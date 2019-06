Nicolò Scalfi inarrestabile a Caduta Libera 2019. Nella puntata di martedì 4 giugno, infatti, il campione in carica ha vinto altri 100.000 euro, facendo salire il montepremi totale a quota 500.000. Mezzo milione che il “campioncino” di Brescia ha accumulato nel corso di 60 puntate, divenendo anche il concorrente che, ad oggi, ha vinto di più nella storia del programma di Canale 5 e con più presenze nel quiz condotto da Gerry Scotti. Riviviamo, allora, l’intero momento con la nuova vittoria di Nicolò in tv, in questo video Mediaset ufficiale. Qui anche la precedente vincita in trasmissione.