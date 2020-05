Non Mollare Mai Storie Tricolori è il charity show trasmesso in prima serata su Raiuno per raccogliere fondi per sostenere la Croce Rossa Italiana. A condurre la serata evento è Alex Zanardi. Ecco la data di messa in onda, le anticipazioni e gli ospiti.

Non Mollare Mai Storie Tricolori 2020: quando in tv su Rai1

Una serata evento assolutamente da non perdere: martedì 2 giugno 2020 in occasione della Festa Nazionale della Repubblica Italiana andrà in onda su Raiuno “Non Mollare Mai Storie Tricolori“, il charity show condotto da Alex Zanardi con la partecipazioni di illustri personaggi del mondo dello sport, del cinema e dello spettacolo italiano. Una notte all’insegna dello spettacolo, ma anche della beneficenza visto che sarà possibile fare delle donazioni a favore della Croce Rossa Italiana. Chiunque volesse donare potrò farlo tramite il numero solidale 45505, attivo dal 27 maggio al 3 giugno 2020 oppure con un bonfico bancario e/o tramite carta di credito sul sito www.cri.it.

Il filo conduttore della serata è il racconto di storie di vita quotidiana unite alle grandi emozioni dello sport. Esempi di come, nonostante le mille difficoltà, con la forza di volontà, il coraggio, l’impegno e il sacrificio sia possibile ottenere risultati importanti proprio come fanno tutti i giorni i volontari e gli operatori della Croce Rossa Italiana che mai come in questi ultimi tre mesi sono stati impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Non Mollare Mai 2020, ospiti su Rai1

Tantissimi gli ospiti e le storie che si alterneranno durante la serata: a cominciare da quella di Fabio Cannavaro e Marcello Lippi che parleranno dell’importanza di fare squadra, mentre Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti si confronteranno con Flavio Insinna soffermandosi in particolare sui due Mondiali di Calcio vinti dalla Nazionale Italiana.

Sempre di Mondiali parleranno Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Gianfelice Facchetti pronti a raccontare e ricordare a Simona Ventura le indimenticabili emozioni della partita Italia – Germania del 1970. Tra gli altri ospiti della serata evento: Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Franco Baresi, Gigi D’Alessio, il pilota Charles Leclerc, Lapo Elkann e Valentino Rossi.

Non finisce qui: ospiti della seta anche Marco Belinelli campione della NBA, il rapper Fedez, Serena Rossi, Bebe Vio, Valentina Vezzali, Yuri Chechi, Federica Pellegrini, Milly Carlucci che racconteranno come hanno sconfitto la paura e le ansie tornando più forti di prima. A completare il cast anche Caterina Balivo, Federica Brignone, Deborah Compagnoni, la coppia di tennisti Flavia Pennetta e Fabio Fognini, Francesca Schiavone, Cesare Bocci. Infine spetterà a Stefano Accorsi, Luca Argentero e Beppe Fiorello raccontare al grande pubblico le commoventi storie di importanti personaggi del mondo dello sport.