Dal quiz al reality. Questo il destino che potrebbe essere riservato a Nicolò Scalfi, il giovane campione di Caduta Libera eliminato dopo 88 puntate e un montepremi totale pari a 651.000 euro vinti.

Nicolò Scalfi, dopo Caduta Libera farà L’Isola dei Famosi?

Intervistato dal “Giornale di Brescia” online, infatti, Nicolò Scalfi ha chiarito cosa farà dopo la sua sconfitta a Caduta Libera, anche parlando de L’Isola dei Famosi e del suo attuale rapporto con la popolarità televisiva:

“Non mi dispiacerebbe – dice – partecipare a un reality. Magari L’Isola dei Famosi. Vuoi vedere che mi abbronzo un po’? Ma amo pure cantare e scrivere testi. Il mio genere preferito è il rap”.

Insomma, non è che ad inizio 2020 vedremo Nicolò in versione rapper su “L’Isola” “abitata” da vip nostrani? Chi può dirlo! Se fossimo, però, autori del reality Magnolia non ci penseremmo due volte a scritturare il “campioncino” per il cast della prossima edizione!

Anche perché, ad oggi, Nicolò è nel pieno della popolarità televisiva e, nel corso degli ultimi mesi, sul piccolo schermo ha già dimostrato di “dividere” l’animo dei telespettatori di Canale 5, raccogliendo sia critiche (più sui social, in verità) che elogi (perlopiù).

Del resto, in tv Scalfi ha già palesato non poco, anche mixando momenti di determinazione (lo sottolineano le ripetute vittorie nel quiz Endemol) e sensibilità (le sue lacrime post sconfitta).

Cos’altro farà Nicolò Scalfi dopo la sconfitta a Caduta Libera?

E, nell’intervista al quotidiano locale, Nicolò Scalfi ha anche rivelato cos’altro farà dopo la clamorosa sconfitta a Caduta Libera, l’uscita di scena che ha commosso tutti durante la puntata di sabato 6 luglio 2019.

Commentando la partecipazione tv al giornale bresciano, infatti, il super campione ha fatto sapere che intende iscriversi alla facoltà di Lettere Moderne presso l’Università Cattolica di Brescia, la città dove vive, e che il suo sogno è quello di diventare un giornalista sportivo.

Insomma, riuscirà Scalfi a realizzare i suoi due più grandi desideri? Uno più frivolo, come la partecipazione eventuale a L’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi e l’altro, più serio, di trasformarsi in un preparato telecronista di partite di calcio?

Noi, ovviamente, gli auguriamo entrambe le cose!