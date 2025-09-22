New York si prepara a vestirsi di tricolore con la XVII edizione di “New York Canta 2025”, il festival della musica italiana diventato nel corso degli anni un appuntamento irrinunciabile per la comunità italo-americana e non solo. L’evento musicale torna anche quest’anno su Rai2 con due serate evento condotte da Ema Stokholma.

New York Canta 2025, quando in tv su Ra i2

La grande musica italiana torna protagonista a New York con l’evento “New York Canta 2025” in programma domenica 12 ottobre 2025 presso l’Oceana Theatre di Brooklyn. A condurre la serata Ema Stokholma, conduttrice radiofonica e televisiva, capace di muoversi con naturalezza tra linguaggi e piattaforme diverse. Una scelta che conferma lo spirito del Festival come sottolineato da Tony Di Piazza, ideatore e anima del NYCanta: “Ema sarà in grado di coinvolgere un pubblico trasversale, poiché si rivolge sia alle nuove generazioni, sia a chi ama la tradizione“.

Il festival, spesso chiamato il “Sanremo della Grande Mela”, vedrà dieci giovani artisti emergenti, provenienti dall’Italia e dall’estero, esibirsi con canzoni inedite. Una grande occasione dieci giovani talenti che potranno godere di un palcoscenico internazionale diventando anche le voci dell’Italia all’estero. Anche quest’anno la Rai conferma la sua media partnership con l’evento e garantirà un’ampia copertura. Dopo la serata newyorkese, il festival andrà in onda in due puntate su Rai Italia e Rai 2, sarà disponibile on demand su RaiPlay e vivrà anche attraverso l’energia di Rai Radio2, di cui Ema Stokholma è uno dei volti simbolo. L’evento musicale Rai andrà in scena il prossimo 12 ottobre nell’Oceana Theatre di Brooklyn e successivamente sarà trasmesso in due puntate da Rai Italia e su Rai 2 e in modalità streaming e on demand su RaiPlay.

New York Canta, la giuria: da Gaetano Curreri a Giusy Ferreri

New York si prepara così ad ospitare un nuovo capitolo del Festival-evento “New York Canta 2025” giunto quest’anno alla sua 17esima edizione. Il Festival, che da ben 17 anni promuove la musica e la cultura italiana nella Grande Mela, potrà contare su un cast d‘eccezione visto che in giuria ritroveremo: Roby Facchinetti, Gaetano Curreri, Giusy Ferreri, Leo Gassmann. Presidente di giuria: il giornalista Marino Bartoletti. Infine a completare la giuria, Renato Tanchis in rappresentanza di Warner Music Italia che realizzerà la compilation con le canzoni dei finalisti.

Ma non finisce qui, visto che nel cast di New York Canta 2025 c’è anche spazio per Lucrezia Melito Mangilli, Miss Italy Word che realizzerà servizi in esterna per offrire scorci iconici di una New York rivista in chiave musicale.

New York Canta 2025, tutti i finalisti

Ecco a seguire tutti i finalisti della 17a edizione di New York Canta 2025: