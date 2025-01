A distanza di due anni dalla vittoria, ha fatto ritorno nella scorsa puntata nella casa del Grande Fratello. Nikita Pelizon ha varcato la porta rossa per fare una sorpresa ad Helena Prestes. Le due hanno stretto negli anni una bellissima amicizia partecipando insieme come concorrenti anche a Pechino Express. In questi mesi, Nikita sia pur a distanza l’ha sempre supportata sottolineando la sua grinta e la sua forza. Purtroppo Helena nella scorsa puntata è stata però eliminata contro Shaila Gatta scatenando polemiche sul web. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Nikita Pelizon. L’ex vincitrice del Grande Fratello ci ha raccontato le sue sensazioni nell’entrare di nuovo nella casa e ha poi parlato di Helena: “Ho trovato Helena provata, stremata perché la casa ti porta a vivere le situazioni a mille senza avere pause. A livello fisico e mentale è veramente tosta. Helena è forte e fragile allo stesso tempo”.

Anche per Nikita, la sua eliminazione è stata un colpo di scena. In merito ai rumors che circolano sul televoto pilotato, ha spiegato cosa potrebbe essere successo: “Pensando al programma, avevo detto alla sorella di Helena di dire agli Heleners di votare Ilaria perché chiaramente il pubblico vuole continuare a vedere la coppia degli Shailenzo e voleva continuare a vedere anche Helena. In questo modo facendo votare Ilaria non si sarebbe fomentato l’odio nei confronti di Helena. Quando poi ho saputo apertamente che si votava Shaila lì è successo è un macello perché alcuni si sono accordati con i vecchi fandom di altre coppie. Hanno tirato in ballo i Perletti ma anche quelli delle altre edizioni che si sono coalizzati per votare Helena”.

Nikita Pelizon ha parlato poi degli altri concorrenti, di Lorenzo Spolverato che ha definito stratega, di Luca Calvani, di Javier e anche di Zeudi Di Palma con cui Helena ha stretto un legame speciale: “Pensavo che Zeudi un po’ giocasse con Helena. Alcuni suoi atteggiamenti non mi erano piaciuti e mi riferisco a quando andava da Shaila a raccontarle i fatti di Helena e invece ho poi notato che fa parte di un suo atteggiamento, lei ama chiacchierare con le persone. Non mi è piaciuta una sua uscita però quando ha detto che voleva essere amica di Shaila”.

Sul ritorno di Helena nella casa come concorrente, Nikita è abbastanza scettica: “Sui social si sta scatenando un putiferio perché non si capisce bene come è andato il televoto. Helena ha visto ora quello che è successo fuori, ha visto chi era il preferito e chi no, chi era il protagonista dell’edizione, ha capito quanto fosse potente come concorrente e pertanto difficilmente rientrerà”.

Nikita Pelizon, intervista esclusiva all’ex vincitrice di “Grande Fratello”

Nikita, com’è stato tornare nella casa del Grande Fratello a distanza di due anni dalla vittoria?

Tornare nella casa è stato molto bello. Prima di entrare ho provato un po’ di ansia perché erano due anni che non tornavo in televisione. Nella casa in cui ho trascorso sette mesi della mia vita ho tantissimi ricordi. Nel varcare quella porta ho provato sentimenti contrastanti.

Sei tornata nella casa per fare una sorpresa ad Helena Prestes. Come l’hai trovata?

Ho trovato Helena provata, stremata perché la casa ti porta a vivere le situazioni a mille senza avere pause. A livello fisico e mentale è veramente tosta. Helena è forte e fragile allo stesso tempo.

Alla fine della puntata il colpo di scena, l’eliminazione di Helena. E’ stata una sorpresa anche per te?

E’ stato un colpo di scena anche per me. Da un lato temevo che Shaila potesse avere la meglio perché avevo sentito che altri fandom si erano messi d’accordo per eliminare Helena quando avevano saputo che i suoi fan volevano votare Shaila. Pensando al programma, avevo detto alla sorella di Helena di dire agli Heleners di votare Ilaria perché chiaramente il pubblico vuole continuare a vedere la coppia degli Shailenzo e voleva continuare a vedere anche Helena. In questo modo facendo votare Ilaria non si sarebbe fomentato l’odio nei confronti di Helena. Quando poi ho saputo apertamente che si votava Shaila lì è successo è un macello perché alcuni si sono accordati con i vecchi fandom di altre coppie. Hanno tirato in ballo i Perletti ma anche quelli delle altre edizioni che si sono coalizzati per votare Helena. Al contempo quando ho visto che la sorella di Helena aveva detto a tutti di votare Shaila non potevo contraddirla dicendo di votare Ilaria perché sinceramente i voti che erano stati dati a Shaila erano andati persi e quindi non aveva senso. In quel caso si poteva solo che sperare bene.

Pensi che il fatto di aver esagerato, di aver superato il limite abbia penalizzato Helena?

L’ha penalizzata totalmente. Mi accorgo nella vita di tutti i giorni come poche persone abbiano il controllo emotivo. Se uno ti taglia la strada in macchina, succede il putiferio. Quando però si ha difficoltà a gestire la rabbia in tv diventa un problema perché stai dando un messaggio al pubblico e non ti puoi permettere degli eccessi di ira. Helena stava andando benissimo nel programma, è nata per creare dinamiche. C’è però un limite anche nella dinamiche, non è la tv di qualche anno fa quando c’è chi spaccava tutta la casa perché non arrivavano le sigarette.

Nella casa hai avuto un confronto anche con Lorenzo. Si è comportato da stratega con Helena?

E’ come se chi porta la maschera non è in grado di riconoscere chi non la indossa. E quando una persona porta la maschera è perché non conosce se stesso oppure non è sicuro di se stesso. Mi dispiace ed è avvilente vedere che le persone non siano in grado di farsi conoscere per quello trascorrendo tutto il giorno a pensare a quali dinamiche creare e a chi andare contro. L’edizione di Tommaso Zorzi su bellissima perché si prendevano in giro tra di loro, perché facevano le gag. C’era maggiore confronto e condivisione ma ora invece c’è tanta cattiveria e personalmente questo non mi piace.

Nella casa, Helena ha trovato in Zeudi un’alleata, un’amica speciale. Tu all’inizio eri scettica sul loro rapporto. Hai cambiato idea?

Le persone che sono state vicine a Helena sono state Javier, Luca, Amanda e Zeudi. Luca è stato estremamente consapevole e chapeau, perché dopo quattro mesi di permanenza nella casa è difficile restare lucidi e lui lo ha fatto. Non ha avuto paura del gruppo e questo è raro dentro al gioco. Amanda è stata molto vicina a Helena e ho notato che da quando è uscita sta molto male così come sta molto male anche Zeudi e questa cosa mi ha sorpresa. Pensavo che Zeudi un po’ giocasse con Helena. Alcuni suoi atteggiamenti non mi erano piaciuti e mi riferisco a quando andava da Shaila a raccontarle i fatti di Helena e invece ho poi notato che fa parte di un suo atteggiamento, lei ama chiacchierare con le persone. Non mi è piaciuta una sua uscita però quando ha detto che voleva essere amica di Shaila.

E su Javier invece?

Javier è stato top perché ha capito come parlare ad Helena che è qualcosa di complicato. Helena raramente ascolta ma dipende se riesci a trovare le chiavi con cui farti ascoltare. Non mi è piaciuto però quando non ha preso posizione di fronte al gruppo, è come se tenesse i piedi in due scarpe. Spero che tiri fuori di nuovo il coraggio.

Dopo l’eliminazione hai avuto modo di vedere Helena?

L’ho aiutata a portare le sue cose in hotel e poi abbiamo chiacchierato fino alle 5 della mattina e poi abbiamo dormito insieme fino alla sua partenza. Io poi sono tornata a Trieste per fare delle visite mediche.

Secondo te rientrerà nella casa come concorrente?

Sui social si sta scatenando un putiferio perché non si capisce bene come è andato il televoto. Helena ha visto ora quello che è successo fuori, ha visto chi era il preferito e chi no, chi era il protagonista dell’edizione, ha capito quanto fosse potente come concorrente e pertanto difficilmente rientrerà. Staremo a vedere.

Anche la tua esperienza al Grande Fratello è stata così tosta?

Dopo due anni sto ancora cercando di trovare una quadra sulla mia vita. E’ un’esperienza tosta alla quale non si è preparati. Da un lato è un’esperienza bellissima, dall’altra quando esci hai un carico di stress inimmaginabile. Nessuno ti avvisa prima che usciranno tanti articoli su di te, che non puoi fare o dire storie su Instagram come facevi un tempo parlando di tutto perché tutto viene travisato, che potrebbero esserci degli haters.

Rientreresti mai nella casa come concorrente?

Mi piacerebbe fare qualcosa di diverso in televisione, partecipare a programmi come Tale e quale Show e Ballando con le Stelle. Magari tornerei nella casa quando ho 50 anni(ride).

Con i problemi di salute come va? Li hai risolti?

Forse dovrò operarmi, sto facendo diversi accertamenti.