Ieri sera – mercoledì 24 novembre 2021 – è andata in scena su La7 un’altra puntata di Non è l’Arena, il talk televisivo condotto da Massimo Giletti. Tra gli ospiti presenti in studio e altri in collegamento, ci sono Daniela Santanchè e Luca Telese. I due protagonisti discutono animatamente sul Green Pass. Ad un certo punto la discussione si sposta sulla violenza sulle donne e in quel momento interviene Giletti. Per riportare l’attenzione sull’argomento al centro del dibattito il conduttore dice: “Violenza sulle donne? Perché non eravate in Parlamento”. Andiamo con ordine, e vediamo cosa è successo a Non è l’Arena.

Non è l’Arena, Giletti alla Santanchè: “Violenza sulle donne? Perché non eravate in Parlamento”

A Non è l’Arena gli animi si scaldano settimana dopo settimana. Nella puntata andata in onda ieri 24 novembre 2021 si è parlato, tra le altre cose, di Green Pass. In particolare modo Luca Telese e Daniela Santanchè discutono animatamente sul “Green Pass rafforzato” e sulle modifiche del certificato verde. Tra i due le scintille si accendono subito sul provvedimento che entrerà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022.

Telese contro Santanchè: è scontro in tv

Secondo la senatrice di Fratelli d’Italia, il “super green pass” dimostra un fallimento del green pass iniziale e spiega: “Questo super green pass è la dimostrazione che il green pass non ha mai funzionato. Il governo Draghi disse a tutti gli italiani che attraverso il green pass avremmo avuto grande libertà perché avremmo frequentato luoghi dove non ci sarebbero state persone contagiate, oggi, invece, capiamo che il film è completamente diverso. Il green pass assolutamente non è servito per i contagi”.

Il collegamento della senatrice è incostante, la voce va e viene e Telese ne approfitta per punzecchiarla: “Deve fare l’aggiornamento la Santanchè come i telefoni”. Il segnale viene ristabilito e la Santanchè finalmente riesce a farsi capire, salvo poi essere interrotta dal giornalista che obietta ogni posizione della senatrice in merito al Green Pass.

Non è l’Arena, Telese alla Santanchè: “Svegliati Daniela”. La senatrice: “Svegliati lo dici a tua sorella”

Telese nel rivolgersi alla senatrice dice: “Svegliati Daniela”, lei controbatte dicendo “Svegliati lo dici a tua sorella. Sei un gran maleducato. Poi ci lamentiamo della violenza sulle donne”. È a quel punto che interviene Massimo Giletti, e rivolgendosi alla Santanchè dice: “In parlamento c’erano otto persone su 630 ad ascoltare il Ministro delle Pari Opportunità, questa è una grande delusione”. La senatrice risponde: “Non avrà detto cose interessanti”, Giletti replica “Può darsi”.

Non è l’Arena, Giletti vs Santanchè: Video