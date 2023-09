Tutte le serie tv e i film in arrivo da settembre 2023 su Netflix. Un mese ricco di novità e prime visioni per la piattaforma streaming fondata da Reed Hastings e Marc Randolph. Da settembre in arrivo titoli imperdibili come: “Disincanto 5”, “Virgin River” e il gran finale di “Sex Education 4”!

Netflix, film e serie da vedere da settembre 2023

Con l’arrivo di settembre 2023 sono tantissime le novità in arrivo nel catalogo della piattaforma streaming di Netflix. Un mese ricco di nuove storie e racconti per i milioni di abbonati della piattaforma della società statunitense operante nella distribuzione streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Tantissimi i titoli in arrivo tra cui: la quinta stagione di Virgin River, la nuova serie “In fiamme” con protagonista Tokyo de La casa di Carta fino al finale di Sex Education 4.

Iniziamo proprio da “Virgin River 5“, la serie televisiva statunitense creata da Sue Tenney giunta alla sua quinta stagione. Dal 7 settembre disponibile sulla piattaforma online la prima parte della quinta stagione con tante novità per Mel, la protagonista interpretata da Alexandra Breckenridge. Mel, in attesa di un figlio, dovrà fare delle scelte importanti che cambieranno la sua vita. Il giorno 8 settembre, invece, esce “In fiamme” la nuova serie spagnola con protagonista la bellissima Úrsula Corberó, l’attrice che interpreta Tokyo ne “La casa di carta”. La storia inizia con il ritrovamento del corpo carbonizzato del poliziotto Pedro in un’automobile bruciata nel bacino di Foix, nei pressi di Barcellona. La scoperta attira l’attenzione di tutti e si apre un’indagine che porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti.

Da non perdere poi il gran finale di “Sex Education 4“, il teen drama creato da Laurie Nunn. 8 nuovi episodi in streaming dal 21 settembre per salutare i protagonisti Otis, Eric e Maeve.

Netflix, le serie da da vedere a settembre 2023

Ecco la lista della nuove serie tv in uscita nel catalogo di Netflix a settembre 2023:

Disincanto 5 dal 1 settembre

The Wolf dal 3 settembre

Tahir’s House dal 3 settembre

Policia Carioca dal 6 settembre

Infamia dal 6 settembre

Top Boy dal 7 settembre

La mia prediletta dal 7 settembre

Virgin River 5, parte 1 dal 7 settembre

Il tempo per noi dal 8 settembre

In Fiamme dal 8 settembre

Spy Ops operazioni speciali dal 8 settembre

Le mille vite di Bernard Tapie dal 13 settembre

Wrestlers dal 13 settembre

Di4ri 2 dal 14 settembre

Surviving Summer 2 dal 15 settembre

Sex Education 4 dal 21 settembre

Song of the Bandits dal 22 settembre

Jill Dando: un mistero irrisolto dal 26 settembre

Encounters, l’industria degli UFO dal 27 settembre

Netflix, i film nuovi da da vedere a settembre 2023