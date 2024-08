Dopo una lunga pausa torna “Noos – L’avventura della conoscenza“, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza presentata da Alberto Angela in prima serata su Rai1. Scopriamo i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 22 agosto 2024.

Noos – L’avventura della conoscenza 2024, ospiti e temi di stasera giovedì 22 agosto

Giovedì 22 agosto 2024 dalle ore 21.25 torna il programma di Alberto Angela dal titolo “Noos, l’avventura della conoscenza“. Dopo lo stop forzato causa ascolti, il programma di divulgazione scientifica riparte con tanti nuovi servizi dall’Italia e dal mondo. In apertura le spettacolari immagini della BBC dalle pianure africane del Serengeti con il più maestoso e temuto degli animali: il leone. Spazio poi alla storia di due menti geniali: Guglielmo Marconi e Steve Jobs, le storie di due geni che hanno rivoluzionato le loro epoche e non solo. E ancora: la Crisp-Cas9, la tecnologia che permette di tagliare e correggere in maniera mirata il genoma, anche nelle piante.

Durante la puntata non mancheranno tanti ospiti e compagni di viaggio pronti a condividere il loro sapere con Alberto Angela. Tra gli ospiti: la nutrizionista Elisabetta Bernardi, l’astronauta Samantha Cristoforetti, l’attrice e regista Paola Cortellesi dà voce al personaggio di animazione che racconta la storia delle lettere del nostro alfabeto.

Noos – L’avventura della conoscenza 2024 puntate: i temi del 22 agosto

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza” in onda giovedì 22 agosto 2024 si parla anche vera storia di un assassino incastrato per caso con lo scrittore Carlo Lucarelli, mentre il paleontologo Alessandro Chiarenza racconta come avvenne l’estinzione dei dinosauri. E ancora spazio al potere di internet e dei social network con l’esperto di geopolitica Dario Fabbri, mentre il professor Emmanuele Jannini aiuta a capire l’importanza della “sincronia amorosa” nella vita sessuale delle coppie.

Da segnalare anche l’intervento dello psicologo e co-fondatore del CICAP Massimo Polidoro che spiega come difendersi da un’emozione diffusa ma pericolosa: la rabbia.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli e Lorenzo Pinna. E con Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro ed Emilio Quinto. Regia di Gabriele Cipollitti.