Don Matteo orfano di Terence Hill? Dopo la notizia dell’addio del popolare attore ecco arriva uno spiraglio di speranza per i milioni di fan della seguitissima serie tv di Raiuno. Nino Frassica, presenza fissa di Che tempo che fa di Fabio Fazio, durante la prima puntata dell’edizione 2021-2022 si è lasciato scappare una rivelazione importantissima!

Nino Frassica, Nino Cecchini di Don Matteo: “Terence Hill tornerà”

Terence Hill dopo tantissimi anni ha deciso di svestire i panni di Don Matteo nella popolare fiction campione d’ascolti di Raiuno. Una notizia che ha scioccato i milioni di fan che dovranno “affezionarsi” all’arrivo di Don Massimo, il nuovo parroco interpretato da Raoul Bova. Un’addio sofferto quello dell’attore che però ha in serbo una sorpresa per i fan.

A rivelarla in anticipo è stato Nino Frassica che nelle serie veste i panni del carabiniere Nino Cecchini. Durante la prima puntata di Che tempo che fa, Frassica si è lasciato scappare una rivelazione choc sul futuro del parroco in bicicletta. L’attore e comico parlando del nuovo personaggio di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, ha rivelato che non sarà definitivo. Non solo parlando del futuro di Terence Hill ha detto:

Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione, non è un addio, è un arrivederci.

Parole chiarissime quelle pronunciate da Frassica che ha rassicurato i fan sul futuro di Don Matteo. Non si tratta di un addio definitivo quello di Terence Hill al parroco in bicicletta che ha conquistato il cuore del pubblico italiano smentendo così le parole del figlio dell’attore.

Jess, il figlio di Terence Hill, sui social aveva spiegato così i motivi dell’addio del padre al ruolo di Don Matteo:

Papà sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative. Questo ultimo anno ha rinsaldato ancora di più il loro amore. Sono stati in casa, sempre insieme, per il Covid. E accanto a mia madre ora mio padre è pronto a lasciare la tonaca di Don Matteo.

Che dire le rivelazioni di Nino Frassica sparigliano ancora una volta le carte sul tavolo e sul futuro di una delle serie tv più amate di sempre!