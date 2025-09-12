NOW, il servizio streaming di Sky, arriva nel cuore di Milano con un evento speciale che animerà Piazza Gae Aulenti a Portanuova da venerdì 12 a domenica 14 settembre. Un pop-up store innovativo dedicato alla scoperta della grande varietà dei contenuti NOW: serie TV, film, show, intrattenimento e sport in diretta.

NOW regala un’esperienza sensoriale tra contenuti e creatività

L’allestimento, ideato da Sky Creative Next Gen, sarà un’esperienza immersiva e sorprendente. Al centro della piazza si troverà un distributore gigante alto oltre dieci metri, pronto a stupire i visitatori con caramelle dai gusti inediti ispirati ai contenuti della piattaforma: dal sapore di “erba di stadio” che richiama il calcio, all’“asfalto” per gli appassionati di motori, fino a “zombie” e “anni ’90” per gli amanti delle grandi serie cult. Un modo originale per trasformare la varietà del catalogo NOW in un’avventura multisensoriale.

Gli appuntamenti speciali con i volti di Sky e NOW

Durante le tre giornate, il pop-up store sarà animato da ospiti e performance live:

Venerdì 12 settembre, ore 18 → spazio al calcio con un’edizione speciale di Calciomercato – L’Originale insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna .

Sabato 13 settembre, ore 18 → focus sulla serialità Sky Original con Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli , protagonisti di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 e oggi impegnati sul set del sequel Nord Sud Ovest Est.

Domenica 14 settembre, ore 18 → il palco sarà acceso dall’energia di Jake La Furia, giudice di X Factor, con una performance speciale.

Pop-up store NOW: intrattenimento a 360°

Oltre agli ospiti, il pop-up store offrirà momenti di intrattenimento, incontri con creator, performance live e tante sorprese. Un’occasione per vivere da vicino tutto ciò che NOW rappresenta: sport, serie TV, cinema, musica e grandi show in un unico spazio