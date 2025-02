In vista della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Se t’innamori muori”, la cantante Noemi ha radunato la stampa presso la sede milanese della Sony Music per presentare il brano sanremese, ma anche il novo disco dal titolo “Nostalgia”, che esce il prossimo 28 febbraio.

Noemi a Sanremo 2025 con “Se t’innamori muori” e cover con Tony Effe

“Se t’innamori muori”, brano scritto da Mahmood, Blanco e prodotto da Michelangelo, è cucito appositamente per Noemi, che arriva alla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo 2025, con una maggiore consapevolezza e una contagiosa voglia di cantare. “Ha un titolo coraggioso, quasi da film di Tarantino, per dire che in alcune dinamiche le strategie lasciano il tempo che trovano. Bisogna avere il coraggio di dare tutto, anche mostrando le proprie fragilità, che ci fanno capire chi siamo davvero. Bisogna scommettere su qualcun altro, senza avere una rete di protezione, e vivere fino in fondo l’emozione: in un mondo dove c’è poca poesia è quello che ci rende veramente vivi”.

Il duetto nella serata delle cover con Tony Effe

Durante la serata delle cover di venerdì 14 febbraio 2205, Noemi duetterà con Tony Effe sulle note del brano “Tutto il resto è noia” di Franco Califano. “Come donna e come artista mi sono sentita in dovere di avvicinarmi a lui – racconta Noemi – Intavolare un discorso con la parte più controversa della musica è bellissimo: certe dinamiche si possono capire e risolvere solo attraverso il dialogo. La musica ha questo dovere”.

L’idea del duetto è stata di Noemi: “Non ho preso questa decisione alla leggera, facendo anche parte di ‘Una nessuna centomila’. È importante intavolare una discussione, non possiamo ignorare questa musica, dobbiamo capire perché sia così tanto ascoltata. Del resto non possiamo rinchiudere Quentin Tarantino perché i suoi film sono violenti: ci vuole leggerezza anche nel leggere questi testi. Tony racconta quello che ha visto e vissuto… Non è un tentativo di ripulire il nome di Tony Effe. Mi piaceva sostenere il cambiamento di una persona che in quel linguaggio là ha un peso. Anzi, mi piacerebbe tantissimo riuscire a portare Tony sul palco di Una Nessuna Centomila il 20 settembre. Io ho dato la mano per prima, spero ce ne siano tante altre”.

Noemi porta la Gialappa’s a Sanremo 2025

Al Festival di Sanremo 2025, Noemi non sarà da sola. L’artista infatti avrà dei compagni di viaggio: la Gialappa’s Band con cui racconterà e commenterà la settimana della kermesse: “La Gialappa’s racconta la tv con spirito critico ma anche divertente. Credo che daranno al mio blog una verve comica che io amo ma saranno ingestibili, speriamo che non mi imbarazzino, racconteranno quello che succede con il loro stile tranchant e dissacrante”.

Il nuovo album “Nostalgia” il duetto con Neffa e il tour

La conferenza stampa è anche l’occasione per presentare il nuovo disco dal titolo “Nostalgia”, che prende il titolo dal brano scritto da Neffa durante il lockdown e parla della solitudine, del coraggio “di guardarsi allo specchio e concedersi l’errore. Nei momenti di caos si può perdere la bussola”: “Neffa – Racconta Noemi – è un cantautore che ha un lunghissimo passato e una poesia incredibile nel modo di vedere il mondo, ma molto moderno. C’è una frase che ho amato da subito, ed è ‘La nostalgia se non è dentro te non esiste’. Oggi le emozioni fanno paura. Il brano parla del fatto che un attimo risplendi e un attimo dopo non interessi più a nessuno. E’ facile sentirsi forti quando tutti ci danno ragione, mi piace che venga messo in luce il momento di down, che ci rende più forti perché tiriamo fuori le unghie e combattiamo per tornare ad essere noi stessi. Un inno ad emozionarsi, sarebbe bello se diventasse la colonna sonora di un film”.

Noemi è pronta anche a quello che sarà il suo tour. Sabato 20 dicembre 2025 la cantante si esibirà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma, un appuntamento che arriverà dopo i concerti nei teatri italiani in programma in autunno.

Ecco le date del Tour nei teatri: