Non mi lasciare, fiction Rai 1: quando in onda, cast, trama e anticipazioni

Non mi lasciare, la nuova fiction Rai 1, quando va in onda? Chi compone il cast e quale sarà la trama? Ecco tutte le anticipazioni sulla serie tv con protagonista Vittoria Puccini che ci terrà compagnia subito dopo le festività natalizie per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.

Non mi lasciare, fiction Rai: quando va in onda?

Tutto pronto per l’inizio di Non mi lasciare, nuova fiction Rai con Vittoria Puccini. Quando andrà in onda la serie? Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto la messa in onda della prima puntata è fissata per la prima serata di lunedì 10 gennaio 2022.

Sarà quindi un ritorno dalle festività natalizie in grande stile. Passata l’Epifania, passate completamente tutte le feste, a tener compagnia agli italiani, nelle fredde serate invernali ci penserà questa nuova fiction Rai che sicuramente farà vivere ai telespettatori emozioni forti.

Non mi lasciare cast: quali attori troveremo?

Non mi lasciare è una fiction diretta da Ciro Visco e girata interamente nella città di Venezia. Del cast di questa serie che possiamo definire thriller, scritta da Leonardo Fasoli e sceneggiata da Maddalena Ravagli, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, troviamo:

Vittoria Puccini

Alessandro Roia

Sarah Felberbaum

Orsetta Borghero

La trama della nuova fiction Rai: cosa accadrà?

Al centro della trama di Non mi lasciare vi è la storia di Elena Zanin, vicequestore della Polizia di Stato che però opera principalmente a Roma. Esperta di crimini informatici, Elena si è fatta strada nel Servizio Centrale Operativo della Capitale occupandosi di controversi casi connessi con la pedo-pornografia online. Proprio per via di questa sua specializzazione Elena viene trasferita a Venezia per seguire una nuova indagine destinata a turbare tanto lei quanto gli spettatori.

La Zanin dovrà indagare sulla morte di un bambino in quella stessa città che credeva di essersi lasciare alle spalle e che, invece, causa lavoro, tornerà a trascinarla ancora una volta nel passato.

Proprio a Venezia Elena incontrerà nuovamente Daniele, l’uomo col quale ha avuto una storia d’amore e che ora è sposato con Giulia, sua ex migliore amica. Proprio con Daniele, Elena si ritroverà ad aver a che fare quotidianamente per risolvere il suo caso. Cosa accadrà?