Ruby stringe amicizia proprio con una di loro. Cosa succederà?

7 febbraio – La Casa – Il risveglio del male

Chi ama il genere thriller non potrà certo perdersi questo film del 2023. Nella periferia di Los Angeles – all’interno di un grande condominio fatiscente prossimo alla demolizione – vive Ellie, una mamma single. Il marito se n’è andato via e lei si arrabatta per tirare su i suoi tre figli: Danny, Bridget e la piccola Kassie. Beth, sorella di Ellie, si è accorta di essere incinta e va a farle visita per trovare consiglio. Una scossa di terremoto magnitudo 5.5 apre un buco sul pavimento del garage e permette a Danny di trovare una cassetta di sicurezza contenente alcuni dischi misteriosi oltre a un antico libro. L’edificio era una banca e quanto Danny ha trovato è propedeutico alla liberazione di un’entità malvagia che prende possesso di Ellie con conseguenze terribili di cui non tardano ad accorgersi i malcapitati figli e la sorella, subito coinvolti in un sanguinoso turbinio di orrore.

10 febbraio – House Party

Film del 2023 diretto da Calmatic, è un remake dell’omonimo film del 1990. Un giovane studente decide di organizzare una festa a casa sua, approfittando dell’assenza dei genitori. Nel cast troviamo Jorge Lendeborg, Jacob Latimore, D.C. Young Fly, Karen Obilom, Melvin Gregg, Rotimi, Allen Maldonado, Shakira Ja’nai Paye, Andrea Santino e Bill Bellamy.

12 febbraio – Nata per te

Film del 2023 diretto da Fabio Mollo, “Nata per te” è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Luca Trapanese e Luca Mercadante. La trama inizia in un ospedale dove una bambina affetta dalla sindrome di Down viene abbandonata. Nel frattempo Luca e Lorenzo vorrebbero adottare un bambino, ma per la legge italiana questa possibilità viene preclusa a una coppia omosessuale. La sola possibilità per loro sarebbe quella di farsi carico di un bambino con gravi problematiche. Per caso Luca viene a conoscenza della storia della piccola, e decide di adottarla, ma Lorenzo non è d’accordo. Tra i due si crea così una rottura, e Luca prosegue la strada dell’adozione, aiutato da un’avvocatessa.

14 febbraio – Little Dixie

Il film drammatico del 2023 vede Frank Cirillo vestire i panni di Doc, un padre costretto a scegliere tra l’amore per la figlia Little Dixie e gli interessi criminali del cartello. Nel cast Annabeth Gish, Erci Dane, Beau Knapp e William Autry. La regia è affidata a John Swab.

16 febbraio – Un Amore

La nuova serie Sky Original creata da Stefano Accorsi e Enrico Audenino e ambientata tra Bologna e la Spagna debutta con la prima stagione, composta da sei episodi diretti da Francesco Lagi. Alessandro e Anna – poco più che maggiorenni – si conoscono casualmente durante un viaggio in Spagna in una calda estate di fine anni ‘90. I due si innamorano subito, ma ben presto si trovano a fare i conti con un destino avverso. Costretti a separarsi, rimangono però legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento – mai esauritosi nel tempo – si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

17 febbraio – L’amore e la vita – Call the Midwife (Stagione 10)

Serie televisiva britannica prodotta dalla BBC “L’amore e la vita – Call the Widwife” è stata creata da Heidi Thomas. Nella decima stagione comprende 7 episodi ambientati alla fine degli Anni Sessanta.

17 febbraio – La bella estate

Film drammatico di Laura Luchetti del 2023, La bella estate racconta la storia di Ginia, giovane sarta in un atelier di moda. Durante l’estate la donna conosce la misteriosa Amelia, poco più grande, che fa la modella per diversi pittori. Grazie a lei Ginia conosce Guido, un artista del quale si innamora. I suoi sentimenti la portano a chiedersi cosa accadrebbe se anche lei decidesse di posare per l’uomo che le ha rubato il cuore.

19 febbraio – Mission Impossible – Dead Reckoning parte 1

Il settimo capitolo della spettacolare saga di successo arriva su Now TV. Ritroveremo Tom Cruise di nuovo nei panni dell’agente Ethan Hunt, e nel cast Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, a cui si aggiunge Hayley Atwell. La regia è di Christopher MsQuarrie.

20 febbraio – A letto con l’assassino

Rebecca, fotografa per professione ed ereditiera per buona sorte, ha sposato Drew, psicologo nonché fortunato autore di un libro sui serial killer. Il ménage non va bene anche perché Drew si lascia spesso andare all’infedeltà. La loro relazione crolla quando lei finisce a letto con Jonathan Sawyer, un killer seriale ingaggiato da Drew per ucciderla e godersi l’eredità. Almeno questa è la versione data da Sawyer.

21 febbraio – Il fuoco del peccato

Il film drammatico del 2022 racconta la storia di Connor Bates, un uomo che – dopo aver trascorso alcuni anni in prigione con l’accusa di aggressione – lavora in una biblioteca e trascorre il suo tempo libero correndo, nuotando e cercando di ricostruire il proprio mondo. Quando incontra Marilyn Chambers – moglie di un ricco uomo d’affari – i due stringono un’intensa relazione fisica ed emotiva che degenera rapidamente in sospetto, quando il marito tradito viene trovato senza vita.

26 febbraio – Una commedia pericolosa

Film del 2023 diretto da Alessandro Pondi, “Una commedia pericolosa” narra la storia di Maurilio Fattardi, che fin da adolescente sognava di diventare un agente segreto. Rimasto “stregato” fai film diJames Bond, Maurilio riesce a realizzare il suo sogno. Diventa infatti il responsabile della sicurezza della Rinascente e si fa chiamare agente Mao. Tra gli interpreti Enrico Brignano e Gabriella Pession.

27 febbraio – Le indagini di Roy Grace (Stagione 2)

La serie crime inglese tratta dai romanzi di Peter James prosegue con la seconda stagione. Il detective Roy Grace si troverà a dover affrontare nella sua vita un grande caso irrisolto: la scomparsa della moglie. Nel cast John Simm, Rakie Ayola, Richie Campbell, Brad Morrison, Laura Elphinstone, Craig Parkinson, Zoë Tapper, Alexander Cobb, Carolina Valdés e William Andrews.

28 febbraio – Gangs of Paris

Film di Romain Quirot del 2023, “Gangs of Paris” racconta la storia di una banda soprannominata Apaches, che sta terrorizzando Montmartre. Per vendicare l’omicidio di suo fratello, la giovane Billie si infiltra tra le fila del clan che lo ha ucciso. Il suo proposito è quello di ucciderli tutti, ma la donna non immagina che si troverà faccia a faccia con un affascinante leader.