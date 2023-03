Domenica 12 Marzo 2023 su La7 in prima serata come sempre (inizio alle 21.15 circa) andrà in onda una nuova puntata di Non è l’Arena. Il talk condotto da Massimo Giletti, incentrato sui temi di attualità più infuocati della settimana, continua a far registrare ottimi ascolti e “regge” talmente bene alla concorrenza delle reti Rai e Mediaset, da attestarsi come una delle trasmissioni del genere più seguite del momento. Parte del successo si deve certamente al coraggio con cui vengono affrontati anche gli argomenti più spinosi. La puntata del 12 Marzo non farà eccezione: ecco cosa sappiamo a riguardo.

Non è l’Arena, 12 Marzo 2023: mafia, Covid e Cospito fra i temi centrali

In queste settimane Non è l’Arena sta dando ampio rilievo a due temi, ovvero la mafia e il Covid. Hanno suscitato un certo scalpore i servizi andati in onda nella trasmissione il 5 Marzo scorso, in particolare i video e le intercettazioni fra il boss Matteo Messina Denaro e la donna conosciuta in ospedale durante la terapia per il cancro.

Le polemiche non sono mancate neanche per l’inchiesta sul Covid-19 che la trasmissione sta portando avanti già da qualche tempo. Nello specifico, ci si concentra sulla fase iniziale della pandemia, nel 2020, rispetto alla quale stanno venendo alla luce, pare, comportamenti e decisioni non del tutto consone alla gravità che la situazione mostrava in quel momento.

Anche nel nuovo appuntamento con Non è l’Arena pertanto, sono previsti una prosecuzione e un approfondimento di tali scottanti questioni. Ad essi si aggiungerà il cosiddetto “caso Cospito”, l’anarchico in sciopero della fame ricoverato da giorni in ospedale.

Ospiti

Anche in questa puntata del programma non mancheranno ospiti illustri ad animare il dibattito in studio e in collegamento.

Sono previsti gli interventi di Carlo De Bendetti, Massimo Franco, Sandra Amurri, Luca Telese, Francesco Storace, Alessia Morani, Iuri Maria Prado, Massimo Russo, Maria Sodano e Silvia Schembri.