Alla fine è successo: Nicolò Scalfi è stato eliminato. Nella sua ultima puntata di sabato 6 luglio 2019, infatti, l’ormai ex campione di Caduta Libera ha perso la sfida finale contro l’impiegato Francesco. E l’emozione post eliminazione non è certo mancata, col giovane 20enne di Brescia che è scoppiato in lacrime, tra un “pianto di gioia” e Gerry Scotti anche lui commosso in tv. Ecco, allora, il video Mediaset col “campioncino” che perde e lascia definitivamente il gioco di Canale 5, dopo 88 puntate e 651.000 euro vinti. Del resto, la sua (ex?) fidanzata l’aveva preannunciato.