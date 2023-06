NOW propone in streaming tutti i canali lineari e i contenuti on demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo di NOW viene costantemente arricchito da film e serie tv originali firmati Sky, ma anche da tantissimi titoli di case di produzione quali Warner Bros. Pictures, Universal Pictures, Sony/Columbia Pictures e non solo. A questi si aggiungono infatti molte pellicole e serie italiane, che completano una proposta tra le più variegate in assoluto a disposizione del pubblico.

NOW TV, le serie da non perdere a giugno 2023

Nel mese di giugno 2023 sono tante le novità in arrivo sulla piattaforma online. Ecco il catalogo dei film, serie TV, documentari e altri prodotti in uscita a giugno 2023 con le date ufficiali in cui usciranno sulla piattaforma streaming.

Caccia mortale

Arriverà l’8 giugno il film action con Rebecca Romjin ambientato in Africa. La pellicola del 2021 diretta da Michael J. Bassett narra le avventure di una una famiglia americana, che durante un safari viene attaccata da un rinoceronte e deve fare i conti con l’auto in panne. Da qui iniziano le avventure che vedranno i protagonisti costretti a difendersi da altre bestie feroci.

Chiara

Il 9 giugno approda sulla piattaforma NOW TV Chiara, il film di Susanna Nicchiarelli. Un biopic su Santa Chiara con Margherita Mazzucco ambientato nel XIII secolo. La pellicola narra la storia di una ragazza che lascia la ricca famiglia per seguire l’insegnamento del giovane Francesco da Assisi.

Le indagini di Sister Boniface (Stagione 1)

Appuntamento il 9 giugno con la serie spinoff di Padre Brown, che vede al centro la simpatica Sister Boniface del convento di San Vincent. Nei primi anni Sessanta Sister Boniface si dedica alla produzione di vino, senza rinunciare a dimostrare l’utilità della sua laurea in scienze forensi aiutando la polizia locale a risolvere misteri e delitti.

Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers (Stagione 1)

Arriverà sulla piattaforma NOW l’11 giugno Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers. Creata da Alex Gregory e Peter Huyck di Veep la miniserie HBO racconta la storia di Hoard Hunt e G. Gordon Liddy che accidentalmente fecero cadere quella stessa presidenza che cercavano di proteggere. Era il 1971 quando la Casa Bianca assunse un ex agente CIA e un ex agente FBI per indagare sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers.

Grazie ragazzi

La commedia di Riccardo Milani – con Antonio Albanese e Vinicio Marchioni – giungerà sulla piattaforma il 12 giugno. Al centro della trama un attore disoccupato che accetta di insegnare teatro a una classe di detenuti e mette in scena “Aspettando Godot”.

Mr. Selfridge – Il negozio dei sogni (Stagione 4)

La serie inglese con Jeremy Piven è giunta alla sua ultima stagione, e il 14 giugno approderà su NOW TV. La pellicola racconta la creazione e la crescita dei magazzini Selfridge di Oxford Street, che però rischiano di crollare a causa dell’interesse di Harry Selfridge per il divertimento e per le donne. Ora il protagonista lotta per mantenere le redini del negozio che ama, di fronte a vecchi guai, nuove opportunità e conti in sospeso.

L’ombra di Caravaggio

Il film di Michele Placido con Riccardo Scamarcio arriverà sulla piattaforma il 19 giugno. Il trailer racconta la storia di un inquisitore che indaga sull’omicida Caravaggi, in attesa della grazia papale.

And Just Like That… (Stagione 2)

La seconda stagione della serie tv sequel/spinoff di Sex and the City approderà sulla piattaforma NOW TV il 23 giugno. I nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Kristin Davis, Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon. La seconda stagione sarà concentrata sulla resilienza e sulla capacità di quanti hanno affrontato perdite dolorose di trovare la forza per andare avanti.

Pagan Peak (Stagione 3)

La terza stagione del poliziesco ambientato tra Austria e Germania approderà sulla piattaforma il 28 giugno. La serie tv narra la storia di Gedeon Winter ed Ellie Stocker, che si ritrovano ma nel frattempo sono diventati acerrimi rivali. Mentre Gedeon Winter è alla ricerca del carnefice della sua infanzia, Elli Stocker sta ancora cercando – contro ogni previsione – di scoprire la verità sull’omicidio della sua collega Yela Antic.