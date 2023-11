Loretta Goggi e Mara Venier condurranno insieme ‘Noi e…‘, serata dedicata alla raccolta fondi per l’Unicef. I due volti noti della Rai si sono uniti in questo progetto di beneficenza che vedrà la presenza anche di altri ospiti. Vediamo insieme di chi si tratta e il promo dello show.

‘Noi e…’, sulla Rai il nuovo programma condotto da Loretta Goggi e Mara Venier

Come ogni anno la Rai è impegnata anche nel sociale con una serata di raccolta fondi per l’Unicef per curare e proteggere i bambini in tutto il mondo dalla malnutrizione. La passata edizione vide in prima serata uno ‘Speciale Eredità per Unicef‘ condotto da Flavio Insinna con tanti ospiti e testimonial. Per l’edizione del 2023 si è pensato ad affidare la conduzione a due grandi amiche: Loretta Goggi e Mara Venier.

I due personaggi, molto amati dal pubblico, hanno così pubblicato sui loro profili instagram il promo del nuovo show che si chiamerà ‘Noi e…’. Nel filmato Mara Venier spiega alla Goggi: “Loretta sei pronta? Chi meglio di noi“. La Goggi replica: “Ma mica saremo sole? Noi come?“. La Venier spiega: “Noi e tanti amici. Sarà una bella serata di solidarietà e di spettacolo“. Conclude la Goggi: “Noi e tanti amici per l’Unicef, per tutti i bambini del mondo“.

Lo show andrà in onda in prima serata su Rai 1 (la data non è ancora ufficiale ma si parla del 22 novembre). Il rapporto tra Mara Venier e Loretta Goggi è ormai consolidato nel tempo. Spesso la conduttrice di Domenica In ha chiamato proprio la Goggi come ospite fissa nel suo programma. Un legame di amicizia e di stima che porta le due donne ad essere molto apprezzate dal pubblico a casa.

La Rai per l’Unicef

Ogni anno la Rai è impegnata in una campagna sociale per l’Unicef. Attraverso il numero solidale che scorrerà in sovrimpressione sarà possibile donare due euro per aiutare i bambini in difficoltà che soffrono la fame.