Tante le novità di Netflix in uscita nel mese di ottobre 2023. La piattaforma streaming si arricchisce di tantissime serie tv, ma anche film in prima visione e show tutti da non perdere. Ecco tutti i titoli per trascorrere serate all’insegna del divertimento, ma anche della tensione!

Netflix, film e serie tv in uscita ad ottobre 2023

Con l’arrivo dell’autunno le piattaforme streaming di contenuti video hanno in serbo tante novità per i clienti. A cominciare da Netflix, la società statunitense operante nella distribuzione streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, che per il mese di ottobre 2023 ha un “menù” di serie tv, film e show assolutamente imperdibile! Tra i titoli più attesi c’è sicuramente la terza stagione di Lupin 3, la serie con protagonista il bravissimo e simpaticissimo Assane Diop, affiancato da un talentuoso cast che include Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella.

Tra le serie da non perdere anche: La caduta della Casa degli Usher di Mike Flanagan. Il creatore di “The Haunting of Hill House” e “Midnight Mass” è pronto a sorprendere con una serie dedicata a tutti gli amanti dei thriller/horror. Da segnalare poi la settima stagione di Élite, la serie spagnola tra le più amate e seguite della piattaforma. Novità in arrivo per Omar che inizia una nuova vita lontano da Las Encinas. La morte di Samuel è ancora molto viva in lui ed è solo l’inizio di un percorso che lo porterà a confrontarsi con il passato e i suoi demoni.

Non solo serie tv, ma anche film in arrivo su Netflix da ottobre 2023. Tra i titoli: “Pain Hustlers – Il business del dolore” con Chris Evans ed Emily Blunt, “Il convegno” in uscita il 13 ottobre, “The Devil on Trial – Processo al diavolo” in arrivo dal 17 ottobre.

Netflix, i nuovi film di ottobre 2023

Tanti e diversificati i film in arrivo da ottobre 2023 sulla piattaforma streaming di Netflix. Ecco i titoli da non perde:

Invito a un assassinio

Il convegno

Processo al diavolo

Sfida per la vetta

Fair play

Crypto boy

Sorella morte

Pain hustlers

Netflix, le serie tv in uscita ad ottobre 2023

Ma passiamo alle nuove serie tv in uscita da ottobre 2023 sulla piattaforme streaming leader del settore: