Svetta a quota 641.000 euro il montepremi vinto finora da Nicolò Scalfi a Caduta Libera. Nei “10 passi” finali di lunedì 1 luglio 2019, infatti, il campione in carica è risultato di nuovo vincitore di puntata “portandosi a casa” ulteriori 131.000 euro. Questa la cifra che va a sommarsi ai precedenti 500.000 + 10.000, conquistati nel corso delle 83 puntate con protagonista il “campioncino” e in onda nel preserale di Canale 5 da ottobre 2018 ad oggi. Così, emozionato per la nuova vincita, al giovane 20enne di Brescia non è rimasto che festeggiare in studio, anche insieme al conduttore Gerry Scotti. Ecco qui il video Mediaset con l’odierna nuova vittoria di Nicolò in tv.