Ieri sera Pamela Prati è stata ospite a Non è l’Arena, programma in onda in prima serata su La 7 e condotto da Massimo Giletti. Il conduttore, che si è sempre schierato contro un certo tipo di televisione, ha accettato di ospitare in studio la showgirl protagonista del caso più chiacchierato della stagione televisiva. La Prati ha inaugurato la nuova stagione con il programma di Giletti. La showgirl ha mostrato e fatto ascoltare gli sms e i messaggi vocali di Mark Caltagirone.

Pamela Prati mostra i messaggi di Mark Caltagirone a Non è l’Arena

Ieri, durante la puntata di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha intervistato Pamela Prati, protagonista del caso che ha monopolizzato la televisione per tutta la stagione primaverile. La showgirl ha mostrato in diretta i messaggi – molto spinti – inviati dal presunto Mark Caltagirone ed ha fatto ascoltare addirittura i messaggi vocali. Queste le parole dell’uomo “fantasma”:

Signora la disturbo per dirle che la amo e che non faccio altro che pensare a lei e a noi. E che sorrido, mentre rileggo i nostri sms e anche perchè non vedo l’ora che sia stanotte per stringerti a me.

La Prati ovviamente non ha mai incontrato l’uomo ed ha dichiarato di aver fatto l’amore in modo virtuale con lui. Gli sms, mostrati in diretta dalla Prati, ovviamente hanno scatenato l’ironia del web, oltre che lo stupore: com’è possibile che una donna della sua caratura abbia creduto a questa storia?

Pamela Prati a Non è l’Arena dichiara di essere innocente

Ospite a Non è l’Arena, la showgirl Pamela Prati ha dichiarato nuovamente di essere innocente e soprattutto di non aver percepito compenso per le sue ospitate televisive: “Ho 60 anni, 40 anni di carriera, non ho bisogno di fare queste cose qui. C’è chi l’ha scritto, ma la verità è che sono stati loro a speculare sulla mia storia”.

In studio era presente anche l’avvocato della showgirl, Lina Caputo, che ha confermato: “Da quando ci sono io, lei non ha guadagnato un euro”.