NOW propone in streaming tutti i canali lineari e i contenuti on demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo NOW viene costantemente aggiornato e arricchito con film e serie tv originali firmati Sky, ma anche con tantissimi titoli delle migliori case di produzione, per offrire al proprio pubblico una delle proposte più variegate e complete in assoluto. Ecco le novità in uscita su Now TV nel mese di dicembre 2023.

Now TV, le serie da non perdere a dicembre 2023

Molte le serie TV e i film in arrivo a dicembre nella piattaforma online. Dall’attesissimo “Una notte violenta e tempestosa”, fino alle serie tv “Cobra 3” e “Detective Maria Kallio 02”, oltre a tanti film e serie TV pensati per accendere la magia del Natale. Ecco l’elenco completo con le date ufficiali di uscita.

1° dicembre – Non ci resta che il crimine

Dopo il successo della fortunata trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno, la banda di amici fa il suo ritorno in “Non ci resta che il crimine“. La nuova serie tv sfida il confine tra passato e presente. Moreno, Giuseppe e Claudio sono di nuovo insieme in un’avventura che li condurrà nei turbolenti anni Settanta, divisi tra gli ambienti della sinistra giovanile e quelli della destra eversiva del Golpe Borghese. Nel cast arco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Maurizio Lastrico.

2 dicembre – Lo Schiaccianoci e il flauto magico

Film del 2022 diretto da Georgi Gitis, racconta la storia di Marie che – nella notte di Capodanno – viene a sapere che sua madre è costretta a risposarsi con Mr. Ratter, un usuraio. La donna, nonostante sia contraria alle nozze, deve sposarsi con quest’uomo terribile che il giorno della proposta di matrimonio regala a Marie una bambola di uno Schiaccianoci. Nella notte i giocattoli prendono magicamente vita, e Marie si ritrova rimpicciolita fino alle dimensioni delle sue bambole. La bambina scopre che lo schiaccianoci è in realtà il principe George, che a causa di un incantesimo è stato intrappolato all’interno del giocattolo. Insieme al principe inizia il suo viaggio nella Terra dei Fiori per salvare il mondo da una terribile minaccia.

4 dicembre – I peggiori giorni

Sequel del fortunato “I migliori giorni” di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, il film racconta quattro storie diverse ambientate a Natale, Halloween, Ferragosto e il 1° maggio. Nel cast Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo, Giovanni Storti, Sara Baccarini, Marco Bonini, Liliana Fiorelli e Massimo Wertmüller.

5 dicembre – Cobra (Stagione 3)

La terza stagione della serie televisiva Cobra si compone di 6 episodi. Tra i protagonisti ricordiamo Victoria Hamilton, Robert Carlyle, Joshua Hogan, David Haig e Richard Domer.

6 dicembre – The lost King

Film drammatico del 2022 diretto da Stephen Frears, The lost King racconta una storia vera. Philippa Langley – scrittrice inglese che ha contribuito enormemente alla riesumazione di Riccardo III nel 2012 – ha circa 50 anni, è insoddisfatta del proprio lavoro e anche della sua vita sentimentale, soprattutto dopo la separazione dal marito. La scrittrice si dedica così alla ricerca delle spoglie mai rinvenute del re Riccardo III, fermamente convinta che al sovrano spetti una degna sepoltura. Grazie a una brillante intuizione, riesce a trovare il luogo dove è seppellito il re, ma dovrà fare i conti con gli esperti che cercheranno di sottrarle il merito del ritrovamento delle spoglie. Nel cast – tra gli altri – troviamo Sally Hawkins, Harry Lloyd, Steve Coogan e James Fleet.

7 dicembre – Marcel the shell

Film d’animazione del 2021, racconta la storia di Marcel, una conchiglia alta poco più di 2 centimetri che vive con sua nonna Connie e il loro animaletto domestico di nome Alan. Una volta Marcel e sua nonna erano parte di una comunità di molluschi, ma sono rimasti gli unici sopravvissuti della loro specie. I due molluschi vengono scoperti da un regista di documentari, e diventano protagonisti di un cortometraggio. In poco tempo Marcel diventa una star, e vede la sua vita cambiare radicalmente. Con l’aumentare dei pericoli arriva però per lui una nuova speranza: quella di riuscire a ritrovare la sua famiglia d’origine perduta.

8 dicembre – Detective Maria Kallio 02

Dopo il grande successo della prima stagione composta da 10 episodi, arriva il sequel delle serie crime finlandese creata da Eriikka Etholén-Paju, diretta da Jojo Erholtz, e ispirata ai romanzi di Leena Lehtolainen. Nella seconda stagione vedremo ancora la detective Maria Kallio impegnata a risolvere delitti spesso costretta a una corsa contro il tempo.

11 dicembre – Papà scatenato

Film commedia del 2023, Papà scatenato vede un brillante Robert De Niro vestire i panni del genitore in una sorta di situazioni esilaranti. Salvo – questo il nome del padre – è un parrucchiere immigrato italiano che viene coinvolto dal figlio e dalla fidanzata di lui in un rocambolesco fine settimana a casa della ragazza. La famiglia di lei è super ricca ed eccentrica, e il week-end si trasforma in quello che può essere definito uno “scontro tra culture”.

13 dicembre – Sandition (Stagione 3)

La terza e ultima stagione della serie TV in costume nata dall’adattamento dell’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen, Sandition 3 racconta la storia di Charlotte Heywood, una ragazza vivace e anticonformista che appartiene alla piccola nobiltà di campagna e che – per un caso fortuito – si trova a Sanditon, località balneare sulla soglia di un drammatico cambiamento. Tra romanticismo, scandali e intrighi, la vita di Charlotte va avanti, privandola a un certo punto del bello e indomabile Sidney Parker ma offrendole nuove importanti opportunità.

14 dicembre – Una notte violenta e silenziosa

Film del 2022 è un thriller natalizio dark, che vede protagonisti una squadra di mercenari pronti a irrompere in un comprensorio di famiglie benestanti per la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti. I criminali però non si aspettano di trovare lì un combattente che li sorprenderà. Babbo Natale – interpretato da David Harbour – si rivelerà un temibile avversario con cui la banda dovrà fare i conti.

17 dicembre – The good house

Racconto drammatico tratto dall’omonimo romanzo di Ann Leary, The good house è un film drammatico che narra la storia di Hildy Good, dipendente di una agente immobiliare nel New England. La sua esistenza perfetta comincia però a sgretolarsi quando incontra Frank Getchell, una sua vecchia fiamma di New York. Nel cast: Sigourney Weaver, Kevin Kline, Morena Baccarin, Beverly D’Angelo, Kathlyn Erbe, Rob Delaney, David Rasche e Paul Guilfoyle.

18 dicembre – Retribution

Film di genere thriller, azione del 2023, diretto da Nimród Antal, con Liam Neeson e Matthew Modine, Retribution racconta la storia di Matt Turner, padre di famiglia e uomo d’affari americano che vive a Berlino. In un giorno come tanti, Matt finisce per ritrovarsi vittima di un terribile ricatto. Mentre si trova in macchina con i suoi figli riceve la telefonata di uno sconosciuto che lo obbliga a eseguire una serie di comandi minacciandolo di far esplodere l’ordigno piazzato sotto i sedili della sua macchina. Inizia così per il protagonista una folle corsa contro il tempo per mettere in salvo sé stesso e la sua famiglia.

18 dicembre – Progetto Lazarus (Stagione 2)

La seconda stagione della serie TV con Paapa Essiedu torna con nuovi episodi che vedono il team Lazarus impegnato ancora in una corsa contro il tempo per scongiurare la fine del mondo.

20 dicembre – Spoiler alert

Commedia drammatica del 2022 diretta da Michael Showalter, Spoiler Art racconta la storia la storia della relazione tra il giornalista Michael Ausiello e il fotografo Kit Cowan. Per Michael, Kit è tutto il suo mondo e nei genitori di lei – Marilyn e Bob – vede quella famiglia amorevole che non ha mai avuto. La vita scorre quasi perfetta, fino a quando a Cowan viene diagnosticata una rara forma di cancro.

22 dicembre – Shazam! furia degli dei

Film del 2023 diretto da David F. Sandberg, Shazam! Furia degli Dei è il sequel della pellicola 2019 e segie le vicende dell’adolescemnte Billy Baston, dotato di poteri che gli permettono di trasformarsi nel supereroe Shazam. Al suo fianco troviamo i fratelli adottivi del ragazzo, anche loro capaci di trasformarsi in Super Hero con una parola magica. Non sarà facile per il gruppo riuscire a districarsi tra la vita adolescenziale e il loro alter ego di supereroi. Ma i ragazzi non avranno tempo per pensare a come vivere al meglio le due vite parallele perché sul loro cammino si staglieranno tre antiche divinità alla ricerca di quei poteri che gli sono stati rubati, e che permettono ai ragazzi di trasformarsi. Il trio si troverà così costretto ad affrontare un duro scontro, dal quale dipende non solo la loro vita ma anche il futuro del mondo.

24 dicembre – Armageddon time – Il tempo dell’apocalisse

Pellicola del 2022 diretta da James Gray, racconta le vicende di due amici, Paul e Johnny, uno bianco ed ebreo e l’altro nero. Negli Stati Uniti dilaga ancora il razzismo, motivo per cui i due giovani ambiscono a elevarsi socialmente. I genitori di Paul decidono di allontanarlo da Johnny e mandarlo in una scuola prestigiosa, frequentata solo da bianchi. Il ragazzo non trova il coraggio di reagire neppure quando il suo amico viene insultato dai loro compagni di classe per il colore della sua pelle. Tutto cambierà nel momento in cui suo nonno Aaron gli parlerà di come – qualche decennio prima – anche gli ebrei venivano vessati e cacciati. Saranno proprio le parole di suo nonno a dargli il coraggio di far sentire la sua voce per difendere chi viene discriminato.

25 dicembre – Tre di troppo

Commedia italiana del 2023 – diretta da Fabio De Luigi – Tre di troppo narra la storia di una coppia senza figli che trascorre le giornate in tranquillità, senza bambini pestiferi che trasformano la vita dei genitori in un incubo. La loro decisione di non avere figli è talmente radicata che li porta anche a prendere le distanze dalle coppie di amici che non hanno fatto la loro scelta. Ma il destino ha in serbo per loro una sorpresa, e una mattina i due si svegliano con la casa invasa da tre bambini. Divenire improvvisamente i genitori di tre figli sconvolgerà enormemente le loro esistenze, e ogni loro certezza si sgretolerà in mille pezzi.

26 dicembre – Super Mario bros – Il film

Le allegre e divertenti vicende del più famoso ed esilarante idraulico in un film d’animazione del 2023, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic. Tra gli interpreti troviamo Chris Pratt, Anya Taylor Joy, Charles Day, Jack Black e Keegan Michael Key. Mario e Luigi sono due fratelli idraulici che decidono di mettersi in proprio. Quando Brooklyn si allaga per un guasto, i due si avventurano nelle rete fognaria e – attraverso un tubo – finiscono in un regno magico. Divisi durante il tragitto i fratelli troveranno due mondi completamente diversi. Mentre Luigi finisce in un tenebroso luogo dominato da tartarughe guerriere e scheletri, Mario arriva in un regno magico popolato di adorabili funghetti, con una principessa umana dal misterioso passato. Il regno è però in pericolo, perché il terribile Bowser vuole a tutti i costi sposare la principessa e se lei rifiuterà metterà il suo regno a ferro e fuoco.

27 dicembre – Cattiva coscienza

Commedia del 2023 diretta da Davide Minnella, Cattiva coscienza racconta la storia di Filippo, un uomo generoso che ha un impiego di successo come avvocato. Sempre fedele alla sua fidanzata Filippo è quello che potremmo definire l’uomo perfetto, grazie alla sua coscienza che si chiama Otto, vive nel Mondo Altro e controlla ogni sua azione. In questo mondo parallelo risiedono tutte le coscienze umane, che molto spesso si sentono scoraggiate, demotivate e inascoltate. Un giorno, però, un lieve ritardo di Otto è sufficiente affinché Filippo rovini la sua reputazione. Tutto avviene la vigilia del suo matrimonio, quando Filippo avverte il bisogno di mettere da parte il suo fare coscienzioso e perde la testa per un’altra donna. In una manciata di minuti il lavoro di Otto è messo in discussione, e la coscienza deve recuperare prima che i suoi superiori si rendano conto di quanto accaduto. Otto decide così di scendere sulla terra per affrontare Filippo, ma il confine tra Bene e Male – visto da vicino – si rivela essere molto più difficile da tracciare. Otto capisce che fare gli Esseri Umani è un lavoro davvero complicato, soprattutto se si mette in mezzo l’amore.

31 dicembre – CSI Vegas (Stagione 1)

Serie TV composta da 10 episodi, CSI Vegas è ambientata nel laboratorio della polizia scientifica di Las Vegas, impegnata a fronteggiare una grave minaccia. La squadra di investigatori forensi – guidata da Maxine Roby – chiede l’intervento di alcuni vecchi amici – Gil Grissom, Sara Sidle e David Hodges – per portare avanti le indagini. Sequel del celebre CSI – Scena del crimine, la serie ha come protagonisti – tra gli altri – William Petersen, Jorja Fox, Paula Newsome e Matt Lauria.