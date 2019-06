Nicolò Scalfi è stato eliminato: brutta notizia per i fan del super campione di Caduta Libera. A rivelarlo sui social è la sua ex fidanzata Sara, presentata in una delle scorse puntate dello show di Gerry Scotti (GUARDA QUI IL VIDEO). Di seguito vi riportiamo quando andrà in onda l’ultima puntata di Nicolò Scalfi a Caduta Libera.

Nicolò Scalfi eliminato: l’annuncio dell’ex fidanzata Sara

Nicolò Scalfi eliminato da Caduta Libera. L’annuncio sui social dell’ex fidanzata Sara ha mandato tutti nello sconforto. Il pubblico del game show di Gerry Scotti si è ormai affezionato al giovane campione e alle sue fantastiche esultanze.

Nicolò Scalfi sta per raggiungere l’Uomo Gatto, che con 80 vittorie è stato uno dei campioni più forti della storia dei game show italiani. Nicolò ha portato a casa un bottino ragguardevole, ma presto dovrà cedere lo scettro ad un nuovo campione di Caduta libera.

L’ex fidanzata Sara, oltre ad annunciare la fine della loro storia d’amore, ha dichiarato che il campione di Caduta libera è stato clamorosamente sconfitto. La notizia ha lasciato di stucco i fan del game show di Gerry Scotti.

Nicolò Scalfi ha perso: quando andrà in onda la puntata

Nicolò Scalfi ha perso: questa è la notizia dell’ultima ora. Il campione di Caduta libera ha dovuto cedere lo scettro e presto saluterà per sempre il game show di Gerry Scotti. Nicolò Scalfi fino ad adesso ha totalizzato un bottino veramente ragguardevole. Il campione di Caduta libera ha vinto più di 500 mila euro e da circa due mesi ormai è il mattatore assoluto del quiz game.

Nicolò Scalfi, però, presto dovrà abbandonare il programma. Il campione infatti sarà spodestato, come annunciato dalla sua ex fidanzata Sara. La puntata dovrebbe andare in onda verso metà luglio.

Sarà un duro colpo da digerire sia per i fan del programma che ovviamente per i fan del ragazzo. Molti si sono affezionati a Nicolò, anche se c’è qualcuno che critica il programma e il conduttore Gerry Scotti.